eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansoweJak wybrać ubezpieczenie na narty? Eksperci ostrzegają

Jak wybrać ubezpieczenie na narty? Eksperci ostrzegają

2026-01-15 00:10

Jak wybrać ubezpieczenie na narty? Eksperci ostrzegają

Jak wybrać ubezpieczenie na narty? © pexels

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Polisa na ferie zimowe może kosztować zaledwie kilkanaście złotych. Taki wydatek uspokaja wprawdzie sumienie, ale w razie wypadku może okazać się bezsensowny. Podstawowe opcje ubezpieczenia turystycznego często nie obejmują usług ratownictwa górskiego, wykluczają spod ochrony sporty zimowe czy nie zabezpieczają kwestii odpowiedzialności cywilnej. Świadomy wybór polisy to gwarancja spokojnego odpoczynku na toku.

Przeczytaj także: Jak wybrać polisę turystyczną przed zimowym wyjazdem w góry?


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego najtańsze ubezpieczenie często nie chroni w razie wypadku podczas ferii zimowych?
  • Jakie koszty mogą generować akcje ratownicze i leczenie po wypadkach na nartach?
  • Czego nie obejmuje EKUZ i kiedy niezbędna jest polisa turystyczna?
  • Na jakie wyłączenia w OWU warto zwrócić uwagę przed wyjazdem na narty?


Coraz więcej Polaków się ubezpiecza na ferie, ale nie wszyscy mają odpowiednią ochronę


Z badań branżowych wynika, że blisko 80 proc. Polaków deklaruje wykupienie ubezpieczenia przed wyjazdem zagranicznym, jednak nawet co trzeci turysta nadal wyjeżdża bez polisy lub kupuje ją jedynie przy dłuższych i droższych wyjazdach.

To pokazuje rosnącą świadomość, ale też brak konsekwencji. Problemem są też luki w wiedzy dotyczącej realnych kosztów leczenia i zakresu ochrony. Szczególnie w przypadku zdarzeń typowych dla zimowych aktywności.
Świadomość potrzeby ubezpieczania się na wyjazdy turystyczne wyraźnie rośnie. Przyczyniają się do tego m.in. relacje medialne czy znajomych, którzy z powodu braku ubezpieczenia musieli pokrywać ogromne rachunki za leczenie za granicą. Łatwo sobie wyobrazić, że nawet krótki zimowy wyjazd może oznaczać bardzo wysokie koszty, jeśli dojdzie do wypadku na stoku lub nagłego zachorowania za granicą.

Problemem jest także fakt, że wiele osób, wybierając polisę na narty, decyduje się na najtańsze opcje, które nie obejmują wielu ryzyk lub gwarantują wypłatę w kwocie nie odpowiadającej ryzyku. Ceny wartościowego ubezpieczenia nie są zaporowe, bo nie drożały wyraźnie w ostatnich latach. Mogą kosztować mniej niż jeden rodzinny obiad w restauracji pod stokiem – ocenia Marta Łażewska - Menadżer Produktu Departament Ubezpieczeń Majątkowych i Komunikacyjnych w AGRO Ubezpieczeniach.

Najtańsza polisa nie zawsze oznacza realną ochronę


Ubezpieczenie turystyczne można kupić już za kilkanaście złotych za osobę, jednak w takich wariantach ochrona jest mocno ograniczona. Niskie sumy kosztów leczenia, brak ratownictwa górskiego, wyłączenia sportów zimowych czy brak OC w życiu prywatnym sprawiają, że polisa „uspokaja sumienie”, ale nie zabezpiecza finansowo. Do wyjazdów zorganizowanych np. przez biura podróży często dołączane są podstawowe warianty ochrony. Mają ograniczony zakres i niskie limity odpowiedzialności.
Kluczowe elementy ochrony, takie jak sporty zimowe, ratownictwo, choroby przewlekłe czy odpowiedzialność cywilna, bardzo często występują jako płatne rozszerzenia. Rezygnacja z nich może oznaczać, że turysta z braku ochrony zda sobie sprawę dopiero przy zgłoszeniu szkody.

Na rynku można jednak znaleźć indywidualne polisy z sumą ubezpieczenia powyżej 4 mln zł. W takim przypadku nawet najpoważniejszy uraz może być leczony za granicą bezpośrednio po zdarzeniu, jeżeli tego wymaga stan pacjenta. Warto stawiać na samodzielny wybór ochrony, dopasowanej do aktywności i kierunku wyjazdu. – mówi Marta Łażewska z AGRO Ubezpieczeń.

Ekspertka Agro Ubezpieczenia przytacza szacunki kosztów przykładowych świadczeń po zimowych wypadkach:


  • akcja ratunkowa w Alpach: od kilku do kilkunastu tysięcy euro,
  • doba hospitalizacji w Europie Zachodniej: kilkaset do kilku tysięcy euro,
  • transport medyczny do Polski: 20–50 tys. zł, a w skrajnych przypadkach więcej,
  • rekonstrukcja wiązadeł i aparatów ACL we Włoszech to nawet 80 tys. zł, w Szwajcarii jeszcze więcej.

Organizację i realizację takich świadczeń za granicą zapewniają wyspecjalizowane, międzynarodowe firmy asystenckie, niezależnie od tego, czy polisa była kupiona w dużym towarzystwie czy u mniejszego ubezpieczyciela.

EKUZ czy polisa?


Wyjeżdżając za granicę, warto wyrobić i mieć przy sobie kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) potwierdzającą prawo do bezpłatnego leczenia za granicą. Trzeba jednak mieć świadomość, że EKUZ ma pewne ograniczenia. Zapewnia dostęp do podstawowej, publicznej opieki zdrowotnej w UE, ale nie chroni przed największymi kosztami zimowych wyjazdów – ratownictwem czy prywatnym leczeniem.

Dodatkowo EKUZ nie zapewnia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za spowodowanie wypadku na stoku ani transportu medycznego do Polski. To elementy, które często decydują o skali finansowych konsekwencji ferii. Dlatego EKUZ warto traktować jako uzupełnienie, a nie alternatywę dla polisy turystycznej.
EKUZ a polisa turystyczna
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

EKUZ a polisa turystyczna

EKUZ nie pokryje kosztów transportu medycznego i ratownictwa górskiego

Kliknij, aby przejść do galerii (2)


Narty w Polsce – czy ubezpieczenie ma sens?


Choć wiele osób kojarzy polisę wyłącznie z wyjazdem zagranicznym, ubezpieczenie przydaje się także na ferie w Polsce. Rehabilitacja czy transport medyczny mogą oznaczać poważne obciążenie finansowe również w kraju.
Dobrze dobrana polisa krajowa chroni przed kosztami, których nie pokrywa publiczny system ochrony zdrowia. Warto brać pod uwagę także inne ryzyko: wypadek na polskim stoku może oznaczać kontuzję nie tylko własną, ale innego użytkownika. Może to skutkować z jego strony kosztownym roszczeniem, przed którym można się zabezpieczyć, kupując polisę.

W Polsce pomocne może być także świadczenie za kontynuację zaplanowanej podróży czy transport osób bliskich towarzyszących ubezpieczonemu w podróży – przypomina Marta Łażewska z AGRO Ubezpieczenia.

Wyłączenia, na które trzeba zwrócić uwagę – co z „grzańcem na stoku”?


Decydując się na dodatkowe ubezpieczenie na narty, warto sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) punkt „wyłączenia”. To zdarzenia, których dana polisa nie obejmie. Może to dotyczyć narciarstwa zjazdowego lub snowboardu (mogą być wyłączone lub dostępne za dopłatą), niskie limity kosztów ratownictwa i transportu medycznego (w praktyce działające jak wyłączenie), choroby przewlekłe ubezpieczonego, czy zapisy dotyczące alkoholu.
Wyjeżdżając na narty, warto sprawdzić, czy polisa faktycznie obejmuje ryzyka związane z jazdą na stoku, a nie wyłącza ich w podstawowym zakresie. Część polis nie obejmie zdarzeń, które miały miejsce po wypiciu „grzańca na stoku”. My nie stosujemy takiego wyłączenia zarówno jeżeli chodzi o koszty leczenia jak i odpowiedzialność cywilną – dodaje ekspertka.

Przeczytaj także: Ubezpieczenie turystyczne: jakie w góry, jakie do ciepłych krajów? Ubezpieczenie turystyczne: jakie w góry, jakie do ciepłych krajów?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: ubezpieczenie turystyczne, polisa turystyczna, wyjazd na narty, ferie zimowe, ubezpieczenie na narty, wypadek na nartach, polisa narciarska, ratownictwo górskie, EKUZ

Przeczytaj także

EKUZ jako ubezpieczenie na narty? Ochrona będzie szczątkowa

EKUZ jako ubezpieczenie na narty? Ochrona będzie szczątkowa

Czy ubezpieczenie na narty chroni przed COVID-19?

Czy ubezpieczenie na narty chroni przed COVID-19?

Ruszył sezon. Jakie ubezpieczenie na narty wybrać?

Ruszył sezon. Jakie ubezpieczenie na narty wybrać?

Jakie ubezpieczenie na narty warto wykupić?

Jakie ubezpieczenie na narty warto wykupić?

Wypadek na nartach i co dalej?

Wypadek na nartach i co dalej?

EKUZ czy ubezpieczenie turystyczne – co wybrać na narty?

EKUZ czy ubezpieczenie turystyczne – co wybrać na narty?

EKUZ to nie jest ubezpieczenie na narty

EKUZ to nie jest ubezpieczenie na narty

Ubezpieczenie na narty i snowboard – na co zwrócić uwagę?

Ubezpieczenie na narty i snowboard – na co zwrócić uwagę?

5 kroków, aby beztresowo przeżyć wypadek na nartach

5 kroków, aby beztresowo przeżyć wypadek na nartach

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w grudniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w grudniu 2025

Ranking kredytów i pożyczek konsolidacyjnych

Ranking kredytów i pożyczek konsolidacyjnych

Przelew zagraniczny - jaką opcję wybrać?

Przelew zagraniczny - jaką opcję wybrać?

Artykuły promowane

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Światowy Dzień Oszczędzania. Jakie oszczędności mają Polacy?

Światowy Dzień Oszczędzania. Jakie oszczędności mają Polacy?

NBP: bilans płatniczy 2011

NBP: bilans płatniczy 2011

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Jak bardzo doskwierają nam braki w edukacji finansowej?

Jak bardzo doskwierają nam braki w edukacji finansowej?

Obroty na giełdzie: skoki bywają przestrogą

Obroty na giełdzie: skoki bywają przestrogą

Postanowienia noworoczne, czyli zdrowie, pieniądze i rodzina

Postanowienia noworoczne, czyli zdrowie, pieniądze i rodzina

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Praca na kontrakcie w IT: jakie kompetencje zapewnią wyższe zarobki?

Praca na kontrakcie w IT: jakie kompetencje zapewnią wyższe zarobki?

DECORA SA zwiększa moce produkcyjne. Nowa hala w Środzie Wielkopolskiej

DECORA SA zwiększa moce produkcyjne. Nowa hala w Środzie Wielkopolskiej

Umowa handlowa UE-Mercosur: Czy polski rynek pracy i rolnictwo są zagrożone?

Umowa handlowa UE-Mercosur: Czy polski rynek pracy i rolnictwo są zagrożone?

Podatek od nieruchomości 2026: koniec ulg i powrót do standardowych terminów. Co musisz wiedzieć?

Podatek od nieruchomości 2026: koniec ulg i powrót do standardowych terminów. Co musisz wiedzieć?

ZUS IWA 2026: do 2 lutego czas na złożenie formularza. Kto musi to zrobić? Przewodnik dla płatników składek

ZUS IWA 2026: do 2 lutego czas na złożenie formularza. Kto musi to zrobić? Przewodnik dla płatników składek

Zamówienia publiczne 2026: 5 kluczowych zmian, które czekają zamawiających

Zamówienia publiczne 2026: 5 kluczowych zmian, które czekają zamawiających

Smartfon HONOR Magic8 Lite z baterią 7500 mAh i aparatem 108 MP

Smartfon HONOR Magic8 Lite z baterią 7500 mAh i aparatem 108 MP

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: