eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansoweEmerytura i renta bez podatku - kiedy przysługuje i komu się opłaca?

Emerytura i renta bez podatku - kiedy przysługuje i komu się opłaca?

2025-11-15 00:02

Emerytura i renta bez podatku - kiedy przysługuje i komu się opłaca?

Emerytura i renta bez podatku - kiedy przysługuje i komu się opłaca? © wygenerowane przez AI

W 2025 roku ponad 460 tys. emerytów i rencistów dostało z ZUS wraz z PIT za 2024 rok wniosek EPD-21. Pozwala on na niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł rocznie, przez co wypłaty świadczeń mogą okazać się wyższe, zwłaszcza przy trzynastkach i czternastkach. Należy jednak pamiętać, że dla osób z wyższymi dochodami rozwiązanie może skutkować niedopłatą podatku w rozliczeniu rocznym.

Przeczytaj także: Oświadczenie podatkowe do ZUS. Kiedy emeryt lub rencista musi je złożyć?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jak działa wniosek EPD-21 i kiedy można nie płacić podatku od emerytury lub renty
  • Kto zyska na niepobieraniu zaliczek podatkowych przez ZUS, a dla kogo będzie to nieopłacalne
  • Jakie są konsekwencje dla osób o wyższych dochodach oraz co robić w przypadku przekroczenia limitu 30 tys. zł
  • Kiedy warto składać wniosek EPD-21 oraz jak wpływa on na wysokość trzynastek i czternastek

Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł ma symbol EPD-21. Jeśli emeryt lub rencista złoży taki wniosek w ZUS, to z jego emerytury, renty, a także dodatkowych rocznych świadczeń („trzynastki” i „czternastki”) nie będą pobierane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Będzie tak do momentu, aż suma świadczeń w danym roku przekroczy 30 tys. zł. Wówczas ZUS zacznie pobierać ze świadczenia miesięczne zaliczki na podatek w wysokości 12 proc. (bez pomniejszania zaliczki o 300 zł), a kwota do wypłaty będzie niższa niż przed złożeniem wniosku EPD-21.
Złożenie wniosku powinny rozważyć osoby, które mają pobieraną zaliczkę na podatek z trzynastej i czternastej emerytury, ale ich roczne dochody nie przekroczą 30 tys. zł. W ich przypadku urząd skarbowy zwraca zaliczkę na podatek dochodowy pobieraną tylko z trzynastki i czternastki, ale dopiero po rozliczeniu rocznym. Zatem jeśli chcemy na bieżąco dysponować tymi pieniędzmi, warto złożyć wniosek EPD-21 – tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Wówczas, gdy taki emeryt lub rencista złoży wniosek EPD-21, to ZUS nie będzie pobierał zaliczki również z tych dodatkowych rocznych świadczeń. Wypłata trzynastki i czternastki będzie wyższa, a po zakończeniu roku podatkowego najprawdopodobniej nie powstanie nadpłata podatku.

W zależności od konkretnego przypadku świadczenie na rękę wzrośnie wtedy od kilkunastu do nawet ok. 400 zł.
Warto jednak pamiętać, że nie dla każdego wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek będzie korzystny. Nie opłaci się to osobom, których roczne dochody z wszystkich źródeł przekraczają 30 tys. zł.

Wśród osób z niskimi świadczeniami w ZUS są takie, które np. pobierają drugie świadczenie z innej instytucji lub wynagrodzenie za pracę. W ich przypadku łączne dochody mogą przekraczać kwotę wolną od podatku – wyjaśnia ekspertka ZUS.


Jeżeli emeryt lub rencista złoży w ZUS wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek, mimo że jego roczny dochód przekroczy 30 tys. zł, to po zakończeniu roku w rozliczeniu z urzędem skarbowym może powstać niedopłata podatku.

Raz złożony wniosek EPD-21 będzie obowiązywał także w kolejnych latach, aż do czasu, gdy świadczeniobiorca go wycofa lub złoży inny wniosek podatkowy.

Przeczytaj także: Kiedy należy złożyć oświadczenie podatkowe w ZUS Kiedy należy złożyć oświadczenie podatkowe w ZUS

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: ZUS, świadczenia ZUS, zaliczka na podatek dochodowy, emerytura, emeryt, renta, rencista, oświadczenie podatkowe, kwota wolna od podatku

Przeczytaj także

Deklaracje PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 z ZUS za 2023 rok już w drodze

Deklaracje PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 z ZUS za 2023 rok już w drodze

Kiedy PIT z ZUS nie trzeba rozliczać samodzielnie?

Kiedy PIT z ZUS nie trzeba rozliczać samodzielnie?

PIT z ZUS - co trzeba o nim wiedzieć. Czy PIT z ZUS należy rozliczyć w US?

PIT z ZUS - co trzeba o nim wiedzieć. Czy PIT z ZUS należy rozliczyć w US?

PIT z ZUS - kiedy i dla kogo? Jak pobrać PIT-11, PIT-11A i PIT-40A z ZUS?

PIT z ZUS - kiedy i dla kogo? Jak pobrać PIT-11, PIT-11A i PIT-40A z ZUS?

Emeryci i renciści dostaną zwrot nadpłaconego podatku już w lutym

Emeryci i renciści dostaną zwrot nadpłaconego podatku już w lutym

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 września 2025

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 września 2025

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 czerwca

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 czerwca

Ile można dorobić do emerytury? Od 1 września 2024 mniej

Ile można dorobić do emerytury? Od 1 września 2024 mniej

Ile można dorobić do emerytury od 1 czerwca 2024?

Ile można dorobić do emerytury od 1 czerwca 2024?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Artykuły promowane

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Oszczędności nie rosną, dysproporcje - tak. Nowe badanie ujawnia, kto śpi spokojnie

Oszczędności nie rosną, dysproporcje - tak. Nowe badanie ujawnia, kto śpi spokojnie

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Zdolność kredytowa we IX 2024. Kredyty mieszkaniowe znów staniały

Zdolność kredytowa we IX 2024. Kredyty mieszkaniowe znów staniały

Ubezpieczenia obowiązkowe. Kiedy musimy się ubezpieczyć?

Ubezpieczenia obowiązkowe. Kiedy musimy się ubezpieczyć?

Banki obniżają oprocentowanie oszczędności

Banki obniżają oprocentowanie oszczędności

Zdolność kredytowa w IV 2025 dalej w górę

Zdolność kredytowa w IV 2025 dalej w górę

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Przekraczając granice możliwości - VII Gorzowskie Forum Gospodarcze już wkrótce!

Przekraczając granice możliwości - VII Gorzowskie Forum Gospodarcze już wkrótce! REKLAMA

Jak sztuczna inteligencja wspiera rozsądne zakupy podczas Black Friday 2025?

Jak sztuczna inteligencja wspiera rozsądne zakupy podczas Black Friday 2025? REKLAMA

Prezenty pod choinkę z drugiej ręki? Polacy wciąż tradycjonalistami

Prezenty pod choinkę z drugiej ręki? Polacy wciąż tradycjonalistami

Zachowek a dożywocie - jak przekazać nieruchomość bez sporów rodzinnych?

Zachowek a dożywocie - jak przekazać nieruchomość bez sporów rodzinnych?

Peugeot 408 PHEV - inspirowany Lamborghini stylowy fastback z mocną hybrydą plug-in

Peugeot 408 PHEV - inspirowany Lamborghini stylowy fastback z mocną hybrydą plug-in

Ciche straty, głośny problem. Kradzież w sklepie wymknęła się spod kontroli?

Ciche straty, głośny problem. Kradzież w sklepie wymknęła się spod kontroli?

Doświadczeni, lojalni, pomijani? Imigranci-seniorzy a polski rynek pracy

Doświadczeni, lojalni, pomijani? Imigranci-seniorzy a polski rynek pracy

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: