Emerytura i renta bez podatku - kiedy przysługuje i komu się opłaca?

W 2025 roku ponad 460 tys. emerytów i rencistów dostało z ZUS wraz z PIT za 2024 rok wniosek EPD-21. Pozwala on na niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł rocznie, przez co wypłaty świadczeń mogą okazać się wyższe, zwłaszcza przy trzynastkach i czternastkach. Należy jednak pamiętać, że dla osób z wyższymi dochodami rozwiązanie może skutkować niedopłatą podatku w rozliczeniu rocznym.

Przeczytaj także: Oświadczenie podatkowe do ZUS. Kiedy emeryt lub rencista musi je złożyć?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak działa wniosek EPD-21 i kiedy można nie płacić podatku od emerytury lub renty

Kto zyska na niepobieraniu zaliczek podatkowych przez ZUS, a dla kogo będzie to nieopłacalne

Jakie są konsekwencje dla osób o wyższych dochodach oraz co robić w przypadku przekroczenia limitu 30 tys. zł

Kiedy warto składać wniosek EPD-21 oraz jak wpływa on na wysokość trzynastek i czternastek

Złożenie wniosku powinny rozważyć osoby, które mają pobieraną zaliczkę na podatek z trzynastej i czternastej emerytury, ale ich roczne dochody nie przekroczą 30 tys. zł. W ich przypadku urząd skarbowy zwraca zaliczkę na podatek dochodowy pobieraną tylko z trzynastki i czternastki, ale dopiero po rozliczeniu rocznym. Zatem jeśli chcemy na bieżąco dysponować tymi pieniędzmi, warto złożyć wniosek EPD-21 – tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Warto jednak pamiętać, że nie dla każdego wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek będzie korzystny. Nie opłaci się to osobom, których roczne dochody z wszystkich źródeł przekraczają 30 tys. zł.



Wśród osób z niskimi świadczeniami w ZUS są takie, które np. pobierają drugie świadczenie z innej instytucji lub wynagrodzenie za pracę. W ich przypadku łączne dochody mogą przekraczać kwotę wolną od podatku – wyjaśnia ekspertka ZUS.

Przeczytaj także: Kiedy należy złożyć oświadczenie podatkowe w ZUS

Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł ma symbol EPD-21. Jeśli emeryt lub rencista złoży taki wniosek w ZUS, to z jego emerytury, renty, a także dodatkowych rocznych świadczeń („trzynastki” i „czternastki”) nie będą pobierane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Będzie tak do momentu, aż suma świadczeń w danym roku przekroczy 30 tys. zł. Wówczas ZUS zacznie pobierać ze świadczenia miesięczne zaliczki na podatek w wysokości 12 proc. (bez pomniejszania zaliczki o 300 zł), a kwota do wypłaty będzie niższa niż przed złożeniem wniosku EPD-21.Wówczas, gdy taki emeryt lub rencista złoży wniosek EPD-21, to ZUS nie będzie pobierał zaliczki również z tych dodatkowych rocznych świadczeń. Wypłata trzynastki i czternastki będzie wyższa, a po zakończeniu roku podatkowego najprawdopodobniej nie powstanie nadpłata podatku.W zależności od konkretnego przypadku świadczenie na rękę wzrośnie wtedy od kilkunastu do nawet ok. 400 zł.Jeżeli emeryt lub rencista złoży w ZUS wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek, mimo że jego roczny dochód przekroczy 30 tys. zł, to po zakończeniu roku w rozliczeniu z urzędem skarbowym może powstać niedopłata podatku.Raz złożony wniosek EPD-21 będzie obowiązywał także w kolejnych latach, aż do czasu, gdy świadczeniobiorca go wycofa lub złoży inny wniosek podatkowy.