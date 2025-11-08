Zasiłek pogrzebowy wzrośnie do 7 tys. zł. Kto może się o niego ubiegać i jak złożyć wniosek? © wygenerowane przez AI

Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wzrośnie z obecnych 4 tys. zł do 7 tys. zł. Dodatkowo od 1 marca 2026 r. kwota będzie waloryzowana, gdy inflacja w poprzednim roku przekroczy 5 proc. Zasiłek przysługuje osobom, które poniosły koszty pogrzebu ubezpieczonego lub członka jego rodziny, a zmiany mają na celu lepsze odzwierciedlenie aktualnych wydatków na pochówek.

Zasiłek otrzyma osoba, która pokryła koszty pogrzebu

O zasiłek pogrzebowy mogą ubiegać się członkowie rodziny a także osoby niespokrewnione czy instytucje, które poniosły koszty pogrzebu i je udokumentują. Wysokość zasiłku dla członków rodziny to 4 tys. zł do końca 2025 r., a od 2026 r. – 7 tys. zł – niezależnie od faktycznych kosztów pogrzebu – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Jakie wydatki ZUS uznaje przy wypłacie zasiłku?

Przedawnienie roszczeń o wypłatę zasiłku

W takiej sytuacji prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu, a dokumentem potwierdzającym te okoliczności jest zaświadczenie policji lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający przyczyny – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Zmiana w zasiłku pogrzebowym

Jeżeli nie zostanie sporządzony akt urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, dokumentem, który wystarczy do tego, by ubiegać się o zasiłek pogrzebowy, jest karta zgonu lub zaświadczenie od lekarza bądź położnej – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Jak złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy?

odpis skrócony aktu zgonu (na prośbę wnioskodawcy oddział ZUS sam może uzyskać odpis skrócony aktu zgonu z urzędu stanu cywilnego),

dokument potwierdzający pokrewieństwo lub powinowactwo osoby składającej wniosek ze zmarłym, np. skrócony odpis aktu urodzenia,

zaświadczenie płatnika składek (na przykład pracodawcy) o tym, że wnioskodawca albo zmarły jest lub był objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi – w przypadku osoby ubezpieczonej (nie dotyczy to osób, które mają pozarolniczą działalność i osób, które z nimi współpracują).

Kiedy składasz dokumenty?

do 12 miesięcy od dnia śmierci,

do 12 miesięcy od dnia pogrzebu – jeśli na przykład był problem z odnalezieniem zwłok lub identyfikacją zmarłego.