Zasiłek pogrzebowy z ZUS - kto ma do niego prawo i w jakiej wysokości?

Śmierć bliskiej osoby to trudny moment, w którym często pojawiają się również problemy finansowe związane z kosztami pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy z ZUS przysługuje osobom, które pokryły te wydatki, a jego aktualna maksymalna wysokość wynosi 4 tysiące złotych. Od 1 stycznia 2026 roku kwota ta wzrośnie do 7 tysięcy złotych, a dodatkowo zostanie wprowadzona waloryzacja zasiłku w przypadku wysokiej inflacji. W artykule wyjaśniamy, kto może otrzymać zasiłek, jakie dokumenty są potrzebne oraz na jakich zasadach jest przyznawany.

Z tego artykułu dowiesz się:

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy z ZUS i jakie są warunki jego przyznania.

Aktualna i przyszła wysokość zasiłku pogrzebowego oraz planowana waloryzacja.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać zasiłek i gdzie złożyć wniosek.

Zmiany przepisów dotyczące zasiłku pogrzebowego w 2025 i 2026 roku.

Kwota zasiłku zależy od tego, kto wnioskuje

Członkom rodziny osoby zmarłej przysługuje pełna kwota zasiłku, niezależnie od poniesionych kosztów pogrzebu. Jeżeli koszty pogrzebu zostaną pokryte przez osobę spoza rodziny, świadczenie przysługuje w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, nie wyższej jednak niż obowiązujący limit, czyli do – do 4 tys. zł do końca 2025 roku lub do 7 tys. zł od 2026 roku.



Gdy koszty pogrzebu poniosło kilka osób lub instytucji, zasiłek pogrzebowy przyznaje się proporcjonalnie do ich udziału w tych kosztach – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy i niezbędne dokumenty

W przypadku, gdy osoba zmarła była ubezpieczona lub była członkiem rodziny osoby ubezpieczonej, należy dołączyć zaświadczenie płatnika składek (np. pracodawcy) o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przez osobę, której dotyczy wniosek, lub przez osobę zmarłą w dniu jej śmierci. Wymogu tego nie stosuje się wobec osób prowadzących działalność na własny rachunek ani osób z nimi współpracujących – wyjaśnia rzeczniczka.

Przedawnienie roszczeń o wypłatę zasiłku pogrzebowego