Od 13 listopada obowiązkowe ubezpieczenie OC dronów i kara 4000 zł za jego brak
2025-10-23 00:03
Od 13 listopada obowiązkowe ubezpieczenie OC dronów i kara 4000 zł za jego brak © wygenerowane przez AI
Z tego artykułu dowiesz się:
- Od kiedy obowiązuje nowe prawo dotyczące ubezpieczenia dronów.
- Kto musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC dla drona.
- Jakie są kary za brak polisy i minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia.
- Na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego ubezpieczenia drona.
13 listopada 2025 roku w Polsce zaczną obowiązywać nowe przepisy wynikające z ustawy z 24 stycznia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2025 poz. 179). Na ich mocy operatorzy bezzałogowych statków powietrznych (UAV) o masie startowej od 250 gramów do 20 kg będą zobowiązani do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody powstałe w związku z wykonywanymi operacjami lotniczymi. To kluczowy krok w kierunku ujednolicenia zasad bezpieczeństwa lotów dronami na terenie całej Unii Europejskiej.
Nowe prawo ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej i ochronę osób trzecich. We wrześniu 2025 roku liczba zarejestrowanych operatorów dronów w Polsce przekroczyła 400 tysięcy. Ubezpieczenie OC będzie dotyczyć wszystkich operatorów dronów o masie od 250 gramów do 20 kg – niezależnie od tego, czy dron wykorzystywany jest rekreacyjnie, czy zawodowo.
Obowiązek ubezpieczenia drona dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych – każdego, kto eksploatuje lub zamierza eksploatować co najmniej jeden system bezzałogowego statku powietrznego (ma status operatora).
Co ważne, polisa musi zostać zawarta najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie lotów, a brak ubezpieczenia może skutkować karą pieniężną w wysokości 4000 zł. Minimalna suma gwarancyjna w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy została określona na poziomie 50 000 SDR, czyli równowartości ok. 275 tys. zł.
Zmiany w przepisach Prawa lotniczego ujednolicają zasady latania bezzałogowymi statkami powietrznymi w całej Unii Europejskiej.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy?
Wybierając polisę OC dla drona, operator powinien zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów, przede wszystkim zakres terytorialny ochrony, kategorie operacji objęte ubezpieczeniem oraz sumę gwarancyjną odpowiadającą rzeczywistemu ryzyku prowadzonej działalności.
Dla lotów rekreacyjnych lub testowych wystarczająca może być minimalna suma gwarancyjna, natomiast w przypadku zastosowań profesjonalnych, takich jak inspekcje infrastruktury, pomiary geodezyjne czy filmowanie komercyjne, rekomendowane jest rozważenie wyższych limitów odpowiedzialności – mówi Agnieszka Włodarska-Poloczek, kierownik w Biurze Ubezpieczeń Detalicznych w Compensie.
Ochrona dla operatora drona
Wymóg posiadania ubezpieczenia OC zwiększy bezpieczeństwo prawne operatorów, a także ochroni osoby trzecie i ich mienie przed skutkami potencjalnych szkód.
Dron to nie tylko narzędzie zabawy czy pracy, ale także urządzenie, które w nieodpowiednich warunkach może wyrządzić szkodę – na przykład uszkodzić samochód, dach budynku czy zranić osobę postronną. Dlatego obowiązkowe ubezpieczenie OC to rozsądny i odpowiedzialny krok, który zabezpiecza operatora przed wysokimi kosztami takich zdarzeń. Warto pamiętać, że ubezpieczenie powinno być aktywne już przed pierwszym lotem, a jego brak może skutkować karą pieniężną – mówi Agnieszka Włodarska-Poloczek z Compensy.
oprac. : eGospodarka.pl
