Od 13 listopada obowiązkowe ubezpieczenie OC dronów i kara 4000 zł za jego brak

Od 13 listopada 2025 roku wchodzi w życie nowelizacja Prawa lotniczego, która wprowadza obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dla każdego operatora drona o masie od 250 gramów do 20 kilogramów. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej i chronić osoby trzecie przed skutkami ewentualnych szkód spowodowanych przez drony. Brak polisy może skutkować karą finansową sięgającą 4000 zł.

Z tego artykułu dowiesz się:

Od kiedy obowiązuje nowe prawo dotyczące ubezpieczenia dronów.

Kto musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC dla drona.

Jakie są kary za brak polisy i minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego ubezpieczenia drona.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy?

Dla lotów rekreacyjnych lub testowych wystarczająca może być minimalna suma gwarancyjna, natomiast w przypadku zastosowań profesjonalnych, takich jak inspekcje infrastruktury, pomiary geodezyjne czy filmowanie komercyjne, rekomendowane jest rozważenie wyższych limitów odpowiedzialności – mówi Agnieszka Włodarska-Poloczek, kierownik w Biurze Ubezpieczeń Detalicznych w Compensie.

Ochrona dla operatora drona

Dron to nie tylko narzędzie zabawy czy pracy, ale także urządzenie, które w nieodpowiednich warunkach może wyrządzić szkodę – na przykład uszkodzić samochód, dach budynku czy zranić osobę postronną. Dlatego obowiązkowe ubezpieczenie OC to rozsądny i odpowiedzialny krok, który zabezpiecza operatora przed wysokimi kosztami takich zdarzeń. Warto pamiętać, że ubezpieczenie powinno być aktywne już przed pierwszym lotem, a jego brak może skutkować karą pieniężną – mówi Agnieszka Włodarska-Poloczek z Compensy.