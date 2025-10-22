Efekt ceł dopiero przed nami? Liczba upadłości firm będzie rosnąć

Przedsiębiorstwa nadal borykają się ze strukturalnymi słabościami © pixabay

Czy świat dopiero czeka na skutki ceł? Allianz Trade ostrzega, że lawina niewypłacalności dopiero się rozpędza. W kolejnych dwóch latach wzrosty mają osiągnąć odpowiedni 6% i 5%, a ich wyhamowanie prognozowane jest dopiero na 2027 rok. W Polsce liczba upadłości rośnie niezależnie od globalnych czynników. Zjawisko to napędzana jest przede wszystkim słabością MŚP, wysokimi kosztami i nadużywaniem postępowań restrukturyzacyjnych. Eksperci ostrzegają: efekt domina wśród firm już trwa.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie są prognozy Allianz Trade dotyczące wzrostu liczby niewypłacalności do 2027 roku?

Dlaczego skutki wprowadzonych ceł będą odczuwalne dopiero w 2026 roku?

Jakie problemy strukturalne sprawiają, że polskie MŚP są szczególnie narażone na upadłości?

Czy boom technologiczny i rozwój sztucznej inteligencji mogą zwiększyć ryzyko niewypłacalności?



MSP w Polsce – strukturalny splot wysokich kosztów, także tych rzadko uwzględnianych

Dlaczego Polski nie ma na wykresie porównującym dynamikę niewypłacalności oraz liczbę firm w skali ostatniego pełnego roku do tej sprzed pandemii? – stawia pytanie Sławomir Bąk, członek Zarządu Allianz Trade w Polsce odpowiedzialny za ocenę ryzyka. - Polska nie mieściła się na wspólnej dla wszystkich krajów skali już w ub. roku, ze swoim wzrostem liczby niewypłacalności o +427% na koniec 2024 r. w porównaniu do średniej z lat 2016-2019 roku.



Co prawda zdecydowana większość niewypłacalności w Polsce dotyczy firm z sektora MSP i nie mierzymy się jeszcze z dużą liczbą niewypłacalności firm dużych, a ponadto – nadal więcej firm powstaje, niż znika z rynku, ale….



Firmy korzystające z ochrony, jaką daje restrukturyzacja, nie regulują swoich długów, tak więc znaczna liczba nowo otwieranych firm nie rozwiązuje problemu strat, jakie ponoszą dotychczasowi dostawcy niewypłacalnych firm. Ten koszt uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych (stanowiących ponad 90% wszystkich niewypłacalności) rozlewa się przy tym przede wszystkim na ich partnerów biznesowych – analogiczne firmy z sektora MSP.



Trudno jednocześnie mówić o korzyściach tych restrukturyzacji gdy tylko 1/3 rozpoczętych restrukturyzacji przechodzi pierwszy etap – zatwierdzenie układu, a jego wprowadzenie z sukcesem w życie udaje się naprawdę niewielu z nich.



Tak więc ta swoista danina solidarnościowa na rzecz firm z problemami (de facto uprzywilejowanych wobec wierzycieli) jest istotnym obciążeniem polskich MSP, obok publicznie podnoszonych wysokich kosztów: energii (jedne z najwyższych w Europie) i pracy oraz finansowania.



Najgorsze w obciążeniu kosztem restrukturyzacji wierzycieli jest to, iż nie da się go przewidzieć i uwzględnić z wyprzedzeniem, co może być zabójcze w działalności małych, rodzinnych zazwyczaj firm. Coś, co miało dawać „drugą szanse” przede wszystkim małym firmom, przyczynia się do efektu kuli śnieżnej ich niewypłacalności.

Cła: opóźniony wpływ, utrzymujące się ryzyko

W pierwszej połowie 2025 r. protekcjonistyczne skutki ceł i ich stosunkowo łagodne wprowadzenie pomogły zmniejszyć liczbę przypadków niewypłacalności w Stanach Zjednoczonych o 4 punkty procentowe, a rosnący popyt zrównoważył większość ich negatywnych skutków. Można jednak oczekiwać, że w gospodarkach opartych na eksporcie liczba upadłości wzrośnie: w najgorszym scenariuszu Kanada może odnotować dodatkowe +1900 niewypłacalnych przedsiębiorstw, Francja +6000, Hiszpania do +2900, a Holandia +700.



Natomiast w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Belgii wpływ ten (dotychczasowych ceł) będzie nieznaczny ze względu na zróżnicowanie ich rynków eksportowych, większą bazę krajową lub silniejszą pozycję finansową – twierdzi Maxime Lemerle, główny analityk ds. badań nad niewypłacalnością w Allianz Trade.

Szybsze tempo wzrostu liczby niewypłacalności w 2026 r.

Na razie skutki wojny handlowej są umiarkowane, ale w miarę wyczerpywania się strategii ją łagodzących i pojawiania się skutków ubocznych, wkrótce mogą one wystawić na próbę odporność przedsiębiorstw. Wzrasta również ryzyko efektu domina wynikającego z rosnącej liczby niewypłacalności dużych przedsiębiorstw.



Prowadzi to do nasilenia ryzyka braku płatności: obecnie spodziewamy się, że globalna liczba przypadków niewypłacalności przedsiębiorstw wzrośnie w związku z tym w 2026 r. o +5%, w porównaniu do +3% wzrostu, jakich spodziewaliśmy się w naszej poprzedniej prognozie. Będzie to już piąty z rzędu rok wzrostu liczby niewypłacalności na świecie, co sprawia że poziom ten będzie o około 24% wyższy od średniej sprzed pandemii.



Pomimo więc, iż będziemy tez obserwować stopniowe ożywienie gospodarcze, tendencja wzrostu liczby niewypłacalności przedsiębiorstw na świecie może ulec zmianie dopiero w 2027 r., kiedy to nastąpi spadek ich liczby o 1%. – wyjaśnia Aylin Somersan Coqui, dyrektor generalna Allianz Trade.

spowolniony wzrost gospodarczy, przy czym tempo wzrostu w Stanach Zjednoczonych i strefie euro ma pozostać poniżej progu niezbędnego do ustabilizowania liczby upadłości; trudne warunki finansowania dla firm, przy utrzymujących się wysokich stopach procentowych i ograniczonej podaży kredytów, co stanowi obciążenie dla przedsiębiorstw o znacznym zadłużeniu i kapitałochłonnym modelu działalności, zwłaszcza dla MŚP; słabości poszczególnych sektorów, przy czym najbardziej dotknięte są sektory budowlany i motoryzacyjny ze względu na wysokie stopy procentowe, zakłócenia technologiczne i zwiększoną konkurencję.

Boom technologiczny i sztucznej inteligencji może spowodować dalszy wzrost liczby upadłości

W następstwie pandemii w niektórych krajach odnotowano gwałtowny wzrost liczby nowo powstających przedsiębiorstw w związku z przyspieszeniem cyfryzacji i rozwojem gig-ekonomii (zatrudnienia poprzez platformy świadczenie usług). Wiąże się to ze zwiększonym ryzykiem niewypłacalności, zwłaszcza we Włoszech, Francji, Portugalii i, w mniejszym stopniu, w Belgii.



Co więcej, wg. naszych szacunków, iż koniec boomu wywołanego przez sztuczną inteligencję – podobny do bańki internetowej, może doprowadzić do niewypłacalności kolejnych, dodatkowych 4500 przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych, 4000 w Niemczech, 1000 we Francji i 1100 w Wielkiej Brytanii – podsumowuje Ano Kuhanathan, dyrektor ds. badań korporacyjnych w Allianz Trade.