Inflacja blisko celu, ale w Radzie Prezesów EBC rosną podziały

2025-09-11 09:18

Oczekuje się, że Europejski Bank Centralny dzisiaj pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie (ze stopą referencyjną na poziomie 2,15%). Inwestorzy wyceniają obecnie mniej niż 30% szans na kolejną obniżkę stóp jeszcze w tym roku, co odzwierciedla ostrożną strategię EBC wobec napływających danych gospodarczych. Główna para walutowa - EURUSD - obecnie znajduje się poniżej 1,17.

Utrzymanie stóp na dotychczasowym poziomie znajduje uzasadnienie w stabilizacji inflacji. W sierpniu wskaźnik CPI wyniósł 2,1% r/r, a inflacja bazowa utrzymała się na poziomie 2,3% – już czwarty miesiąc z rzędu bez zmian. Prognozy banku centralnego wskazują, że inflacja powinna w średnim terminie powrócić do celu, natomiast nowe projekcje makroekonomiczne zakładają stopniowe przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz osiągnięcie celu inflacyjnego na poziomie 2% w 2026 roku.

Gospodarka strefy euro wykazuje odporność na czynniki zewnętrzne, takie jak amerykańskie cła wprowadzone przez Donalda Trumpa czy polityczne napięcia we Francji. Najnowsze dane z Niemiec pokazują poprawę aktywności biznesowej i nastrojów przedsiębiorców, które osiągnęły najwyższy poziom od 2022 roku.

W Radzie Prezesów EBC widoczny jest jednak podział stanowisk. Isabel Schnabel reprezentuje bardziej jastrzębie podejście, ostrzegając, że presja inflacyjna może ponownie wzrosnąć w związku z handlem międzynarodowym i ekspansją fiskalną. Madis Müller i Olli Rehn przyjmują wyważoną postawę, podkreślając konieczność obserwacji dalszych danych. Z kolei Gediminas Simkus z Litwy wysyła sygnały gołębie, sugerując możliwość obniżki stóp już w grudniu, jeśli euro ulegnie umocnieniu lub spadną ceny importu z Azji. Primoz Dolenc ze Słowenii pozostaje jednym z nielicznych, którzy nie wykluczają ewentualnej podwyżki stóp, ale dopiero w 2026 roku.

Wśród czynników ryzyka dla EBC wymienia się oczekiwaną decyzję Fed o obniżce stóp, która mogłaby umocnić euro i wymusić reakcję ze strony Frankfurtu. Niewiadomą pozostaje także kryzys polityczny we Francji po dymisji premiera François Bayrou, któremu towarzyszą problemy z deficytem budżetowym i wzrostem kosztów obsługi długu – obecnie wyższych niż w przypadku Włoch. Prezes Christine Lagarde zachowała w tym kontekście powściągliwość, unikając zapowiedzi ewentualnych działań kryzysowych.

EBC utrzymuje strategię „czekania i obserwacji”. Inflacja pozostaje blisko celu, a gospodarka strefy euro jest względnie odporna na napięcia zewnętrzne. Brak jednoznacznych sygnałów do dalszego luzowania polityki monetarnej sugeruje, że bank centralny będzie działał ostrożnie, pozostawiając sobie elastyczność wobec potencjalnych zmian kursu euro i rosnących ryzyk fiskalnych, zwłaszcza we Francji.
oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers

Więcej na ten temat: ECB, komentarz walutowy, komentarz giełdowy

