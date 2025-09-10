eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAnalizy i komentarzePolska zestrzeliła rosyjskie drony

Polska zestrzeliła rosyjskie drony

2025-09-10 11:57

W nocy doszło do wydarzenia, które może istotnie wpłynąć na sytuację geopolityczną w Europie. Polska zestrzeliła rosyjskie drony, które naruszyły jej przestrzeń powietrzną podczas zmasowanego ataku powietrznego na Ukrainę. Wojsko określiło incydent mianem "aktu agresji" i realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa obywateli. To pierwszy przypadek od początku rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku, gdy Polska - jako członek NATO - bezpośrednio zneutralizowała obce obiekty wojskowe na swoim terytorium.

Przeczytaj także: EBC prawdopodobnie nie zmieni stóp w najbliższej przyszłości

W związku z sytuacją czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad częścią kraju, w tym nad Warszawą, choć porty lotnicze w stolicy, Modlinie i Rzeszowie wznowiły już działalność. Dowództwo Operacyjne apelowało o pozostanie w domach, szczególnie do mieszkańców województw podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Trwają poszukiwania szczątków dronów, a siły polskie i sojusznicze utrzymują najwyższą gotowość bojową. Premier Donald Tusk poinformował, że pozostaje w stałym kontakcie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, co podkreśla wagę incydentu i ryzyko dalszej eskalacji.

Rosyjski atak, którego częścią było wtargnięcie dronów do Polski, miał charakter masowy i obejmował cele w centralnej i zachodniej Ukrainie, w tym w Winnicy oraz w rejonie Kijowa. Ukraińska obrona przeciwlotnicza prowadziła intensywne działania, jednak skala ataku potwierdza determinację Rosji w kontynuowaniu presji militarnej. Incydent ten może w krótkim terminie zwiększyć awersję do ryzyka na globalnych rynkach finansowych. Wzrost napięcia na wschodniej granicy NATO podnosi ryzyko eskalacji konfliktu i rozszerzenia działań wojennych na terytorium Sojuszu. Może to przełożyć się na spadki indeksów giełdowych w Europie i USA, wzrost notowań złota oraz innych aktywów postrzeganych jako bezpieczne przystanie. Na rynku walutowym presję dziś odczuwa PLN, który traci w stosunku do Euro. EURPLN dzisiaj zyskuje 0,3%, a WIG20 traci ponad 1,7%.

W dłuższym horyzoncie dalszy przebieg wydarzeń będzie zależał od decyzji NATO, ewentualnego uruchomienia artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego oraz od tego, czy incydent okaże się pojedynczym zdarzeniem, czy początkiem nowego etapu wojny z bezpośrednim zaangażowaniem państw sojuszniczych.
Przeczytaj także: Kluczowy raport NFP w centrum uwagi Kluczowy raport NFP w centrum uwagi

oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers

Więcej na ten temat: konflikt Rosja Ukraina, Rosja, Polska, drony, komentarz walutowy, komentarz giełdowy

Przeczytaj także

OPEC+ i USA ciągną ceny ropy w dół

OPEC+ i USA ciągną ceny ropy w dół

Tydzień naszpikowany danymi makro

Tydzień naszpikowany danymi makro

Silna w AI, słabsza w Chinach - mieszane sygnały z wyników Nvidii

Silna w AI, słabsza w Chinach - mieszane sygnały z wyników Nvidii

Cook na celowniku Trumpa, ale inwestorzy patrzą na NVIDIA

Cook na celowniku Trumpa, ale inwestorzy patrzą na NVIDIA

Rentowności obligacji USA rosną po decyzji Moody’s

Rentowności obligacji USA rosną po decyzji Moody’s

Ulga na rynkach

Ulga na rynkach

Wall Street "wymazała" już w pełni kwietniowe spadki

Wall Street "wymazała" już w pełni kwietniowe spadki

Kolejne dobre wiadomości z USA

Kolejne dobre wiadomości z USA

Utrata zaufania do dolara

Utrata zaufania do dolara

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Ranking kantorów internetowych. Gdzie najlepsze kursy walut?

Ranking kantorów internetowych. Gdzie najlepsze kursy walut?

Wymiana waluty prosto z telefonu

Wymiana waluty prosto z telefonu

Artykuły promowane

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Bezpieczeństwo kart płatniczych w czasie EURO 2012

Bezpieczeństwo kart płatniczych w czasie EURO 2012

Banki kuszą oprocentowaniem oszczędności, bo na horyzoncie cięcia

Banki kuszą oprocentowaniem oszczędności, bo na horyzoncie cięcia

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Długi Polaków wynoszą 84,7 mld zł

Długi Polaków wynoszą 84,7 mld zł

Pokolenie kredytów i rat - rekordowy wzrost zadłużenia wśród młodych

Pokolenie kredytów i rat - rekordowy wzrost zadłużenia wśród młodych

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Prognozy rekrutacyjne na IV kwartał 2025: 28% firm planuje rekrutacje, 18% zwolnienia

Prognozy rekrutacyjne na IV kwartał 2025: 28% firm planuje rekrutacje, 18% zwolnienia

Rosnące zakłócenia GPS zagrażają lotom w Europie. Co grozi pasażerom?

Rosnące zakłócenia GPS zagrażają lotom w Europie. Co grozi pasażerom?

Start systemu kaucyjnego coraz bliżej. Jak uniknąć chaosu?

Start systemu kaucyjnego coraz bliżej. Jak uniknąć chaosu?

Cyberprzestępcy wyprzedzają naukowców, w tle AI

Cyberprzestępcy wyprzedzają naukowców, w tle AI

Zwolnienie z WF-u, czyli jak Kowalski dba o zdrowie dziecka

Zwolnienie z WF-u, czyli jak Kowalski dba o zdrowie dziecka

Czy Twój telefon Cię podgląda? Jak rozpoznać złośliwe oprogramowanie i chronić się przed atakiem?

Czy Twój telefon Cię podgląda? Jak rozpoznać złośliwe oprogramowanie i chronić się przed atakiem?

Jawność wynagrodzeń - krok po kroku. Praktyczny poradnik dla pracodawców: jak przygotować się do nowych obowiązków

Jawność wynagrodzeń - krok po kroku. Praktyczny poradnik dla pracodawców: jak przygotować się do nowych obowiązków

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: