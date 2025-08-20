Inflacja w UK zaskakuje, GBP testuje kluczowy opór na rynku walutowym
2025-08-20 11:14
Przeczytaj także: Badanie alkomatem po wylądowaniu w Szkocji. Nowy pilotaż na lotnisku w AberdeenRównież ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w ujęciu rocznym o 4,9%. Na podwyżki szczególnie wpłynęły produkty takie jak wołowina, czekolada i kawa, co przełożyło się na dodatkową presję inflacyjną w gospodarstwach domowych. Utrzymujący się wysoki poziom inflacji komplikuje sytuację Banku Anglii, który może być zmuszony do bardziej ostrożnego podejścia w zakresie luzowania polityki pieniężnej. Choć rynki nadal dopuszczają możliwość jednej obniżki stóp procentowych do końca roku, prawdopodobieństwo takiego ruchu spadło do około 40%, co stanowi wyraźną korektę względem wcześniejszych, bardziej optymistycznych oczekiwań.
Analitycy Bloomberg Economics zaznaczają, że choć lipcowy wzrost inflacji był wyższy od ich prognoz, to w dużej mierze wynikał z czynników tymczasowych, takich jak wzrost cen lotów. W związku z tym wciąż przewidują obniżkę stóp w listopadzie, choć jednocześnie zaznaczają, że kolejne dane makroekonomiczne mogą wpłynąć na rewizję tych prognoz. Na tle pogarszającej się sytuacji cenowej rząd premiera Keira Starmera znajduje się pod rosnącą presją społeczną i polityczną. Inflacja obniża siłę nabywczą gospodarstw domowych, a krytycy wskazują na kwietniowe podwyżki podatków i płacy minimalnej jako istotne czynniki dodatkowo obciążające budżety obywateli. Minister finansów Rachel Reeves przyznaje, że sytuacja gospodarcza uległa poprawie w porównaniu z okresem rządów poprzedniego gabinetu, ale – jak podkreśla – „wciąż pozostaje wiele do zrobienia”.
Tymczasem kurs GBP/USD znajduje się w kluczowym technicznym punkcie zwrotnym. Para walutowa od połowy stycznia do końca czerwca poruszała się w kanale wzrostowym, z którego wybiła się w połowie lipca. Wyznaczając nowy niższy dołek na poczatku sierpnia, para walutowa pokonałą zakres największej korekty w ostatnim ruchu wzrostowym, co może wskazuje na rosnącą presję spadkową. W ostatni czwartek cena testowała okolice oporu na poziomie 1,36, gdzie wypada prawe ramię formacji RGR (głowa z ramionami). Utrzymujące się trudności z przebiciem tego poziomu mogą sugerować realizację scenariusza spadkowego, którego potencjalny zasięg wypada w okolicach 1,29. Wybicie się z szerokiego przedziału konsolidacji 1,3140–1,36 przesądzi o dalszym kierunku notowań w nadchodzących tygodniach.
oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)