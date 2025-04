Listing Act uprości dostęp do rynku kapitałowego. Nowe przepisy już obowiązują

Listing Act ma uprościć i usprawnić wymogi dotyczące sporządzania prospektów dla ofert publicznych papierów wartościowych oraz wymogi dotyczące raportowania bieżącego. Część przepisów już obowiązuje od 4 grudnia 2024, kolejne wejdą w życie w marcu i czerwcu 2026 roku.

Listing Act przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie kosztów wejścia na rynek i zmniejszenie liczby obowiązkowych dokumentów. Emitenci zyskują przewidywalność i elastyczność, szczególnie w ofertach wtórnych i przypadkach niewielkich emisji. To zmiana o charakterze systemowym, której skutki będą odczuwalne w praktyce przez wszystkie spółki korzystające z publicznego rynku kapitałowego - mówi Bartosz Margol, partner PwC Polska, zespół Rynków Kapitałowych i Raportowania Finansowego.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik

Największe znaczenie mają nowe progi i nowe wyłączenia dotyczące ofert wtórnych - to konkretny efekt regulacyjny. Spółka planująca emisję do 12 mln EUR nie musi przygotowywać kosztownego prospektu. Wyłączenie z obowiązku sporządzenia prospektu dotyczy także emitentów, którzy są notowani dłużej niż 18 miesięcy, i planują przeprowadzić wtórną ofertę - w takiej sytuacji, emitent będzie musiał jedynie przygotować i złożyć do regulatora skrócony dokument informacyjny o długości 11 stron, zawierający kluczowe informacje dot. emitenta i papierów wartościowych. To może zwiększyć aktywność na rynkach wtórnych już w 2025 roku - mówi Kamil Wardzyński, dyrektor PwC Polska, zespół Rynków Kapitałowych i Raportowania Finansowego.

Listing Act wprowadza zmiany do Rozporządzenia Prospektowego (UE 2017/1129) oraz Rozporządzenia MAR (UE 596/2014).Wprowadzono standaryzację formatu prospektów oraz ograniczono ich objętość, do 300 stron w przypadku standardowego prospektu akcyjnego, 75 dla prospektu emisyjnego MŚP i 50 dla prospektu obejmującego wtórne emisje papierów wartościowych. Skrócono też wymagany zakres historycznych informacji finansowych, dla papierów udziałowych wystarczą dwa lata zbadanego sprawozdania finansowego, a dla nieudziałowych jeden. Nowe przepisy dopuszczają włączenia przez odniesienie sprawozdań zarządu oraz raportów ESG.Od marca 2026 r. emitenci będą mogli korzystać z dwóch uproszczonych prospektów, „na rzecz kontynuacji” oraz „na rzecz rozwoju”. Pierwszy przeznaczony będzie dla spółek notowanych co najmniej 18 miesięcy, drugi, dla sektora MŚP. Oba mają zredukowaną strukturę i objętość. Od czerwca 2026 r. zacznie obowiązywać system dwóch progów wyłączających obowiązek przygotowania prospektu dla ofert publicznych. Oferty do 12 mln EUR (lub 5 mln – jeśli tak zdecyduje państwo członkowskie) nie będą musiały być objęte prospektem, o ile nie są transgraniczne. Już teraz obowiązują nowe wyłączenia dla emisji wtórnych – jeśli nowa emisja nie przekracza 30% wartości wcześniej notowanych papierów, lub spółka jest notowana nieprzerwanie od 18 miesięcy, prospekt nie będzie wymagany (dotyczy papierów wartościowych tożsamych z papierami wartościowymi już dopuszczonymi do obrotu).Równolegle uproszczono zasady wynikające z rozporządzenia MAR. Emitenci mogą raportować odkupy akcji w formie zagregowanej i wyłącznie do jednego organu nadzoru. Rozszerzono też katalog wyjątków dotyczących transakcji insiderów i dopuszczono nowe przypadki opóźnienia publikacji informacji poufnych, o ile nie są one sprzeczne z wcześniejszymi komunikatami spółki.Pełne wdrożenie reformy zakończy się w czerwcu 2026 r. Dla wielu emitentów już obowiązujące przepisy oznaczają uproszczony dostęp do finansowania na rynku publicznym i niższe koszty regulacyjne.