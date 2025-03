Pośrednictwo finansowe 2024. Sprzedaż kredytów hipotecznych wzrosła o 40,8 proc. r/r

W 2024 roku sprzedaż kredytów hipotecznych przez firmy zrzeszone w Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce wzrosła o 40,8 proc. r/r. Średnia wartość kredytu hipotecznego była natomiast o 9,3% wyższa r/r. A jak sprzedawały się kredyty gotówkowe i firmowe?

Pośrednicy finansowi w 2024 r. Sprzedaż kredytów hipotecznych wzrosła o 40,8 proc. r/r

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Sektor pośrednictwa finansowego w Polsce Jak wynika z raportu ZPF, podmioty z sektora pośrednictwa finansowego uczestniczyły w 2024 r. w sprzedaży 143,4 tys. kredytów hipotecznych o łącznej wartości 62,6 mld zł. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Sektor pośrednictwa finansowego. Ocena nastrojów na rynku

W perspektywie najbliższych 12 miesięcy nie pojawiły się oceny ani skrajnie pozytywne, ani skrajnie negatywne. Pośrednicy oceniają sytuację na rynku jako neutralną bądź dobrą - mówi Agnieszka Kozioł, dyrektor Departamentu Raportów i Analiz ZPF. - Nastroje kształtują się bardziej optymistycznie w perspektywie od 1 roku do 3 lat - dodaje.

Firmy z sektora pośrednictwa finansowego w Polsce , które są zrzeszone w ZPF, opublikowały dane za 2024 r. Dotyczą one sprzedaży kredytów hipotecznych, gotówkowych, firmowych, a także produktów oszczędnościowych.Jak wynika z raportu ZPF, podmioty z sektora pośrednictwa finansowego uczestniczyły w 2024 r. w sprzedaży 143,4 tys. kredytów hipotecznych o łącznej wartości 62,6 mld zł. Oznacza to, że w ujęciu rocznym liczba kredytów hipotecznych, udzielonych z udziałem pośredników, wzrosła o 40,8 proc., a ich wartość - o 53,9 proc. W górę poszła też średnia wartość kredytu hipotecznego - w 2024 r. sięgnęła ona 436,5 tys. zł wobec 399,2 tys. zł rok wcześniej.Pośrednicy finansowi opublikowali również dane na temat sprzedaży kredytów gotówkowych. W całym 2024 r. liczba umów o kredyt gotówkowy, podpisanych z udziałem pośredników, przekroczyła 61,1 tys. (+28,6 proc. r/r), a wartość udzielonych kredytów gotówkowych wyniosła 3,43 mld zł (+47,9 proc. r/r).W segmencie kredytów firmowych w 2024 r. liczba podpisanych umów wyniosła 8,54 tys. (-2,1 proc. r/r), a łączna wartość kredytów firmowych udzielonych przy udziale pośredników finansowych to 1,8 mld zł (-1 proc. r/r).Przedstawiciele firm z branży pośrednictwa finansowego zostali również poproszeni przez ZPF o ocenę koniunktury na rynku.Wśród barier ograniczających rozwój rynku pośrednictwa finansowego jego przedstawiciele wymieniają najczęściej: niedostateczny popyt, niejasne przepisy prawne oraz ogólną niepewność związaną z sytuacją gospodarczą.Jednocześnie oceniają, że czynnikami, które zdecydują o przyszłości branży, będą m.in. rozwój nowych technologii i digitalizacja.