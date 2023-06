Konto osobiste oraz oszczędnościowe od Raiffeisen Digital Bank

Raiffeisen Digital Bank udostępnił na polskim rynku darmowe konto osobiste oraz konto oszczędnościowe. Bank nie pobiera prowizji także za przelewy i transakcje walutowe. Rachunek oszczędnościowy oferuje ograniczone czasowo oprocentowanie 10% w skali roku.

Słuchamy naszych klientów i staramy się rozwijać nasze produkty zgodnie z ich oczekiwaniami. Wprowadzenie na polski rynek konta oszczędnościowego i konta osobistego stanowi kolejny krok w rozwijaniu portfolio produktów skierowanych do polskich klientów. Cyfrowa pożyczka, która była pierwszym produktem naszego banku na polskim rynku, spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony klientów. Mamy nadzieję, że kolejne rozwiązania również trafią w gusta Polaków – mówi Kamil Niewiatowski, Country Manager Raiffeisen Digital Bank na Polskę.

Konto osobiste stworzone przez Raiffeisen Digital Bank ma zapewnić klientom najważniejsze i podstawowe funkcjonalności, z których korzystają na co dzień. Są to m.in. szybki i całkowicie cyfrowy proces otwierania konta oraz wirtualnej karty debetowej. Od razu po otworzeniu konta, klient może podłączyć kartę do portfeli cyfrowych. Dzięki tej synergii świata cyfrowego ze światem realnym, możliwe jest wykonywanie płatności lub wypłacanie pieniędzy z bankomatów wyłącznie za pomocą smartfona. Dodatkowe funkcjonalności będą rozwijane z czasem.Na koncie oszczędnościowym do 29 września 2023 roku można skorzystać z promocyjnej oferty z oprocentowaniem 10% w skali roku na środki do 30 000 zł.