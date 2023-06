Firmowa karta Mastercard, którą warto płacić

Artykuł sponsorowany Jeden z najbardziej korzystnych i najpopularniejszych bonusów związanych z kartami płatniczymi jest teraz dostępny także dla przedsiębiorców. Nowi klienci firmowi banku ING Banku Śląskiego zyskują aż 10 proc. swoich wydatków dokonanych za pomocą karty Mastercard. Jeden z najbardziej korzystnych i najpopularniejszych bonusów związanych z kartami płatniczymi jest teraz dostępny także dla przedsiębiorców. Nowi klienci firmowi banku ING Banku Śląskiego zyskują aż 10 proc. swoich wydatków dokonanych za pomocą karty Mastercard.

Kliknij, aby powiekszyć fot. ING Promocja dla klientów firmowych "Zyskaj z kartą Mastercard" W ramach promocji 10 procent wartości transakcji zrealizowanych za pomocą karty debetowej Mastercard wraca na rachunek firmy jako dodatkowe środki do wykorzystania. Można zyskać w ten sposób nawet 1 500 złotych. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Dzisiejsze realia rynkowe sprawiają, że zakładanie nowej firmy wymaga dobrego planu oraz bardzo skrupulatnego pilnowania wydatków. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej czy spółki są duże i stale rosną. Nic dziwnego, że startujący ze swoim biznesem przedsiębiorcy szukają sposobów na oszczędności czy dodatkowy dochód. Bywa przecież, że zanim przychody wzrosną do odpowiedniego poziomu, minie kilka miesięcy lub więcej.Jednym ze sposobów na zaoszczędzenie na początku drogi w biznesie jest korzystanie z promocji oferowanych startującym i młodym firmom, między innymi przez banki. ING Bank Śląski daje nowym klientom firmowym finansowe premie. W promocji10 procent wartości transakcji zrealizowanych za pomocą karty debetowej Mastercard wraca na rachunek firmy jako dodatkowe środki do wykorzystania.Warunki promocji są proste. Po zamówieniu karty debetowej Mastercard w trakcie otwierania pierwszego złotówkowego rachunku firmowego, wypełniamy formularz zgłoszenia do promocji. A potem aktywujemy kartę przez internet i jej używamy – dokładnie w taki sposób jak robimy to zawsze, płacąc za zakupy w terminalu płatniczym czy w sklepach internetowych. 10 procent wydatków brutto wróci na nasze konto.W czasie trwania promocji. Nie trzeba w tym celu wykonywać żadnych dodatkowych czynności, jak rejestracja zakupów czy wypełnianie kolejnych formularzy i dokumentów. Po prostu płacimy kartą, a co miesiąc na konto otrzymujemy zwrot. Z promocji skorzystają osoby, które założą swoje pierwsze firmowe konto w ING Banku Śląskim do 30 września 2023 roku i zamówią do niego kartę Mastercard.Promocje tego typu należą do najbardziej popularnych wśród indywidualnych posiadaczy kart debetowych – korzystanie z nich nie wymaga bowiem żadnego dodatkowego wysiłku czy konieczności pamiętania o spełnieniu warunków przy każdej transakcji. Z tego samego powodu cieszą się również uznaniem przedsiębiorców, którzy zyskują dodatkowe pieniądze bez nakładów finansowych lub czasowych.Jeśli zastanawiasz się nad wyborem banku dla swojej działalności – zdecydowanie warto rozważyć ING Bank Śląski , który oferuje nowym klientom między innymi(w modelu płacisz gdy używasz). Premia za korzystanie z karty debetowej Mastercard to kolejny bonus, który ma ułatwić klientom ING prowadzenie działalności gospodarczej lub spółki.Możesz także założyć równocześnie firmę i konto w ING Banku Śląskim, oszczędzając czas i minimalizując formalności. Zrobisz to podczas rozmowy wideo z księgowym, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez wszystkie czynności i pomoże w wybraniu najlepszej opcji dla Twojej działalności.