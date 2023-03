Spadkowy początek piątkowej sesji na europejskich rynkach akcji

Czwartkowa sesja na rynku akcji w USA zakończyła się zwyżką głównych indeksów (S&P 500 +0,3 proc., DJIA +0,23 proc., Nasdaq Composite +1,01 proc.). Dziś rano na giełdach Azji i Oceanii brak było dominującej tendencji, a zmiany wartości indeksów były niewielkie (największy - 0,97 proc. - wzrost notował indonezyjski JCI, najsilniej - o 0,64 proc. - spadał Shanghai Composite Index).

Na początku piątkowej sesji na europejskich giełdach przeważały spadki (DAX -0,62 proc., CAC 40 –0,73 proc.).Na GPW WIG-20 rozpoczął piątkową sesję od spadku (-1,08 proc. ok. godz. 9:15). WIG-Nieruchomości osiągnął dziś najwyższy poziom od roku. Wśród składników mWIG-u 40 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły w piątek kursy akcji Benefit Systems i Dom Development, natomiast nowe cykliczne minima osiągnęły ceny akcji Comarchu oraz Mabionu. Wśród składników sWIG-u 80 o prawie 12 proc. drożały osiągając najwyższy od roku poziom kursy akcji Sanok Rubber Company. Nowe cykliczne maksima ustanowiły również kursy Mirbudu, PCC Rokita oraz Cognor Holding. O ponad 24 proc. do poziomu 225 zł spadał w piątek rano kurs spółki Scope Fluidics. Kilka dni temu akcjonariusze tej spółki zadecydowali o wypłacie 85,57 zł dywidendy na akcję.Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych spadła dziś rano minimalnie poniżej poziomu 3,4 proc. Rentowność polskich 10-latek przebywała poniżej poziomu 6 proc.Ceny kontraktów na ropę naftową na NYMEX-ie i ICE lekko rosły dziś ok. godz. 9:33 (WTI +0,5 proc., Brent +0,41 proc.). O 8-9 proc. odbiły wczoraj w górę ceny kontraktów na gaz ziemny notowanych w Wielkiej Brytanii i Holandii. Amerykański gaz (Henry Hub) drożał dziś rano na NYMEX-ie o 1,02 proc. ok. godz. 8:35). Niewielkie były zmiany cen kontraktów na metale szlachetne (złoto -0,28 proc., srebro +0,11 proc., platyna +0,12 proc., pallad -0,47 proc.). Miedź drożała na COMEX-ie o 0,47 proc. Najdroższe od 3 lat były wczoraj kontrakty na kakao na ICE.Amerykański dolar lekko się dziś rano umacniał względem japońskiego jena (-0,4 proc. ok. godz. 9:35). Kurs EUR/USD niewiele się zmieniał (-0,03 proc.). Kurs polskiego złotego względem euro i amerykańskiego dolara był dziś rano stabilny (EUR/PLN -0,08 proc., USD/PLN -0,05 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara, który ostatnio osiągnął najwyższy poziom od 9 miesięcy utrzymywał się dziś rano powyżej poziomu 28000 USD notując minimalną zmianę (-0,02 proc. ok. godz. 9:30).