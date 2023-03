Kurs BTC/USD najniżej od ponad 2 tygodni

Średnia przemysłowa Dow Jonesa była w środę najniżej od listopada, ale wczoraj odbiła w górę o 1,05 proc. Z najniższych poziomów od drugiej połowy stycznia br. wzrosły również w czwartek S&P 500 (+0,76 proc.) i Nadaq Composite (+0,73 proc.). Na giełdach Azji i Oceanii przeważały dziś niewielkie wzrosty (najsilniejszy – o 1,58 proc. notował indyjski SENSEX 30).

Zwyżki przeważały dziś rano również na europejskich rynkach akcji (DAX +0,71 proc., CAC 40 +0,41 proc.).Ok. godz. 9:40 WIG-20 rósł dziś o 0,66 proc. Zwyżkowały również pozostałe główne indeksy GPW. Wśród składników WIG-u 20 najsilniej – o 2,76 proc. ok. godz. 9:45 – spadał kurs akcji PGE osiągając najniższy poziom od listopada ub.r. Wśród składników sWIG-u 80 swój kolejny historyczny rekord osiągnął kurs akcji spółki Alumetal.Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych większości krajów strefy euro osiągnęły wczoraj najwyższe poziomy od 2012 roku, a dziś rano lekko korygowały ten wzrost. Rentowność polskich 10-latek spadała dziś rano lekko z najwyższego poziomu od tygodnia. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych rządu Stanów Zjednoczonych spadała dziś z osiągniętego wczoraj najwyższego od listopada ub.r. poziomu.Ceny kontraktów na ropę naftową wykazywały dziś rano minimalne zmiany (WTI -0,03 proc., Brent -0,07 proc.). Cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie rosła natomiast o 1,95 proc. ok. godz. 9:10. Lekko zwyżkowały dziś rano ceny kontraktów na metale szlachetne (złoto +0,48 proc., srebro +0,99 proc., platyna +0,59 proc., pallad +0,2 proc. ok. godz. 9:15). O 0,6 proc. rosła cena kontraktu na miedź na COMEX-ie.Kurs amerykańskiego dolara względem japońskiego jena, który wczoraj osiągnął najwyższy poziom od 20 grudnia ub.r. (przez chwilę ponad 137 JPY), dziś rano spadał (-0,31 proc. ok. godz. 9:05). Amerykański dolar lekko słabł również względem euro (EUR/USD +0,15 proc. ok. godz. 9:05).Po czwartkowy osłabieniu polski złoty dziś rano lekko się umacniał (EUR/PLN -0,07 proc., USD/PLN -0,2 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara, który niecałe 2 tygodnie temu odbił się od poziomu oporu wyznaczanego przez szczyt z sierpnia ub.r. spadał dziś rano wyraźnie (-4,61 proc. ok. godz. 9:05) osiągając najniższy poziom od 15 lutego.