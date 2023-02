Nowe ponad 10-letnie maksima rentowności skarbowych 10-latek kilku krajów strefy euro

Główne indeksy amerykańskiego rynku akcji, które w piątek spadły do najniższych poziomów od miesiąca (S&P 500, Nasdaq Composite) lub 2 miesięcy DJIA, wczoraj lekko odbiły się w górę (S&P 500 +0,31 proc., DJIA +0,22 proc., Nasdaq Composite +0,63 proc.). Na giełdach Azji i Oceanii brak było dziś dominującej tendencji. Najsilniejszy wzrost- o 1,6 proc. - zanotował filipiński PSEi, natomiast najsłabszy był Hang Seng (-0,79 proc.).

W Europie ok. godz. 9:40 DAX spadał o 0,44 proc., a CAC 40 o 0,45 proc.WIG-20 notował ok. godz. 9:45 minimalną zmianę (+0,06 proc.). Wśród składników mWIG-u 40 swój najwyższy od roku i prawie równy historycznemu rekordowi kurs osiągnęły dziś akcje spółki Auto Partner. Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś rano ceny akcji spółek Rainbow Tours oraz Cognor Holding.Nowe ponad 10-letnie szczyty rentowności 10-letnich obligacji skarbowych pojawiły się dziś rano w takich krajach strefy euro jak Austria, Belgia, Niemcy, Hiszpanii, Francji i Holandii.Cena kontraktów na gaz ziemny notowanych w Holandii spadła wczoraj o 6,62 proc. osiągając najniższy poziom od sierpnia 2021. Również o niecałe 7 proc. potaniały kontrakty na gaz ziemny w Wielkiej Brytanii, ale ciągle utrzymywały się minimalnie powyżej swego minimum z maja ub.r. Amerykański gaz ziemny na NYMEX-ie taniał dziś ok. godz. 9:25 o 1,24 proc. Niewielkie wzrosty cen notowały kontrakty na ropę naftową na NYMEX-ie (+0,83 proc.) i ICE (+0,68 proc.). Taniały dziś rano metale szlachetne (złoto -0,47 proc., srebro -0,95 proc., platyna -0,86 proc., pallad -1,11 proc. ok. godz. 9:30).Kurs USD/JPY osiągnął dziś rano najwyższy poziom od 20 grudnia ub.r. Minimalnie spadał dziś ok. godz. 9:20 kurs EUR/USD (-0,02 proc.). Najwyżej od jesieni 2020 był dziś rano kurs EUR/ZAR.Minimalnie słabł dziś rano polski złoty (EUR/PLN +0,12 proc., USD/PLN +0,07 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara spadał dziś ok. godz. 9:20 o 1 proc.