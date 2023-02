Kurs USD/JPY najwyżej od ponad 3 tygodni

S&P 500 i Nasdaq Composite wzrosły w czwartek do najwyższych poziomów od sierpnia-września ub.r., ale w piątek korygowały tą zwyżkę (S&P 500 -1,04 proc., Nasdaq Composite -1,59 proc.). Średnia przemysłowa Dow Jonesa pozostawał wyraźnie w tyle - poniżej szczytów z ostatnich ponad 2 miesięcy i w piątek również spadła (-0,38 proc.). Dziś rano cena kontaktów n S&P 500 notowanych na CME spadła o 0,48 proc. ok. godz. 9:45.

Na giełdach Azji i Oceanii zwyżkował dziś jedynie japoński Nikkei 225 (+0,67 proc.). Wśród pozostałych spadających indeksów największą zniżkę notował dziś Hang Seng (-2,02 proc.).W Europie po mocnym silnym trzęsieniu ziemi, które spowodowało setki ofiar najsilniej spadał dziś rano turecki XU100 (-2,74 proc. ok. godz. 9:50). Spadały dziś rano również indeksy głównych europejskich rynków akcji (DAX -0,58 proc., CAC 40 –0,83 proc. ok. godz. 9:50).Słabł również polski rynek akcji (WIG-20 -0,85 proc. ok. godz. 9:50). Wśród indeksów sektorowych GPW swój najwyższy poziom osiągnął dziś WIG-Motoryzacja (najwyżej od roku były dziś akcje spółki Inter Cars, która w tym indeksie ma ponad 70 proc. udział). Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś kursu akcji spółek Voxel i Playway.Rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wróciła powyżej poziomu 3,5 proc. Rentowność 10-latek polskiego rządu, która w piątek spadła do najniższego poziomu od sierpnia ub.r., dziś lekko rosła.Lekko podnosiły się dziś rano z piątkowych najniższych od miesiąca poziomów ceny kontraktów na ropę naftową (WTI +0,61 proc., Brent +0,80 proc.). Ceny kontraktów na amerykański gaz ziemny notowanych na NYMEX-ie utrzymywała się poniżej 2,5 USD/mmBtu na poziomie 4-krotnie niższym niż maksimum z sierpnia ub.r. Nadal słaby pozostawał pallad, którego cena dziś rano spadała (-0,90 proc. ok. godz. 9:35) w przeciwieństwie do cen pozostałych metali szlachetnych (złoto +0,81 proc., srebro +0,91 proc., platyna +0,37 proc.).Kurs amerykańskiego dolara wyskoczył w piątek powyżej poziomów 130 JPY, a dziś rano osiągnął najwyższy poziom od 3 tygodni. Po silnych spadkach w czwartek i piątek lekko słabło dziś rano względem amerykańskiego dolara euro (-0,09 proc. ok. godz. 9:15). Kurs euro względem szwedzkiej korony osiągnął dziś rano poziom swego maksimum z marca 2020.Kurs polskiego złotego notował dziś rano minimalne zmiany (EUR/PLN -0,04 proc., USD/PLN +0,09 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara lekko spadał przez 4 kolejne dni i dziś rano kontynuował zniżkę (-0,4 proc. ok. godz. 9:15).