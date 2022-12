Firmowe konto bankowe - czasami zmiana jest (prze)korzystna

Artykuł sponsorowany Czy warto zmieniać bankowe konto przedsiębiorstwa? Tak, jeśli zmiana niesie ze sobą realne korzyści w postaci niższych opłat, łatwiejszego zarządzania czy dostępu do dodatkowych produktów. Tego właśnie można się spodziewać wybierając Konto Przekorzystne Biznes prowadzone w Banku Pekao. Czy warto zmieniać bankowe konto przedsiębiorstwa? Tak, jeśli zmiana niesie ze sobą realne korzyści w postaci niższych opłat, łatwiejszego zarządzania czy dostępu do dodatkowych produktów. Tego właśnie można się spodziewać wybierając Konto Przekorzystne Biznes prowadzone w Banku Pekao.

Od terminala do zmiany banku

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe 2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto Konto Przekorzystne Biznes to m.in. 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta; 0 zł za korzystanie 24/7 z wpłatomatów Pekao S.A.; 0 zł za przelewy mobilne Elixir; 10% zwrotu z transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą Mastercard wydaną do rachunku. Dodatkowo przedsiębiorca objęty promocją może otrzymać do 2000 zł premii. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Jaki jest bilans?

Konto Przekorzystne Biznes w pigułce

Chętnie „zostawiamy rzeczy swojemu biegowi”. Jeśli coś mniej więcej działa, rzadko decydujemy się na zmianę mimo, że dane rozwiązanie jest niezbyt wygodne, czy pochłania za dużo czasu lub środków. Nie inaczej jest z kontem bankowym przedsiębiorstwa. Liczne badania wskazują, że o zmianie myślimy wówczas, gdy otrzymujemy informację o podwyżce opłat za korzystanie z dotychczasowej usługi.Tymczasem warto regularnie sprawdzać możliwości, które pojawiają się na rynku produktów bankowych dla przedsiębiorstw. Może się bowiem okazać, że istnieją oferty dużo lepiej spełniające nasze potrzeby i pozwalające na wygodniejsze, bardziej kompleksowe i tańsze prowadzenie bankowego rachunku.Doskonałym przykładem takiej zmiany na lepsze jest .Pandemia w istotny sposób zmieniła zachowania klientów sklepów. Przekonał się o tym pan Wojciech, który po latach prowadzenia niewielkiego saloniku prasowego musiał podjąć decyzję o wprowadzeniu. Takiej formy – bezpieczniejszej nie tylko dla portfela ale i dla zdrowia - domagali się ludzie kupujący u niego gazety, małe upominki i inne drobiazgi.Pierwsza „przymiarka” do wdrożenia nowej formy płatności nie wypadła korzystnie. Bank, w którym pan Wojciech miał konto firmowe zaproponował usługę drogą i nie do końca odpowiadającą potrzebom prowadzonej działalności. Mimo to przedsiębiorca zaczął rozważać tę ofertę, obawiając się zamieszania związanego z wyborem innego dostawcy terminala.Tym razem korzystne okazały się algorytmy wyszukiwarek internetowych, które „zapamiętały” że pan Wojciech szuka możliwości wdrożenia płatności kartami w swoim sklepie. Dzięki temu mógł on zobaczyć reklamę oferty Banku Pekao, która obowiązuje do końca lutego 2023 roku. Konto Przekorzystne Biznes okazało się „strzałem w dziesiątkę”, choć początkowo pan Wojciech nie był przekonany do zmiany rachunku bankowego. Jednak oferta, która pozwala na, przykuła jego uwagę. Pan Wojciech – jako przedsiębiorca, który po raz pierwszy udostępniał klientom możliwość płacenia kartą, kwalifikował się do tej promocji. Okazało się przy tym, że może przy okazji bezpłatnie otworzyć i prowadzić konto firmowe, a nawet. Analiza korzyści, jakie da mu nowe konto spowodowała, że zdecydował się na zmianę.Po pierwsze – klienci pana Wojciecha mogą już korzystać z nowych form płatności, co znacznie wpłynęło na obroty w saloniku, ale także na wygodę obsługi utargów, których nie trzeba tak często fizycznie dostarczać do banku. Tak naprawdę nie trzeba ich wcale dostarczać – pan Wojciech bardzo docenił funkcję, dzięki której przestał być zależny od godzin otwarcia placówki.Po drugie – zarzadzanie rachunkiem stało się znacznie bardziej wygodne. Teraz pan Wojciech ma (jak sam to określa)i nie musi z każdą sprawą dzwonić lub przychodzić do placówki banku.Po trzecie – i to było dla pana Wojciecha największym zaskoczeniem – całe przedsięwzięcie okazało się bardzo opłacalne. Nie zapłacił do tej pory. Nie płaci też za dzierżawę terminala płatniczego. Co więcej – aktywne korzystanie z terminala i karty płatniczej wydanej do rachunku poskutkowało premiami od Banku Pekao. Ponieważ pan Wojciech chce skorzystać z kolejnych usług, których dotyczy promocyjna premia, może liczyć jeszcze na bonus w wysokości 800 zł za podpisanie umowy o jedną z nich. Łącznie otrzymane przez niego premie wyniosą aż 2000 złotych!Pan Wojciech nie planował zmiany banku, z którego usług korzystał od ponad 20 lat. Jednak to właśnie wybór kompleksowej usługi jaką jest Konto Przekorzystne Biznes spowodował, że – jak sam mówi – „wszedł w XXI wiek”. Dziś stwierdza, że bilans zmiany jest (prze)korzystny dla jego biznesu i dla niego samego – bo jeśli w jej wyniku ma więcej czasu, pieniędzy i dostęp do najnowocześniejszych usług, to czego chcieć więcej?Konto Przekorzystne Biznes można założyć w 15 minut – wypełniając. Dostęp do konta jest udzielany natychmiast po jego założeniu i weryfikacji tożsamości klienta.

Otwórz konto

Założenie i prowadzenie konta firmowego jest bezpłatne w ramach promocji obowiązującej do końca lutego 2023 r. Przedsiębiorca nie płaci też za korzystanie z wpłatomatów Banku Pekao (do kwoty wpłat 100 000 zł miesięcznie), ani za wykonywanie przelewów Elixir.Dla firm, które po raz pierwszy oferują taką usługę bezpłatna jest także dzierżawa przez pierwsze dwa lata terminala płatniczego. Natomiast, jeśli już wcześniej wprowadziliśmy płatność kartami, a teraz decydujemy się na zmianę dostawcy terminala, zapłacimy za niego tylko złotówkę za miesiąc korzystania przez pierwsze 24 miesięczne okresy rozliczeniowe.Za założenie i aktywne korzystanie z Konta Przekorzystnego Biznes oraz powiązanych z nim usług. Do 600 zł premii w formie cashbacku (10% z każdej transakcji bezgotówkowej, do 100 zł miesięcznie) klient uzyskuje za aktywne korzystanie z wydanej do rachunku karty debetowej Mastercard. Kolejne 600 zł (do 100 zł miesięcznie) to maksymalna premia za podpisanie umowy o terminal płatniczy, jeśli transakcje wykonane z jego udziałem wyniosą co najmniej 500 zł miesięcznie. Dodatkowo, za skorzystanie z innego produktu, takiego jak kredyt lub pożyczka z gwarancją, leasing czy faktoring, można jednorazowo otrzymać bonus w wysokości 800 zł.Skorzystaj z promocji już teraz i załóż online rachunek firmowy Konto Przekorzystne Biznes – to będzie (prze)korzystna zmiana dla Twojej działalności!Uczestnikiem promocjimoże zostać podmiot krajowy, będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, spółką cywilną lub spółką osobową, prowadzący księgowość uproszczoną. Szczegóły promocji znajdują się na stronie .