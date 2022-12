Wzrost cen amerykańskiego gazu ziemnego dziś rano

Główne amerykańskie indeksy spadły w piątek w okolice swoich tygodniowych minimów (S&P 500 -0,73 proc., DJIA –0,9 proc., Nasdaq Composite –0,7 proc.). Tendencja spadkowa dominowała dziś rano również na rynkach akcji Azji i Oceanii. Najsilniej – o 2,2 proc. – spadał ze swojego osiągniętego w piątek ponad 3 miesięcznego maksimum Hang Seng. Spadków uniknęły jedynie główne indeksy giełd na Filipinach i w Indonezji.

Niewielkie spadki dominowały dziś rano również na europejskich rynkach akcji (DAX –0,53 proc., CAC 40 -0,53 proc. ok. godz. 9:40). Swój najwyższy poziom w historii osiągnął dziś turecki XU100.WIG-20 tracił dziś ok. godz. 9:40 0,65 proc. Wśród składników sWIG-u 80 swój najwyższy poziom w historii osiągnął dziś kurs akcji spółki PCC Rokita.Rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wróciła wczoraj powyżej poziomu 3,5 proc., a dziś lekko korygowała ten wzrost. Rosła dziś lekko rentowność 10-latek polskiego rządu, ale pozostawała poniżej poziomu 6,5 proc.O 10 proc. skoczyła dziś rano w górę cena kontraktów na gaz ziemny (Henry Hub) na NYMEX-ie osiągając najwyższy poziom od 7 sesji. Ceny kontraktów na ropę minimalnie dziś rano rosły, ale utrzymywały się nadal w pobliży swoich najniższych poziomów od końca grudnia br. Lekko taniały dziś metale szlachetne. Cena srebra spadała dziś rano o 0,35 proc. ze swojego najwyższego poziomu od ponad 7 miesięcy osiągniętego wczoraj.Minimalnie umacniał się dziś rano amerykański dolar (USD/JPY +0,14 proc., EUR/USD -0,02 proc. ok. godz. 9:15).Również bardzo niewielki spadek notował dziś rano kurs polskiego złotego (EUR/PLN +0,06 proc., USD/PLN +0,15 proc. ok. godz. 9:15).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara spadł dziś poniżej poziomu 17000 USD naruszając dolne ograniczenie trwającego od 3 tygodnie krótkoterminowego trendu wzrostowego (-1,15 proc. ok. godz. 9:15).