Złoty odrobił straty z wtorku i środy

Wartość głównych indeksów rynku akcji w USA, które w trakcie wczorajszej sesji osiągnęły najwyższe poziomy od prawie 2 miesięcy, spadła wczoraj (S&P 500 -0,83 proc., DJIA -0,12 proc., Nasdaq Composite –1,54 proc.). Dziś rano kontrakty na te indeksy odrabiały część strat (S&P 500 +0,33 proc. ok. godz. 9:40).

Na rynkach akcji w Azji i Oceanii przeważały dziś niewielkie spadki. Najsilniej zniżkował Hang Seng (-1,15 proc.), który pod koniec października znalazł się na najniższym poziomie od 2009 roku, ale w okresie minionych 2 tygodni był najsilniej zwyżkującym głównym indeksem na świecie. Największy wzrost notował indonezyjski JCI (+0,44 proc.).W Europie niemiecki DAX (+0,62 proc. ok. godz. 9:45) i francuski CAC40 (+0,1 proc.) utrzymywały się w okolicach swoich ostatnich 5-6 miesięcznych szczytów.Na europejskim tle dosyć słaby był dziś rano WIG-20 (-0,79 proc. ok. godz. 9:45). Wśród składników sWIG-u 80 swój najwyższy poziom w historii osiągnęły dziś rano ceny akcji Unimotu, natomiast najniżej w swej rozpoczętej w ubiegłym roku giełdowej historii był kurs akcji spółki Shoper.Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych polskiego rządu ponownie spadła dziś rano poniżej poziomu 7 proc. Rentowność amerykańskich 10-latek lekko rosła dziś rano, ale utrzymywała się nieco poniżej poziomu 3,7 proc.Lekko taniały dziś kontrakty na ropę naftową (WTI -0,36 proc., Brent -0,14 proc.), a ich ceny utrzymywały się w okolicach 3-tygodniowych minimów. Lekko taniały dziś rano kontrakty na metale szlachetne (złoto -0,22 proc., srebro -0,96 proc., platyna –0,01 proc., pallad –0,82 proc. ok. godz. 9:30).Japoński jen lekko dziś rano umacniał się względem amerykańskiego dolara (USD/JPY -0,31 proc. ok. godz. 9:25). Kurs EUR/USD był stabilny (-0,02 proc.) i przebywał lekko poniżej poziom 1,04.Polski złoty odrobił straty poniesione we wtorkowe popołudnie i środowy poranek w wyniku krótkiej paniki wywołanej przez informację o spadku na terytorium polski rakiety wystrzelonej zza wschodniej granicy, który skutkował śmiercią dwóch polskich obywateli. Dziś rano złoty nadal się lekko umacniał (EUR/PLN -0,14 proc., USD/PLN -0,11 proc. ok. godz. 9:25).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara, który w ostatnich dniach trzykrotnie spadał na chwilę poniżej poziomu 16000 USD osiągając tym samym najniższy poziom od 2 lat, dziś ok. godz. 9:20 tracił 0,55 proc. znajdując się poniżej poziomu 17000 USD.