Śmierć dwóch osób w wyniku uderzenia rakiety w terytorium Polski

Na razie nie jest publicznie wiadomo, czy rakieta, która wczoraj spadła na terenie powiatu hrubieszowskiego zabijając dwie osoby została celowo wymierzona w terytorium Polski przez Rosję, uderzenie było wynikiem braku celności rosyjskiej rakiety wystrzelonej w terytorium Ukrainy w ramach wczorajszego zmasowanego ataku, czy też powodem tragedii był upadek ukraińskiej rakiety wystrzelonej w rosyjski pocisk. Wypada czekać na oficjalną informację ze strony polskiego rządu.

Wczorajsza sesja na rynku akcji w USA zakończyła się lekkimi wzrostami wartości głównych indeksów (S&P 500 +0,87 proc., DJIA +0,17 proc., Nasdaq Composite +1,45 proc.). Nasdaq zamknął się najwyżej od 2 miesięcy. Dziś rano kontrakty na główne amerykańskie indeksy nadal lekko rosły (S&P 500 +0,33 proc. ok. godz. 9:30).Na rynkach akcji Azji i Oceanii przeważały dziś niewielkie spadki (najwięcej – 0,52 proc – tracił Shanghai B- Share Index). Największy wzrost – o 1,01 proc. – notował filipiński PSEi. Najwyżej w swej historii był indyjskie SENSEX 30 Index.W środowy poranek brak było na giełdach w Europie dominującej tendencji (DAX -0,21 proc., CAC 40 +0,09 proc. ok. godz. 9:30). Najwyżej w swej historii był dziś rano turecki XU100.Największy w Europie spadek notował dziś rano polski WIG-20 (-1 proc. ok. godz. 9:35). Wśród składników tego indeksu największy spadek kursu notowały dziś rano akcje PGE (-2,03 proc.). Największy wzrost – o 1,61 proc. – notował dziś kurs akcji CD Projekt, który osiągnął najwyższy poziom od kwietnia br.Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych rządu Stanów Zjednoczonych spadła wczoraj poniżej poziomu 4 proc. i dziś rano pomimo lekkiego wzrostu nada poniżej niego pozostawała. Rentowność 10-latek polskiego rządu lekko rosła przebywając minimalnie powyżej poziomu 7 proc.Niewielkie były dziś rano zmiany cen kontraktów na ropę naftową (WTI -0,16 proc., Brent +0,09 proc. ok. godz. 9:20). Wczoraj drugi dzień z rzędu korygowały w górę wcześniejszy spadek ceny kontraktów na gaz ziemny na rynkach europejskich. Wczoraj najniżej od lipca 2021 była cena kontraktów na kawę na ICE.Kurs euro względem amerykańskiego dolara rósł dziś ok. godz. 9:15 o 0,57 proc. i przekraczał poziom 1,04, ale znajdował się poniżej poziomu wczorajszego maksimum znajdującego się na najwyższym poziomie od początku lipca. USD lekko umacniał się dziś rano w stosunku do japońskiego jena (+0,15 proc.), ale pozostawał poniżej poziomu 140 JPY.Kurs amerykańskiego dolara względem polskiego złotego, który otworzył się dziś rano na najwyższym poziomie od 10 listopada, spadał później tracąc ok. godz. 9:15 0,77 proc. Kurs EUR/PLN spadał o 0,28 proc.Kurs Bitcoina względem amerykańskiego, który w trakcie 7 poprzednich dni trzykrotnie spadał na chwilę poniżej poziomu 16000 USD osiągający tym samym najniższy poziom od 2 lat, dziś ok. godz. 9:10 tracił 0,45 proc. znajdują się poniżej poziomu 17000 USD.