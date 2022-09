Nowoczesne metody płatności domeną Polaków

O tym, że Polacy to jedna z nacji, która najszybciej absorbuje wszelkie, nowoczesne metody płatności, mówi się nie od dziś. Kolejnym tego potwierdzeniem są rezultaty raportu Mastercard New Payments Index 2022. Z opracowania wynika, że w naszym społeczeństwie dobrze znane są nie tylko powszechne już płatności zbliżeniowe czy BLIK, ale również takie rozwiązania jak karty wirtualne, biometria, BNPL („Kup Teraz Płać Później”) czy otwarta bankowość.

Tradycyjne czy nowoczesne formy płatności – najważniejsze bezpieczeństwo

New Payments Index to kolejny raport, który potwierdza, że Polacy są jednym z najbardziej innowacyjnych społeczeństw, jeśli chodzi o metody płatności, z których korzystają. Zarówno młodsze pokolenia, jak również nieco starsi konsumenci chętnie sięgają po nowe, wygodne i bezpieczne sposoby płacenia za zakupy: telefonem, zegarkiem, opaską, czy stokenizowaną kartą zapisaną w portfelu cyfrowym w Internecie. W Mastercard kluczowe dla nas jest oferowanie konsumentom wyboru rozwiązań, które zapewnią im bezpieczeństwo i wygodę płatności. Prezentowane wyniki badania potwierdzają, że tego właśnie – możliwości wyboru – poszukują Polacy” – mówi Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe.

Biometria: połączenie bezpieczeństwa i wygody przy kasie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Metody płatności Polacy są jednym z najbardziej innowacyjnych społeczeństw, jeśli chodzi o metody płatności

W badaniu uwzględnione zostały zarówno tradycyjne (gotówka, fizyczna karta w terminalu stykowym i zbliżeniowo), jak i najnowsze rozwiązania płatnicze (m.in. portfele mobilne, portfele cyfrowe do płatności w internecie, karty wirtualne, autentykacja biometryczna). Polscy konsumenci coraz chętniej po nie sięgają głównie dlatego, że postrzegają je jako wygodne i bezpieczne. 88% Polaków skorzystało w ciągu ostatniego roku z co najmniej jednej cyfrowej metody płatności, a 50% respondentów korzystało częściej niż do tej pory przynajmniej z jednej z nich.Widoczne są przy tym różnice pokoleniowe: ku cyfrowym rozwiązaniom skłania się najczęściej pokolenie Z (72%) i millennialsi (55%), połowa przedstawicieli Gen X i tylko 37% tzw. boomersów.Wśród osób korzystających z innych niż smartfon urządzeń mobilnych umożliwiających płatność zbliżeniową (tzw. wearables), 47% twierdzi, że w ciągu ostatniego roku częściej niż dotychczas używało tej formy płatności. Podobnych odpowiedzi udzieliło 46% użytkowników portfeli mobilnych zainstalowanych na smartfonach. W Polsce to głównie „zetki” i millenialsi korzystają z obu rozwiązań: aż 77% przedstawicieli pokolenia Z i 67% millenialsów, w porównaniu do 60% respondentów z Gen X, czy 54% ankietowanych wśród boomersów.Z badania Mastercard New Payment Index 2022 jasno wynika, że dla ponad połowy (52%) polskich konsumentów to bezpieczeństwo jest najważniejsze przy podejmowaniu decyzji o wyborze metody płatności. Drugim w kolejności czynnikiem jest łatwość obsługi oraz wygoda (41%). 74% ankietowanych za najbezpieczniejszy środek płatności uznaje karty zbliżeniowe, a 53% Polaków wskazuje portfel mobilny w smartfonie jako bezpieczną metodę transakcji.Konsumenci dostrzegają również wygodę, jaką może oferować biometria - około pięciu na dziesięciu Polaków zgadza się, że łatwiej jest płacić przy jej użyciu. Ponad połowa (54%) polskich ankietowanych twierdzi, że w ciągu ostatniego roku częściej niż dotychczas korzystało z technologii biometrycznych podczas zakupów – to najwięcej w skali wszystkich badanych krajów w Europie.Z badania New Payments Index wynika, że biometria uznawana jest za wygodniejszą i bezpieczniejszą metodę autentykacji, niż tradycyjne rozwiązania. Ponad połowa Polaków (58%) uważa, że biometria jest bezpieczniejsza niż uwierzytelnianie dwuetapowe (tj. potwierdzanie dostępu za pomocą SMS-a lub e-maila), a także kody PIN i inne metody autentykacji, a prawie ¾ ankietowanych Polaków (67%) zgadza się, że korzystanie z biometrii jest łatwiejsze niż konieczność zapamiętywania kodów PIN i haseł.Mimo że Polacy mają pewne obawy co do tego, kto ma dostęp do ich danych biometrycznych, zwłaszcza przedstawiciele starszych pokoleń (60% Gen Z, 69% Millennialsi vs. 73% Gen X, 74% Boomers), to nadal są otwarci na korzystanie z nich - około 3 na 10 respondentów dokonało przynajmniej jednego zakupu z pomocą biometrii w ciągu ostatniego roku. Najpopularniejszą formą wykorzystania tej technologii jest odcisk palca (62%) oraz rozpoznawanie twarzy (49%).