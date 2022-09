Branża wynajmu aut i maszyn ma przed sobą okres prosperity

Na koniec I półrocza 2022 roku branża wynajmu maszyn i aut miała do odzyskania od nierzetelnych kontrahentów blisko 90 mln zł - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Sytuacja branży ma szansę się poprawić, ponieważ przybywa jej klientów. Warunkiem jest jednak weryfikacja wiarygodności każdego kontrahenta.

Przeczytaj także: Wynajem samochodów, maszyn i urządzeń cierpi przez długi

Firmy budowlane pod lupą wynajmujących maszyny

Często obserwujemy takie zjawisko, że w okresie dekoniunktury wzrasta liczba raportów pobieranych przez firmy o swoich klientach, a gdy sprzedaż rośnie następuje poluzowanie rygorów i maleje skłonność do weryfikacji wiarygodności kupujących. Wiele firm zakłada, że na uczciwych klientach zarobi tyle, że zrekompensuje im to straty na tych nieuczciwych. To nie jest dobry pomysł, zwłaszcza przy umowach długoterminowych, bo jak pokazał przykład pandemii, czy wybuch wojny na Ukrainie, sytuacja gospodarcza może zmienić się bardzo szybko – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Firmom wynajmującym auta i maszyny przybywa klientów Wszystko wskazuje na to, że branża wynajmu aut oraz maszyn i urządzeń ma przed sobą okres prosperity. Zmiany podatkowe, trudności z dostępem aut i maszyn, rosnące stopy procentowe sprawiają, że przedsiębiorcy coraz częściej rezygnują z kupowania na własność maszyn, urządzeń czy środków transportu, na rzecz wynajmu.

Wynajmujący pojazdy częściej pytają o konsumentów

Widać, że w jej pierwszym roku, czyli 2020 r., zainteresowanie usługami firm wynajmujących samochody znacznie spadło, a liczba potencjalnych klientów wyraźnie się zmniejszyła. Miało to swoje odzwierciedlenie w liczbie pobieranych raportów. O ile w 2019 r. firmy wynajmujące pojazdy sprawdzały swoich kontrahentów w bazie KRD ponad 65 tys. razy, o tyle w 2020 r. liczba pobranych raportów spadła o połowę. Kolejne lata pokazały jednak, że była to krótkotrwała przerwa, ponieważ już 2021 rok pod względem liczby sprawdzeń był rekordowy – 75 tys. raportów, co świadczy zarówno o rosnącej liczbie potencjalnych klientów, jak i o większej ostrożności firm wynajmujących pojazdy. W najbliższym czasie liczba ta powinna dalej rosnąć. W 2022 r. tylko od stycznia do maja pobrano ponad 32 tys. raportów z bazy danych KRD. To znacznie więcej niż w poprzednich latach na tym etapie roku – analizuje Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

Sektor wynajmu pojazdów odbudowuje się po pandemii, w trakcie której podobnie, jak inne branże związane z transportem i motoryzacją, odnotował zadyszkę. Przedsiębiorcy i konsumenci coraz częściej decydują się na wynajem długoterminowy, który opłaca im się bardziej niż zakup pojazdów, tym bardziej, że w ramach tej usługi mają także zapewniony serwis i administrację floty. Powrotowi do sytuacji sprzed pandemii trzeba jednak dopomóc, dlatego nie dziwi wzrost liczby raportów z bazy KRD pobieranych przez przedsiębiorców z tego sektora. Firmy chcą mieć pewność, że przyszły kontrahent nie będzie miał problemów z uregulowaniem rachunków. Jak się okazuje, więcej niż co 4. raport pobrany przez wynajmujących pojazdy z bazy KRD zawiera informację na temat potencjalnego kontrahenta – mówi Rafał Romaniuk, menedżer ds. klientów strategicznych w Krajowym Rejestrze Długów.

Przeczytaj także: Długi firm kurierskich rosną mimo boomu na zakupy online

Z danych KRD wynika, że branża wynajmu ma do odzyskania blisko 90 mln zł. Z tego prawie 74 mln zł to zobowiązania wobec firm wynajmujących maszyny i urządzenia budowlane, a 15,8 mln zł wobec firm wynajmujących samochody.Przed pandemią sektor wynajmu maszyn budowlanych i pojazdów był jednym z tych, które rozwijały się bardzo szybko. Jednak koronakryzys wyraźnie zahamował dynamiczny rozwój tej branży. Problemy finansowe przedsiębiorstw sprawiły, że firmy wynajmujące większą wagę zaczęły przykładać do weryfikacji każdego kontrahenta przed nawiązaniem współpracy. Wszystko po to, by nie mieć w przyszłości kłopotów z odzyskaniem pieniędzy od klienta.W I półroczu 2022 r. firmy wynajmujące maszyny i urządzenia budowlane miały do odzyskania prawie 74 mln zł (73,6 mln zł). Na taką kwotę zalegało im 12,8 tys. dłużników.Najwyższe zadłużenie względem tej branży odnotowane zostało w kwietniu 2020 r., na początku pandemii, kiedy wyniosło ponad 82,5 mln zł. Wówczas firmy zaczęły przykładać większą wagę do sprawdzania potencjalnych kontrahentów.Branża wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych wyciągnęła wnioski z niespodziewanego zamknięcia gospodarki na początku roku 2020. Pandemia wzmocniła trend rosnącej od 3 lat liczby pobieranych raportów przez przedsiębiorców z tego sektora. W całym 2020 r. firmy wynajmujące maszyny i urządzenia budowlane pobrały prawie 137 tys. takich raportów, czyli o 12 proc. więcej niż rok wcześniej, a w 2021 r. ponad 140 tys. raportów. Od stycznia do sierpnia bieżącego roku było to już ponad 100 tys. raportów. Biorąc pod uwagę, że to najwyższy w historii odnotowany na tym etapie roku wynik, może przewidywać, że w całym 2022 roku padnie kolejny rekord.Ponad połowa pobieranych raportów dotyczy branży budowlanej (52,5 proc. sprawdzeń). Kolejny na liście weryfikowanych jest przemysł (12,7 proc.), z czego co drugi pobrany raport dotyczy firm produkujących metalowe części lub zajmujących się ich konserwacją i naprawą maszyn i urządzeń.Eksperci prognozują, że zainteresowanie wynajmem wśród firm będzie rosło. A sprzyja temu ogólna koniunktura i… rosnąca inflacja. Jak wynika z badania „Zakupy firmowe”, przeprowadzonego na zlecenie firmy faktoringowej NFG wśród mikro i małych przedsiębiorstw w sierpniu br., w ostatnich 6 miesiącach ceny maszyn i narzędzi wzrosły o jedną czwartą, a środków transportu o 27 proc. Blisko 37 proc. przedsiębiorstw w ostatnim półroczu wzięło na zakup środków transportu kredyt, leasing lub pożyczkę. Jednocześnie 85,5 proc. firm w najbliższych 6 miesiącach spodziewa się dalszych wzrostów cen produktów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności. Deklarują, że będą kupować mniej, będą szukać tańszych zamienników lub elastycznych form płatności. Dla branży wynajmu może być to szansa, aby przekonać do swojej oferty nowe rzesze klientów. A mianowicie takich, którzy do tej pory kupowali wyłącznie na własność.Firmy wynajmujące samochody na koniec I półrocza 2022 r. miały do odzyskania ponad 15,8 mln zł. Ten sektor rynku także boleśnie odczuł skutki pandemii.W przeciwieństwie do firm wynajmujących maszyny budowlane, firmy wynajmujące samochody częściej sprawdzają konsumentów. Świadczy to o rosnącym zainteresowaniu wynajmem pojazdów wśród osób fizycznych.O tym, że branża odbudowuje się po pandemii świadczą także dane Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Wynika z nich, że od początku 2022 r. zainteresowanie długoterminowym wynajmem pojazdów wśród firm rośnie. W I półroczu tego roku ten zanotował nawet rekordowy, najwyższy w kilkunastoletniej statystyce PZWLP, udział sprzedaży aut osobowych do polskich przedsiębiorców. Rośnie także segment wynajmu samochodów (rent a car). Potencjalnych problemów branży można z kolei upatrywać w niedoborze nowych aut na rynku oraz, spowodowanych światową sytuacją polityczno-społeczną, wydłużonych łańcuchach dostaw.