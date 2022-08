Jak sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym? Poradnik krok po kroku

Po serii podwyżek stóp procentowych (w lipcu główna stopa proc. wzrosła do 6,5%), rata kredytu hipotecznego na 400 tys. zł, w zależności od okresu kredytowania czy wysokości marży, mogła powiększyć się nawet dwukrotnie: z 1785 do 3593 zł [1]. W połączeniu z inflacją na poziomie 15,6% [2], a także zapowiadanymi podwyżkami kosztów prądu czy ogrzewania, obciążenie opłatami z tytułu nieruchomości staje się dla wielu osób zbyt wysokie. Dlatego niektórzy kredytobiorcy mogą zastanawiać się, czy jest możliwa sprzedaż mieszkania kupionego na kredyt? A jeśli tak, to kiedy i na jakich warunkach? Na te pytania odpowiadają eksperci Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF).

Z tego artykułu dowiesz się:

Czy można sprzedać mieszkanie kupione na kredyt?

Jak sprzedać mieszkanie z hipoteką?

Czy bank może nam zabronić wcześniejszej spłaty zobowiązania?

Co powinno znaleźć się na zaświadczeniu o kredycie hipotecznym?

Czy w ofercie sprzedaży ujawnić, że mieszkanie jest kupione na kredyt?

Co to jest promesa i jak ją uzyskać?

Co powinna zawierać umowa przedwstępna i czy zawsze jest konieczna?

Kiedy i jak sporządzić akt notarialny?

Co to jest list mazalny i jak go uzyskać?

Jak wykreślić bank z hipoteki?

Co zrobić z ubezpieczniem sprzedawanego mieszkania?

Kiedy należy zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania?

Czy można sprzedać mieszkanie kupione na kredyt?

Nie zapominajmy, że niezależnie od tego, czy bank udzielił nam kredytu na mieszkanie, czy kupiliśmy je za gotówkę, jesteśmy właścicielami tej nieruchomości, a prawo umożliwia nam sprzedaż mieszkania z hipoteką. Wiąże się jednak z większą liczbą formalności, których musimy dopełnić. Warto się więc przygotować na kilka wizyt w banku.

Sprzedaż mieszkania z hipoteką krok po kroku

1. Uzupełniamy niezbędne formalności.

Kliknij, aby powiekszyć fot. andriano_cz - Fotolia.com Jak sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym? Prawo umożliwia nam sprzedaż mieszkania z hipoteką, wiąże się ona jednak z większą liczbą formalności, których musimy dopełnić. Sprzedaż mieszkania z kredytem nie jest natomiast w żaden sposób uciążliwa dla kupującego (dokona on po prostu zapłaty na dwa rachunki - sprzedającego i banku). Jedynym obowiązkiem kupującego jest właściwie złożenie do sądu rejonowego wniosku o wykreślenie banku z księgi wieczystej nieruchomości już po podpisaniu aktu notarialnego przenoszącego własność.

poprawne dane kredytobiorcy,

najważniejsze dane nt. kredytu, m.in. kwota zaciągniętego zobowiązania i termin spłaty kredytu,

aktualne zadłużenie z tytułu kredytu, czyli kwotę pozostałą do całkowitej spłaty,

numer rachunku bankowego, na który kupujący będzie musiał wpłacić wskazaną w zaświadczeniu kwotę,

promesa banku na wykreślenie hipoteki (więcej informacji dalej).

2. Wystawiamy mieszkanie na sprzedaż.

3. Załatwiamy w banku promesę.

4. Podpisujemy umowę przedwstępną.

5. Podpisujemy akt notarialny.

6. Uzyskujemy zgodę banku na wykreślenie z hipoteki.

O czym warto pamiętać, gdy sprzedajemy mieszkanie z hipoteką?

Jak wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego [3], niemal połowa mieszkań kupiona w trzech ostatnich kwartałach 2021 r., zaraz przed drastycznymi podwyżkami stóp procentowych, została sfinansowana z kredytu hipotecznego.Kredyt na zakup mieszkania to w zdecydowanej większości zobowiązanie długoterminowe, najczęściej zaciągamy go na 25-30 lat.– mówi Grzegorz Aleksandrowicz, ekspert ZFPF, Lendi.– mówi Michał Kowalski, ekspert ZFPF, Notus Finanse i dodaje:Jednym z ważniejszych dokumentów, który powinien posiadać sprzedający, jest. Warto postarać się o nie w odpowiednim momencie, ponieważ jest ono ważne tylko 30 dni (a przecież sprzedaż mieszkania może potrwać dłużej. Będziemy musieli za nie zapłacić (zgodnie z tabelą opłat i prowizji danego banku). Jeśli nie uda nam się w tym czasie sprzedać mieszkania i pobierze się kolejna rata, dane na dokumencie będą wymagały aktualizacji – i potrzebne będzie nowe zaświadczenie.– mówi Grzegorz Aleksandrowicz, ekspert ZFPF, Lendi.Opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu z umów zawartych przed 2017 r., bank pobierze zgodnie z zapisami z umowy, jaką sprzedający podpisał z bankiem.Odpowiadamy:Warto sprawdzić kompletność informacji na dokumencie od razu, żeby uniknąć nieporozumień.Kolejnym krokiem podczas sprzedaży nieruchomości jest stworzenie oferty sprzedaży i znalezienie kupca. Niezależnie od tego, czy będziemy próbowali sprzedać mieszkanie samodzielnie, czy skorzystamy z pomocy wykwalifikowanego pośrednika, ogłoszenie powinno być dokładne.– mówi Michał Kowalski, ekspert ZFPF, Notus Finanse i dodaje:Gdy uda nam się już znaleźć kupca na nasze mieszkanie, musimy w banku załatwić promesę. Czym jest ten dokument? Zobowiązaniem banku, że po spłacie kredytu hipotecznego w całości, wyda zgodę na zwolnienie hipoteki. Jest to zabezpieczenie dla kupującego, potwierdzające, że po zakupie i dopełnieniu wszystkich formalności, księga wieczysta nieruchomości będzie wolna od wierzycieli.Podobnie jak zaświadczenie o kredycie, promesa jest ważna przez 30 dni od jej wystawienia.Ten krok nie będzie konieczny, jeśli kupujący płaci gotówką, a my zdążyliśmy zgromadzić wszystkie standardowe – poza wskazaną już promesą i zaświadczeniem o kredycie – dokumenty do sprzedaży, jak aktualne odpisy z księgi wieczystej, zaświadczenie o zameldowaniu czy niezaleganiu z czynszem i opłatami.– mówi Grzegorz Aleksandrowicz, ekspert ZFPF, Lendi.– uzupełnia Grzegorz Aleksandrowicz., w tym daty zawarcia umowy przyrzeczonej (aktu notarialnego), ceny nieruchomości a także tego, w jaki sposób zostanie zapłacona cała kwota. Zazwyczaj w umowie przedwstępnej wskazany jest także zadatek, jaki kupujący wypłaca sprzedającemu na poczet przyszłej transakcji. To zabezpieczenie na wypadek, gdyby kupujący wycofał się ze swojego zamiaru.To najważniejszy krok, bo tylko w tej formie można dokonać przeniesienia własności nieruchomości. Notariusz spisuje akt notarialny, w którym zawiera wszystkie niezbędne szczegóły transakcji, zwłaszcza sposób zapłaty.Warto tu pamiętać, że na rachunek sprzedającego trafi tylko ta część kwoty sprzedaży, która wykracza poza wskazaną w zaświadczeniu bankowym kwotę kredytu pozostającą do spłaty. Ta druga powinna trafić bezpośrednio na rachunek banku, aby rozliczyć kredyt.To ostatnia czynność, jaka zostaje nam w związku ze sprzedażą nieruchomości obciążonej hipoteką. Dostarczenie takiego dokumentu, zwanego także listem mazalnym, jest obowiązkiem sprzedającego. Taki dokument powinniśmy dostarczyć nabywcy, żeby mógł załączyć go do wniosku o zmianę wpisu w księdze wieczystej nieruchomości.Gdy już sprzedamy naszą nieruchomość, warto pamiętać o związanych z nią sprawach administracyjnych. Wśród nich znajduje się np.. Podobnie jak to jest z ubezpieczeniem komunikacyjnym, taką polisę można przenieść na nowego właściciela, a jeżeli ten sobie tego nie życzy, należy pamiętać o jej wypowiedzeniu.I wreszcie ostatnia rzecz, czyli podatki.– mówi Grzegorz Aleksandrowicz, ekspert ZFPF, Lendi.[1] Kredyt na 25 lat, marża 2,2 proc., WIBOR 6M. Wyliczenia własne po podwyżce stóp procentowych z lipca 2022 r.[2] Dane GUS, Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2022 roku.[3] Raport NBP „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2022 r.”.