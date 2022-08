Wzrost napięcia w Azji w związku z wizytą Pelosi na Tajwanie

Amerykański rynek akcji lekko korygował wczoraj swe ostatnie wzrosty (S&P 500 -0,28 proc., DJIA –0,14 proc., Nasdaq Composite -0,18 proc.). Dziś rano kontrakty na amerykańskie indeksy kontynuowały spadki (S&P 500 -0,7 proc. ok. 9:30). Na giełdach Azji i Oceanii również przeważały dziś rano zniżki. Najsilniej spadały chińskie indeksy (Hang Seng -2,6 proc., Shanghai Composite) oraz tajwański TAIEX. Można to wiązać z trwającym wzrostem napięcia pomiędzy USA i ChRL związanym z rozpoczynającą się dziś wizyty na Tajwanie spikera Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi.

Poza nielicznymi wyjątkami spadały dziś rano również indeksy europejskich rynków akcji (DAX –0,92 proc., CAC 40 -0,68 proc.).WIG-20, który w poniedziałek osiągnął okolice poziomów swych szczytów z okresu minionych 7 tygodni, tracił ok. 9:30 1,02 proc.Ceny kontraktów na ropę naftową na NYMEX-ie (WTI) i ICE (Brent) pozostawały poniżej poziomu 100 USD za baryłkę tracąc dziś rano ok. 0,7 proc. Wczoraj najniższy poziom od roku zaliczyły ceny cukru na ICE.Tajwański dolar był dziś rano najsłabszy od 2 lat względem amerykańskiego dolara. Japoński jen kontynuował rozpoczętą w połowie czerwca korektę wcześniejszej 1,5-rocznej wielkiej fali słabości, która wyniosła kurs USD/JPY do najwyższego poziomu od 1998 roku. Ta korekta rozpoczęła się na poziomie powyżej 139 JPY i obecnie po spadku poniżej 131 JPY osiągnęła już największą od 1,5 roku skalę. Kurs EUR/USD lekko spadał dziś rano (-0,2 proc. ok. 9:15).Złoty pozostawał stabilny (EUR/PLN -0,04 proc., USD/PLN +0,16 proc.).Pozostający w okresie minionego 1,5 miesiąca w obrębie krótkoterminowego trendu wzrostowego kontynuował dziś rano rozpoczęto w sobotę korektę spadkową (-0,9 proc. ok. 9:05).