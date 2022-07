Zwyżka kursów ukraińskich spółek rolnych na GPW

Wczorajszym danym o najwyższym od 1981 roku rocznym tempie inflacji w USA zanotowanym w czerwcu br. (+9,1 proc. r/r wobec +8,6 proc. w czerwcu i oczekiwań ekonomistów na poziomie +8,8 proc.) towarzyszyła umiarkowanie negatywne reakcja rynku akcji w USA (S&P 500 –0,45 proc., DJIA -0,67 proc., Nasdaq Composite -0,15 proc.). Najniżej od roku zamknął się w środę kanadyjski S&P/TSX Composite (-0,34 proc.).

W czwartek na rynkach akcji w Azji i Oceanii brak było jakiejś dominującej tendencji. Najsilniej – o +0,79 proc. – zwyżkował tajwański TAIEX. Największy spadek – o 0,97 proc. – notował singapurski Strait Times Index. Najniższy od 2 lat poziom osiągnął malezyjski KLCI.Również w Europie początek sesji na rynkach akcji nie stał pod znakiem jakiegoś wyraźnego trendu (DAX -0,05 proc., CAC 40 -0,32 proc.).Na GPW ok. godz. 9:30 WIG-20 nieznacznie rósł (+0,11 proc.). Wśród składników mWIG-u 40 (+0,22 proc. ok. godz. 9:40) najwyżej w historii były dziś ceny akcji Polenergii, natomiast najniżej od roku były akcje Ciechu.Już drugi dzień z rzędu bardzo silnie rósł WIG- Spożywczy (+9,35 proc. ok. 9:30) napędzany ponad 13 proc. skokiem w górę kursu akcji ukraińskiego Kernel Holding. Również ponad 10 proc. zwyżkowała cen akcji ukraińskiego Astarta Holding. W obu przypadkach mamy do czynienia w ostatnich dniach z najsilniejszymi wzrostami kursu od marca. Obie te spółki mają łącznie prawie 70 proc. udział w WIG-Ukraine.Rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych pozostawała poniżej poziomi 3 proc. (2,935 proc.) i bardzo wyraźnie poniżej poziomu rentowności tamtejszych 2-latek (3,1985 proc.) strasząc w ten sposób „inwersją” krzywej rentowności.Cena kontraktów na ropę naftową nadal pozostawała poniżej poziomi 100 USD za baryłkę (WTI -0,74 proc., Brent –0,48 proc. ok. godz. 9:15). Na COMEX-ie taniały dziś rano miedź (-1,6 proc.) i metale szlachetne (złoto -1 proc., srebro -1,44 proc., platyna -1,55 proc., pallad -1,24 proc.). Wczoraj najwyższy poziom od 2015 roku osiągnęła cena kontraktów na bydło opasowe („feeder cattle”) na CME.Euro nadal broniło parytetu względem USD osiągniętego we wtorek (1,00172 ok. godz. 9:00). Amerykański dolar osiągnął dziś swój nowy najwyższy od 1998 roku poziom względem japońskiego jena (138,759 ok. godz. 9:00). Szczyt z sierpnia 1998 został ustanowiony na poziomie 147,63). Gdyby i on został pokonany kurs USD/JPY znalazłby się na najwyższym poziomie od 1990 roku. USD ustanowił dziś swe kolejne historyczne maksimum względem indyjskiej rupii. Nowe cykliczne maksima dolar osiągnął dziś również względem malezyjskiego ringitta oraz tajlandzkiego bata.Złoty lekko dziś rano tracił (EUR/USD +0,08 proc., USD/PLN +0,55 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara już od prawie oscyluje wokół poziomu 20000 USD. Dziś ok. godz. 9:00 kurs wynosił 20019 USD (+0,54 proc.).