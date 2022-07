Wysokie zyski w czasach wysokiej inflacji

Artykuł sponsorowany Obecne warunki na rynku przypominają gwałtowny sztorm, podczas którego indywidualni inwestorzy występują w niewdzięcznej roli niedużych jednostek pływających. Są zaskakiwani z każdej strony, starają się osiągnąć sukces przy niesprzyjających warunkach i powoli, lecz nieubłaganie, tracą zasoby w postaci kapitału. Czy lekiem na ich bolączki mogą się stać obligacje korporacyjne? Obecne warunki na rynku przypominają gwałtowny sztorm, podczas którego indywidualni inwestorzy występują w niewdzięcznej roli niedużych jednostek pływających. Są zaskakiwani z każdej strony, starają się osiągnąć sukces przy niesprzyjających warunkach i powoli, lecz nieubłaganie, tracą zasoby w postaci kapitału. Czy lekiem na ich bolączki mogą się stać obligacje korporacyjne?

Nadciąga fala za falą

Potrzeba wysokiej elastyczności

Zabezpieczenie przed skutkami inflacji

Kontynuując morską metaforę, możemy stwierdzić, że mniejsi gracze rynkowi są w ostatnim czasie narażeni na kolejne groźne fale, które wypłukują zawartość ich portfeli. Zaczęło się od pandemii i fal zakażeń. Było to doświadczenie globalne, które sparaliżowało a następnie przemeblowało łańcuchy dostaw, wywindowało notowania producentów środków odkażających oraz szczepionek i naraziło na straty firmy funkcjonujące w branży turystycznej, lotniczej czy hotelarskiej. W milionach budżetów domowych i firmowych pojawiły się dziury. Niektórych nie udało się skutecznie załatać do dziś.Gdy sytuacja zaczęła wracać do normy, a podmioty funkcjonujące na rynku niemal dostosowały się do nowych potrzeb i możliwości, wybuchła wojna. Fala niepokoju przetoczyła się przez świat Zachodu i wywołała kolejne gwałtowne zmiany w sferze gospodarczej. Pojawiły się problemy ze źródłami energii i logistyką, a także wielka niewiadoma w postaci konsekwencji sankcji gospodarczych.W ciągu zaledwie dwóch lat miały miejsce dwa niespodziewane wydarzenia, które wywołały trzęsienia ziemi na rynkach finansowych. Jedni powiedzą, że to nieszczęśliwy przypadek, dla innych to nagromadzenie nieszczęść może być wstępem do epoki ciągłych zagrożeń. Katastrofa klimatyczna, efekty globalizacji i napięcia związane z nadchodzącą zmianą źródeł energii mogą faktycznie skutkować dalszymi problemami.Jak w takim otoczeniu inwestować, zarabiać i snuć plany na przyszłość? To oczywiście nie jest proste, ale wydaje się, że w rodzącej się rzeczywistości fundamentalną umiejętnością będzie elastyczne reagowanie na zmianę. Rozumiane jako zdolność do poszukiwania zysku w mniej oczywistych miejscach, ale także jako możliwość błyskawicznego minimalizowania strat, których ryzyko niebezpiecznie wzrosło.W tym kontekście ratunkiem dla topniejących oszczędności mogą się stać obligacje korporacyjne o zmiennej stopie procentowej. Są to instrumenty finansowe emitowane przez przedsiębiorstwa potrzebujące kapitału na rozwój. Często tego rodzaju obligacje są oprocentowane znacznie wyżej od nawet najbardziej atrakcyjnych lokat bankowych oraz obligacji skarbowych. Można to prześledzić na przykładzie zbliżającej się emisji, którą planuje Kredyt Inkaso . Jej wartość wyniesie 20 mln zł, a oprocentowanie obligacji obecnie wynosi 11,84% (WIBOR 3M + marża 4,7 p.p.). Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące, a termin wykupu tych obligacji to 4 lata.Warto się zapoznać z ostatecznymi warunkami emisji oraz informacjami na temat Kredyt Inkaso – emitenta z 15-letnim doświadczeniem.Analiza parametrów obligacji korporacyjnych Kredyt Inkaso daje jednoznaczny werdykt – to rozwiązanie dużo bardziej opłacalne od każdej lokaty. To także narzędzie dla inwestorów, którzy cenią sobie wygodę, prostotę oraz instrumenty finansowe, którym nie muszą poświęcać zbyt wiele czasu. To wreszcie jeden z najlepszych sposobów na wysokie zyski w czasach wysokiej inflacji.