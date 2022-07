Kolejne 24-letnie maksimum kursu USD/JPY

Piątkowa sesja zakończyła się niewielkimi zmianami wartości głównych indeksów rynku akcji w USA (S&P 500 -0,08 proc., DJIA -0,15 proc., Nasdaq Composite +0,12 proc.). Dziś rano ok. 9:35 kontrakty na S&P 500 spadały o 0,78 proc. Nowy tydzień otworzył się spadkami wartości głównych indeksów rynków akcji w Azji i Oceanii. Najsilniej – o 3,09 proc. – spadał Hang Seng, który osiągnął najniższy poziom od 2 tygodni. Jedynym wyjątkiem był Nikkei 225, który zyskał dziś 1,11 proc.

Spadała na początku poniedziałkowej sesji również większość głównych indeksów giełd w Europie (DAX -1,37 proc., CAC 40 -1,47 proc.).Tendencja spadkował dominowała również na początku nowego tygodnia na GPW (WIG-20 1,4 proc. ok. 9:30). Ponad 4 proc. traciły dziś rano ceny akcji PGNiG i PGE. Wśród składników sWIG-u najniżej od przynajmniej roku były dziś ceny akcji Stalproduktu, Wieltonu i Pakabexu.Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA lekko dziś rano spadały, ale nadal pozostawały nieznacznie poniżej rentowności tamtejszych 2 latek (3,073 proc. vs. 3,0924 proc.) generując „inwersję” krzywej rentowności.O ponad 1 proc. spadały dziś rano ceny kontraktów na ropę naftową, ale utrzymywały się powyżej poziomu 100 USD za baryłkę naruszonego przez chwilę w minionym tygodniu. O ponad 5 proc. rosły dziś rano ceny kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie. Lekko taniały dziś miedź i metale szlachetne. Dla odmiany i wczoraj i dziś rano rosły ceny kontraktów na złoża.Swój nowy najwyższy poziom od 1998 roku osiągnął dziś kurs amerykańskiego dolara względem japońskiego jena (USD/JPY 136,95 ok. godz. 9:15). W ciągu minionych 19 miesięcy kurs USD/JPY wzrósł o 32 proc. Ostatni raz tak wysoka 19-miesięczna dynamika kursu tej pary walutowej obserwowana była w grudniu 2013 oraz na przełomie lat 1996 i 1997.Dolar był dziś również najwyżej w historii względem indyjskiej rupii. Kurs EUR/USD, który w piątek spadł przez chwilę poniżej poziomu 1,01, ale później drobił straty, dziś rano spadał o 0,48 proc. (1,0128).Złoty lekko się osłabiał (EUR/PLN +0,17 proc., USD/PLN +0,66 proc.).Bitcoin taniał dziś rano względem USA o 2,79 proc., ale utrzymywał się powyżej poziomu 20000 USD.