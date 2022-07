Inwestorzy zainteresowali się akcjami polskich firm biofarmaceutycznych

10-ta z rzędu podwyżka stopy referencyjnej RPP o 50 bp do 6,5 proc. nie przestraszyła wczoraj polskiego rynku akcji. Wczorajszy 3,26 proc. wzrost WIG-u 20 był najsilniejszy od 13 maja. Również o ponad 3 proc. zwyżkowały na czwartkowej sesji WIG, mWIG-40 i sWIG-80. Wzrosły wczoraj również wszystkie indeksy sektorowe GPW. Zdecydowanie najsilniej wśród nich zwyżkował WIG-Górnictwo (+10,48 proc.), co oczywiście było głównie zasługą prawie 11 proc. skoku w górę ceny akcji KGHM, który odbił się z prawie 2-letniego minimum osiągniętego w środę. O 8,33 proc. skorygowały wczoraj w górę swój ostatni spadek ceny akcji JSW.

Przeczytaj także: Trwa słabość WIG-Górnictwo

Przeczytaj także: Spokojny początek tygodnia i ciekawa druga połowa

Ponad 4 proc. zwyżkowały wczoraj również WIG-Energetyka, WIG-Gry, WIG-Leki, WIG-Chemia i WIG-Media. Najsłabsze były WIG-Banki (+2 proc.) i WIG-Nieruchomości (+2,09 proc.).O ponad 1/3 w górę skoczyły wczoraj ceny akcji Ryvu Therapeutics po podaniu informacji o podpisaniu przez spółkę potencjalnie wartej 400 mln dolarów licencyjnej umowy z amerykańską spółką Exelixis, której celem jest opracowanie nowatorskich terapii celowanych wykorzystujących opracowaną przez Ryvu technologię STING. Śladami ceny akcji Ryvu Therapeutics podążały wczoraj również innych notowanych na GPW firm biofarmaceutycznych takich jak Captor Therapeutics (+16,82 proc.) czy Molecure (+11,33 proc.).W piątek rano WIG-20 lekko korygował ten środowy skok w górę (ok. 10:15 -0,28 proc.). Wśród indeksów sektorowych najsilniej w piątkowy poranek zwyżkował WIG-Leki (+3,87 proc. ok. 10:20, akcje Mabionu drożały o ponad 8 proc.). W ten sposób WIG-Leki stał się najsilniejszym indeksem sektorowym GPW w okresie minionego miesiąca (+7,14 proc.).Wzrosły w czwartek również ceny akcji w Europie i USA, a dziś rano zwyżki przeważały również na giełdach Azji i Oceanii. W Europie brak było jakiejś zdecydowanej tendencji (DAX -0,05 proc., CAC 40 –0,02 proc.).Rentowność amerykańskich 2-letnich obligacji skarbowych nadal była nieco wyższa niż rentowność tamtejszych 10-latek („inwersja” krzywej rentowności).Ceny ropy pozostawały na poziomie nieco wyższym niż 100 USD za baryłkę. (-0,4—0,6 proc.).Nowe rekordy siły pokazywał amerykański dolar. Kurs EUR/USD doszedł do poziomu 1,01. Kurs USD/PLN osiągnął najwyższy poziom w historii (4,756).Kurs Bitcoina do USD osiągnął dziś najwyższy poziom od 3 tygodni (21740 USD).