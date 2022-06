Pożyczka konsolidacyjna - sposób na problem z chwilówkami?

Artykuł sponsorowany Łatwy dostęp do chwilówek powoduje, że równie łatwo jest wpaść w kłopoty. Jedna pożyczka, druga, trzecia. Rosną koszty i odsetki i w pewnym momencie zaczynamy spłacać w zasadzie tylko je. Jak wybrnąć z pętli zadłużenia? Odpowiedzią może być pożyczka konsolidacyjna. Łatwy dostęp do chwilówek powoduje, że równie łatwo jest wpaść w kłopoty. Jedna pożyczka, druga, trzecia. Rosną koszty i odsetki i w pewnym momencie zaczynamy spłacać w zasadzie tylko je. Jak wybrnąć z pętli zadłużenia? Odpowiedzią może być pożyczka konsolidacyjna.

Pożyczanie pieniędzy jest równie stare jak… pieniądze. A pożyczanie na procent prawdopodobnie jeszcze starsze. Istnieją dowody na tego typu zachowania z czasów obowiązywania handlu wymiennego. Według historyków pierwsze instytucje, które zarabiały na pożyczaniu pieniędzy powstały około XII wieku p.n.e. O pożyczaniu możemy przeczytać także w Biblii, której autorzy wskazują lichwę (pożyczanie na nadmiernie wysoki procent) jako grzech, ale jednocześnie napominają żeby regulować swoje długi.W historii nowożytnej do rozwoju rynku pożyczkowego przyczyniły się… wyprawy krzyżowe, a pierwsze nowożytne banki handlowe z prawdziwego zdarzenia powstały we włoskich miastach. Rozwój ofert kredytowych i pożyczkowych towarzyszył rozwojowi handlu, podróży, a potem przemysłu. W XIX wieku popularność zyskały chwilówki, z których często korzystali nisko opłacani robotnicy. Wiek XX z kolei to czas regulowania rynku, tak by przepisy prawa chroniły obie strony umów pożyczkowych. Obecnie zarówno banki, jak i wszystkie firmy prowadzące legalną działalność pożyczkową muszą podporządkowywać się prawom określającym między innymi maksymalne oprocentowanie i prowizje, metody windykacji czy kary za zwłokę. Wzięcie pożyczki nie grozi już jak w starożytności popadnięciem w niewolnictwo – nawet gdy mamy problemy z jej spłatą na czas.W rozsądnym pożyczaniu nie ma zresztą nic złego i często wzięcie kredytu czy pożyczki okazuje się bardziej opłacalnym wyborem niż odkładanie na jakiś zakup czy opłatę. Problem powstaje wówczas, gdy jesteśmy już zadłużeni i z jakiegoś względu spłata w zadeklarowanej wysokości jest niemożliwa lub bardzo komplikuje nam życie. Rozwiązanie na to wymyślono też już dawno temu – jest nim kredyt lub pożyczka konsolidacyjna. O ile jednak kredyt konsolidacyjny udzielany przez banki to dość znany temat, o tyle pożyczka konsolidacyjna stanowi nowość na rynku finansowym.Czym jest pożyczka konsolidacyjna? To pożyczka zaciągnięta by skonsolidować inne zobowiązania. Dzięki niej możemy od razu spłacić wcześniejsze zobowiązania.W mediach społecznościowych często pojawia się pytanie o to, który bank konsoliduje chwilówki (możesz to sprawdzić np. na stronie https://pozyczko.pl/ktory-bank-konsoliduje-chwilowki-2021/ ). Do niedawna nie było takich ofert dla klientów firm pożyczkowych – mogli z nich korzystać tylko kredytobiorcy bankowi. Obecnie jednak również w tym wypadku można zaciągnąć pożyczkę konsolidacyjną – nawet w banku. Obecnie skonsolidować pożyczki pozabankowe pozawala kilka polskich banków – między innymi Alior Bank, BNP Paribas, Citi Handlowy, Euro Bank, Getin Noble Bank, Nest Bank, PKO BP, Plus Bank i Santander Bank Polska. Jednak nie dostaniemy w nich kredytu wyłącznie na spłatę pożyczek pozabankowych – w konsolidacji musi znaleźć się zobowiązanie względem banku. Musimy też liczyć się ze skrupulatną analizą naszych finansów i konserwatywnym podejściem do zdolności kredytowej – banki przyjmują dość ostre kryteria jeśli o pożyczkę zwraca się osoba już zadłużona.Oprócz banków istnieją też firmy pożyczkowe takie jak na przykład Grugru , w których możemy zaciągnąć pożyczkę na spłatę wcześniejszych długów. Ich oferta jest dużo bardziej elastyczna, można w ten sposób skonsolidować same zobowiązania pozabankowe, a decyzję dostajemy także bardzo szybko. Nie musimy także dostarczać dokumentów dotyczących wcześniejszych zobowiązań, pieniądze z udzielonej pożyczki wpływają po prostu na konto, a spłaty dokonujemy samodzielnie.Jak jednak znaleźć firmę, która udzieli nam pożyczki w wysokości i na warunkach najbardziej dla nas odpowiednich? Z pomocą przychodzą serwisy takie jak Solcredit , które w naszym imieniu wysyłają zapytanie do wielu pożyczkodawców i przygotowują zestaw najlepszych ofert. Na spłatę będziemy mieli nawet 120 dni!Bez względu na to, czy zdecydujemy się na skorzystanie z usług platform pożyczkowych, czy sami wyszukamy firmę, przed podjęciem decyzji należy dokładnie sprawdzić warunki umowy, w tym oprocentowanie, pobierane prowizje i czas spłaty. I – co bardzo ważne – bierzmy pożyczkę w kwocie takiej, jakiej potrzebujemy na konsolidację, nie zadłużajmy się bardziej niż to konieczne.Czy pożyczka na konsolidację innych długów jest dobrym pomysłem? To zależy od indywidualnej sytuacji i od naszej dyscypliny finansowej. Łatwość otrzymywania pożyczki pozabankowej, czyli jej największa zaleta, może stać się też niebezpieczeństwem. Jeśli potrzebujemy konsolidacji długów, bo płacimy zbyt wysokie raty, zawsze powinno się to stać dla nas dzwonkiem ostrzegawczym i motywacją do dokładnego przeanalizowania budżetu. Pożyczka konsolidacyjna nie rozwiąże naszych problemów, jeśli nie będzie towarzyszyła jej zmiana podejścia do finansów i większa odpowiedzialność za ich stan. Może jednak dać nam czas i oddech, aby taką zmianę przeprowadzić bez stresu i nadmiernych wyrzeczeń.