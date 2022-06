Euro ponownie osłabło względem dolara

Podjęta wczoraj po zapowiedzi przez prezes ECB Christine Lagarde pierwszej podwyżki stóp w strefie euro już w lipcu próba euro umocnienia się względem amerykańskiego dolara zupełnie się nie powiodła. Impuls wzrostowy kursu EUR/USD okazał się krótkotrwały i ostatecznie czwartkowa sesja zakończyła się spadkiem kursu EUR/USD o 0,92 proc. do najniższego poziomu od 23 maja.

Dziś rano mieliśmy do czynienia z lekkim odreagowaniem (EUR/USD +0,16 proc.). Z wczorajszych 20-letnich maksimów spadał dziś również kurs USD/JPY (-0,5 proc.). Złoty, który wczoraj się osłabił podążając śladami euro lekko się dziś rano umacniał (USD/PLN -0,33 proc., EUR/PLN -0,16 proc.).Kurs Bitcoina względem USD nadal pozostawał przyspawany do poziomu 30000 USD (-0,21 proc.).Silny wczorajszy spadek cen akcji w USA (S&P 500 -2,38 proc., Nasdaq Composite -2,75 proc., DJIA -1,94 proc.) zdeterminował słaby przebieg piątkowej sesji na giełdach Azji i Oceanii. Najwięcej - -1,78 proc. - tracił dziś filipiński PSEi. Jedynymi wyjątkami były dziś Shanghai Composite (+1,42 proc.) oraz Shanghai B-Share Index (+0,9 proc.). Ten ostatni indeks osiągnął dziś najwyższy poziom od 3 lat.Również w Europie dominowały dziś rano spadki (DAX -1,28 proc., CAC 40 -1,28 proc.). WIG-20 (-1,6 proc. ok. 9:50 był dziś najniżej od 13 maja. Spadały dziś rano ceny wszystkich składników WIG-u 20 (najsilniej – o 3,16 proc. – akcje Santander Bank Polska). Swe nowe cykliczne minima osiągnęły dziś ceny akcji Orange Polska, Allegro, Cyfrowego Polsatu oraz CD Projekt.Dziś rano swe nowe cykliczne maksima osiągnęły rentowności 10-letnich obligacji skarbowych Australii, Singapurze, Hiszpanii, Grecji, Portugalii, Francji, Włoszech i Rumunii. Wczoraj z podobnym zjawiskiem mieliśmy do czynienia w przypadku 10-latek rządów Szwajcarii, Czech, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Kanady. Dziś rano najwyżej od końca 2018 roku była rentowność 2-letnich obligacji rządu USA.Ceny kontraktów na ropę naftową lekko dziś rano spadały (WTI -0,65 proc., Brent -0,65 proc.)., ale utrzymywały się powyżej poziomu 120 dolarów za baryłkę. Cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie, która w środę była najwyższa od 2008 roku lekko dziś rosła (+0,22 proc.) po wczorajszym spadku. Wczoraj do najniższego poziomu od 1,5 roku spadła cena kontraktów na złom żelazny na LME.