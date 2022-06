Kurs USD/JPY coraz bliżej pokonania szczytu z 2000 roku

Główne amerykańskie indeksy zakończyły wczorajszą sesję wzrostami o 0,8-0,95 proc. zbliżając się do poziomów szczytów z ostatnich dni. Dziś rano kontrakty na amerykańskie indeksy oddawały mniej więcej połowę wtorkowej zwyżki.

Przeczytaj także: Jen najsłabszy od 20 lat względem amerykańskiego dolara i od 7 lat względem euro

Przeczytaj także: Gospodarka USA wciąż silna

Za wyjątkiem głównych indeksów giełd w Nowej Zelandii i Singapurze, które lekko dziś zniżkowały, pozostałe rynki akcji w Azji i Oceanii zwyżkowały środę (najsilniej – o 2,16 proc. – rósł Hang Seng osiągając najwyższy poziom od 2 miesięcy).W Europie brak było w środowy poranek jakiejś zdecydowanej tendencji (DAX -0,16 proc., CAC 40 –0,21 proc.). Najwyżej w historii był dziś turecki XU100. Najwyższy poziom od 2014 roku osiągnął dziś portugalski PSI20.Na tle pozostałych rynków słabo dziś na otwarciu sesji zachowywał się WIG-20, który ok. 9:30 notował najsilniejszy w Europie spadek (-0,92 proc.). Najniższy od marca 2020 poziom osiągnęły dziś ceny akcji Cyfrowego Polsatu. Wśród składników mWIG-u 40 najniżej od 2019 były dziś ceny akcji Ten Square Games.Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych generalnie dziś rosły na świecie. Te papiery rządu USA były o krok od powrotu ich rentowności powyżej poziomu 3 proc. (2,992 proc.). Wczoraj swe nowe cykliczne maksima osiągnęły 10-latki rządów Szwajcarii, Finlandii, Wielkiej Brytanii i Kanady, a dziś rano podobnie było w przypadku tych papierów wyemitowanych przez rząd Indii.Z rzadko widzianym ostatnio zjawiskiem – najniższymi od ponad roku cenami kontraktów na jeden z surowców - mieliśmy do czynienia wczoraj na LME, gdzie cena kontraktów na złom stalowy („steel scrap”) spadły do najniższego poziomu od lutego 2021. Pojawia się myśl, że wojna na Ukrainie może być wydajnym źródłem stalowego złomu, ale to zapewne jedynie zbieg okoliczności. Dziś rano ceny kontraktów na ropę naftową lekko rosły (WTI +0,39 proc., Brent +0,22 proc.) utrzymując się w okolicach 120 dolarów za uncję.Kurs USD względem japońskiego jena (133,26) po raz kolejny był dziś rano najwyżej od 20 i zbliżał się do poziomu swego szczytu z lutego 2002 (134,99 jenów). Jeśli go przekroczy znajdzie się najwyżej od czasu lata 1998 czyli okresu bezpośrednio poprzedzającego wybuch kryzysu azjatyckiego. Euro było najsilniejsze względem jena od stycznia 2015. Złoty lekko dziś rano słabł (EUR/PLN +0,15 proc., USD/PLN +0,3 proc.).Bitcoin kontynuował swój taniec w okolicach poziomu 30000 USD (dziś rano -3,15 proc.).