Kredyt gotówkowy czy samochodowy - co wybrać?

Artykuł sponsorowany Czy wiesz, że tylko połowa Polaków w ogóle generuje jakiekolwiek oszczędności? Jednocześnie warto dodać, że najczęściej nie przekraczają one dwukrotnej wartości miesięcznej pensji. Wszystko to sprawia, że przeciętnego “Kowalskiego” nie stać na kupno wymarzonego auta za gotówkę. Na szczęście banki oferują stosowną pomoc finansową. Czy wiesz, że tylko połowa Polaków w ogóle generuje jakiekolwiek oszczędności? Jednocześnie warto dodać, że najczęściej nie przekraczają one dwukrotnej wartości miesięcznej pensji. Wszystko to sprawia, że przeciętnego “Kowalskiego” nie stać na kupno wymarzonego auta za gotówkę. Na szczęście banki oferują stosowną pomoc finansową.

Kredyt gotówkowy czy samochodowy - podstawowe różnice

Kredyt gotówkowy czy kredyt samochodowy - co wybrać?

Kredyt samochodowy czy gotówkowy - zdolność kredytowa

Który kredyt tańszy samochodowy czy gotówkowy?

Co wybrać,? Które zobowiązanie sprawdzi się lepiej, patrząc na cel współpracy z bankiem oraz całkowite koszty, jakie musi ponieść kredytobiorca? Poznaj charakterystykę tych dwóch kredytów i wybierz najlepsze rozwiązanie.Najczęściej zaciąganym kredytem jest ten gotówkowy na dowolny cel. Wszystko dlatego, że bierze się go łatwo i szybko oraz przy minimum formalności. Co więcej, nie jest to zobowiązanie celowe, więc banki zupełnie nie ingeruje w to, na co środki przeznacza kredytobiorca. Musisz jednak pamiętać, że jeśli chcesz konkretnie nabyć samochód, lepszą opcją będzie właśnie kredyt celowy, ponieważ udzielany jest na preferencyjnych warunkach. Już samo auto stanowi jego dodatkowe zabezpieczenie.Jeśli więc zadajesz pytanie,, zwróć szczególną uwagę na to drugie zobowiązanie.Oczywiście, że kredyt samochodowy, o ile chcesz uzyskać środki tylko na ten cel. We wniosku kredytowym wpisz dane pojazdu, który chcesz kupić i jego wartość. Co ciekawe, wybierając kredyt samochodowy, możesz nabyć auto nowe albo używane, od prywatnego właściciela bądź z komisu czy od dealera samochodowego.Pamiętaj, że chociaż samochód stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla zobowiązania bankowego, a jego właściciel zawsze może go sprzedać, aby spłacić zaciągnięty kredyt, to i tak klient instytucji bankowej musi wykazywać odpowiednią zdolność kredytową. W tym celu należy dołączyć do wniosku kredytowego zaświadczenie o generowanych dochodach (kredyt samochodowy może wziąć również kredytobiorca prowadzący własną działalność gospodarczą).Co ważne, bez względu na to, czy, każdy bank weryfikuje zdolność kredytową swojego klienta poprzez analizę raportu BIK. Jeśli masz duże koszty stałe z tytułu innych kredytów albo masz niespłacone zadłużenie, raczej nie zaciągniesz kolejnego zobowiązania.Tańszy będzie zawsze kredyt samochodowy, ponieważ jako zobowiązanie celowe udzielane jest na preferencyjnych warunkach. Weź jednak pod uwagę, że każdy bank realizuje własną politykę współpracy z klientami, a warunki poszczególnych kredytów mogą się znacznie różnić. Wpisz w wyszukiwarkę hasło typu, aby poznać opinie innych w zakresie tego rodzaju współpracy. Porównaj też kilka konkurencyjnych ofert, korzystając z rankingów kredytowych. W takich zestawieniach sprawdzisz kluczowe dla opłacalności i atrakcyjności danego zobowiązania kryteria. Dzięki temu wybierzesz kredyt samochodowy na miarę swoich potrzeb i możliwości spłaty. Koniecznie weź pod uwagę oprocentowanie, wskaźnik RRSO, liczbę rat, ale też dodatkowe bonusy, jakie oferuje dany bank.