Rosja wstrzymuje dostawy gazu do Polski

PGNiG potwierdziło, że gaz z Rosji dostarczany wcześniej w ramach kontraktu jamalskiego przestał we wtorek płynąć do Polski. Rosja wstrzymała również dostawy gazu do Bułgarii. Dzięki trwającej budowie gazociągu do Norwegii („Baltic Piper”) Polska powinna pod koniec bieżącego roku stać się niezależna od importu rosyjskiego gazu. Według informacji minister klimatu i środowiska polskie magazyny gazu ziemnego są napełnione w 76 proc.

Cena kontraktów na gaz ziemny w Holandii, która w okresie minionego 1,5 miesiąca spadła o 2/3 wzrosła wczoraj w reakcji na te wiadomości o nieco ponad 11 proc. Cena kontraktów na gaz na rynku w Wielkiej Brytanii, która w ciągu minionego 1,5 miesiąca spadła o 80 proc. wzrosłą wczoraj o 6,63 proc. Dzisiaj kontrakty na gaz w USA („Henry Hub”) drożały o 1,72 proc. Cena kontraktów na ropę naftową rosła dziś rano o 0,5-0,6 proc.Po silnym wczorajszym spadku spowodowanym tą informacją złoty dziś rano USD/PLN minimalnie zwyżkował (+0,06 proc.), a EUR/PLN spadał (-0,32 proc.).Najniżej od 5 lat był dziś kurs EUR/USD (1,06), który przełamał swe „covidowe” minima z marca 2020. Amerykański dolar notował dziś swe przynajmniej roczne maksima również w stosunku do wielu innych walut w tym brytyjskiego funta czy szwajcarskiego franka.Kurs BTC/USD rósł dziś rano o 1,21 proc.Reakcja polskiej giełdy na doniesienia o rosyjskich krokach była negatywna: WIG-20 tracił dziś w okolicach 9:30 1,15 proc. spadając do najniższego poziomu od 7 marca. Zyskiwały dziś rano akcje polskich kopalni węgla kamiennego (JSW +5,09 proc., Bogdanka +5,41 proc.). Wśród indeksów sektorowych najsilniej zwyżkował dziś rano WIG-Górnictwo (+1,84 proc.), zaś największą stratę - -2,8 proc. - notował WIG-Chemia (spółki chemiczne są znaczącym konsumentem gazu ziemnego). Wśród składników sWIG-u swój kolejny najwyższy poziom od 2014 roku notowały ceny akcji Bumechu.Wczoraj w USA do najniższego poziomu od roku spadł Nasdaq Composite (-3,95 proc.). S&P 500 i DJIA na razie broniły jeszcze swych minimów z lutego i marca.Dziś na giełdach w Azji i Oceanii rosły – o 2,5-2,7 proc. - jedynie chińskie inkdesy Shanghai Composite i Shanghai B-Share. Najniżej od 1,5 roku był dziś nowozelandzki NZX50. Najsilniej – o 2,4 proc. – spadał filipiński PSEi.W Europie najsilniej dziś rano zwyżkował rosyjski RTS (+2,91 proc.). Tracące o 0,5-0,6 proc. niemiecki DAX i francuski CAC 40 dotarły do najniższych poziomów od 1,5 miesiąca.Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych na świecie lekko rosły, ale swe nowe cykliczne maksimum ustanawiały jedynie te emitowane przez rząd Malezji.