Polacy mają już 200 mln zaległości czynszowych

W ciągu roku zaległości czynszowe Polaków urosły o ponad 19 mln zł i wynoszą niemal 200 mln zł - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Z danych GUS wynika natomiast, że zaległości w opłatach czynszowych dochodzą do 6,3 mld zł. A biorąc pod uwagę wciąż rosnące koszty utrzymania mieszkań, zadłużenie czynszowe może jeszcze wzrosnąć.

Przeczytaj także: Zaległości czynszowe w czasie pandemii urosły do 183 mln zł

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile wynoszą długi czynszowe Polaków?

W którym województwie jest najwięcej długów czynszowych?

Kto ma większe długi czynszowe - kobiety czy mężczyźni?



Wysoka inflacja to ważny sygnał dla wszystkich, by reagować szybciej. Rozkładać zobowiązanie na raty, interesować się czy problemy są przejściowe, przypominać o płatnościach. Jeśli jednak ktoś unika kontaktu i nie płaci, to należy już na wczesnym etapie mobilizować wezwaniem do zapłaty z ostrzeżeniem o wpisie do rejestru dłużników. Jeśli zostanie zignorowane, to nie czekać aż zaległość wzrośnie do kilkunastu tysięcy złotych, lecz wpisywać od razu. Do rejestru dłużników prowadzonego przez BIG można zgłosić osobę, która ma 200 zł zaległości, a firmę z kwotą 500 zł – zaznacza Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor prowadzącego rejestr dłużników osób i firm.

Zarówno liczba dłużników jak i kwota nieopłaconych czynszów byłyby jednak wyższe gdyby nie spłaty osób i firm zgłoszonych do BIG InfoMonitor. W ostatnich 12 miesiącach zwrócili blisko 16 mln zł, co wystarczyłoby np. na budowę dwóch małych hal sportowych dla szkół – podkreśla Sławomir Grzelczak.

Zaległości w opłatach czynszowych dochodzą do 6,3 mld zł

Na taki obrót sprawy mogła wpłynąć odnotowana poprawa sytuacji gospodarczej, programy socjalne, spadek bezrobocia, ale również rosnąca aktywność zarządców nieruchomości, którzy śladem firm stają się bardziej aktywni w mobilizowaniu dłużników do płacenia, korzystając w swoich działaniach m.in. ze wsparcia rejestru dłużników BIG. W oferowanej przez BIG pomocy dobrze działa zarówno wysłane na wczesnym etapie wezwanie do zapłaty z zapowiedzią wpisu do rejestru dłużników, jak i sam wpis do rejestru. Bo jedni płacą by nie trafić na czarną listę, a ci już dopisani do bazy w chwili, gdy pojawią się w banku, czy w firmie telekomunikacyjnej i chcą zaciągnąć kredyt lub kupić coś na raty i abonament, nie mogą tego zrobić zanim nie spłacą długu – podsumowuje Sławomir Grzelczak. – Z drugiej strony, rosnąca przeciętna zaległość z tytułu niepłaconego czynszu widniejąca w rejestrze BIG InfoMonitor pokazuje, że zarządzający nieruchomościami w zdecydowanej większości reagują późno. Na przestrzeni czterech lat przeciętny dług czynszowy osoby fizycznej w BIG InfoMonitor wzrósł bowiem z 11,1 tys. zł do 23,4 tys. zł – dodaje Sławomir Grzelczak.

Częściej nie płacą kobiety

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Województwo/liczba dłużników/kwota zaległości W bazie BIG InfoMonitor najwięcej zaległości czynszowych pochodzi jednak od zarządców nieruchomości z województwa kujawsko-pomorskiego, zgłosili oni prawie 101 mln zł długów należących do 3540 osób i firm. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Województwo/podmiot/kwota zaległości Z danych BIG InfoMonitor wynika, że o ile przeważnie nieregulowanie zobowiązań z finałem w rejestrze dłużników jest domeną panów, to akurat jeśli chodzi o czynsz, częściej jest to problem kobiet, 53 proc. dłużników. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Mocno rosną ceny życia i utrzymania mieszkania. To zła wiadomość dla firm i gospodarstw domowych. Jak wynika z badania na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, w chwili gdy kumulują się płatności, co 7. osoba i co 14. przedsiębiorca wskazują, że jednym z rozwiązań jest opóźnienie przelewu za czynsz. To nie jest jednak dobrym rozwiązaniem, bo długi czynszowe szybko rosną do dużych sum.Zgłaszane przez wierzycieli do BIG InfoMonitor długi czynszowe to przeciętnie 23 420 zł w przypadku osoby i 46 144 zł w przypadku firmy. Tymczasem z ostatniego raportu GUS „Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna 2020” wynika, że średnia zaległość zadłużonego mieszkania to 3081 zł, wobec 2,4 tys. zł cztery lata wcześniej.Łączna kwota zaległości czynszowych osób i firm zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor wynosi już prawie 200 mln zł. Tylko w pierwszych dwóch miesiącach tego roku przybyło 1,4 mln zł długów za nieopłacone czynsze. W skali roku było to 19,4 mln zł, a od początku pandemii – 44,2 mln zł. Zdecydowana większość wpisów dotyczy osób fizycznych, bo zobowiązania firm stanowią jedynie 10 proc. W sumie niepłacących za czynsz w bazie BIG InfoMonitor jest 8052 podmiotów, w tym 7619 konsumentów.Tymczasem z ostatnich, realizowanych co dwa lata analiz GUS*, na potrzeby których sprawdzonych zostało 7,8 mln z ok. 15 mln istniejących mieszkań, wynika, że zaległości ciążą na co czwartym lokalu (26,1 proc.). W sprawdzanej grupie ma je ponad 2 mln lokatorów, a ich nieuregulowane czynsze (opłaty za wodę, odprowadzanie ścieków lub odbiór nieczystości ciekłych, odbiór odpadów komunalnych, windę itd.) to niemal 6,29 mld zł.W przypadku mieszkań badanych przez GUS, w zasobach komunalnych zadłużona jest prawie połowa, w zakładowych jedna trzecia, w spółdzielniach i TBS-ach ok. 28 proc. W mieszkaniach Skarbu Państwa długi czynszowe ma 23 proc. mieszkań. Z kolei wśród mieszkań będących własnością osób fizycznych w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi zaległości czynszowe ma 19 proc. lokali.Ze względu na skalę problemu, długi ciążące na niemal co drugim mieszkaniu, najwyższy udział w ogólnej kwocie zaległości 6,29 mld zł mają lokatorzy mieszkań pozostających w zasobach gmin – 61,3 proc. Ich średni dług wynosi 9,8 tys. zł. Najwyższą przeciętną zaległość mają jednak dłużnicy z mieszkań zakładowych 13,8 tys. zł. Przeciętnie najmniejsze zaległości w opłatach za mieszkanie przypadły na zasoby należące do spółdzielni miesz­kaniowych – 1,2 tys. zł i te należące do osób fizycznych w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi – 1,4 tys. zł.Według danych GUS, w ciągu dwóch lat (od 2018 do 2020 r.) kwota długów czynszowych nieznacznie spadła o 0,19 mld zł, z niemal 6,5 do niecałych 6,3 mld zł. To spora odmiana po tym jak wcześniejsze dwa lata przyniosły wzrost o blisko 2 mld zł.Z przytoczonych przez GUS danych za 2020 r. wynika, że w sądach toczyło się 14,0 tys. postępowań eksmisyjnych, sądy wydały 6,5 tys. orzeczeń, a wykonanych zostało 1,7 tys. z czego większość (ponad 70 proc.) dotyczyła lokali komunalnych gminnych.Z danych BIG InfoMonitor wynika, że o ile przeważnie nieregulowanie zobowiązań z finałem w rejestrze dłużników jest domeną panów, to akurat jeśli chodzi o czynsz, częściej jest to problem kobiet, 53 proc. dłużników. Najliczniejszą grupę stanowią panie w przedziale wiekowym 45-54 lata. Rekordzistka ma jednak 61-lat, pochodzi z Warszawy i jest winna prawie 1,8 mln zł. Mazowsze m.in. za jej sprawą to region, w którym średnia zaległość czynszowa osób jest najwyższa w kraju, a łącznie Mazowszanie i mazowieckie firmy mają razem 36,5 mln zł długu. Jeśli chodzi o biznes to czynszowy rekord należy do przedsiębiorstwa z Pomorza, które ma ponad 2,7 mln zł zaległości.W bazie BIG InfoMonitor najwięcej zaległości czynszowych pochodzi jednak od zarządców nieruchomości z województwa kujawsko-pomorskiego, zgłosili oni prawie 101 mln zł długów należących do 3540 osób i firm. Z Mazowsza pochodzi 1185 dłużników, z woj. warmińsko-mazurskiego 608 z długiem bliskim 18 mln zł. Czwartym województwem pod względem sumy zgłoszonych długów czynszowych jest woj. łódzkie, gdzie przekraczają one 12 mln zł, a długi ciążą na 862 podmiotach.