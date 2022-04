Nasdaq Composite i WIG-20 najniżej od miesiąca

Przedwczorajszy bardzo silny spadek cen akcji Netflixa zwarzył nastroje inwestorów aktywnych na amerykańskim rynku akcji. DJIA spadła wczoraj o ponad 1 proc., S&P 500 o ponad 1,5 proc., a Nasdaq Composite po zniżce o ponad 2 proc. znalazł się na najniższym poziomie od miesiąca. Podobnie najniżej od miesiąca był na początku piątkowej sesji WIG-20 (-1,1 proc.).

Do poziomu dołka z końca 2018 roku zbliżał się kurs akcji CD Projekt (-0,98 proc. ok 9:30). Podobnie oczywiście zachowywał się WIG-Gry. Najniżej od końca 2020 roku były dziś rano ceny akcji Cyfrowego Polsatu. Wśród składników mWIG-u 40 do najniższego od 2 lat poziomu spadły dziś rano akcje spółki Playway.Na giełdach Azji i Oceanii przeważały dziś spadki (Nikkei 225 -1,63 proc.). Podobnie było w Europie (ok. 9:30 DAX -0,99 proc., CAC 40 -1,1 proc.).Wczoraj rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Kanady wyszła na najwyższy poziom od 2011 roku. Dziś rano na najwyższy poziom od 2015 roku wyszła rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Australii. Rentowność amerykańskich 10-latek od kilku dni utrzymuje się w okolicach najwyższego od końca 2018 roku poziomu (dziś rano 2,92 proc.). Papiery te ustanowiły swój najwyższy w okresie minionych 10 lat poziom rentowności w październiku 2018 (3,26 proc.).Cena ropy naftowej WTI (West Texas Intermediate), która w okresie od momentu rozpoczęcia przez Rosję militarnej agresji na Ukrainę wahała się w przedziale 90-130 dolarów spadała dziś rano o ok. 0,6 proc. (WTI 103,17 USD). Cena kontraktów na bydło mięsne („feeder cattle”) na CME wyszła wczoraj na najwyższy poziom od 2015 roku.Po wyjściu w ostatnich dniach na najwyższy od 2002 roku poziom kurs USD/JPY dziś odpoczywał (-0,34 proc.) natomiast 2-letnie maksimum osiągnął dziś w Azji kurs USD wobec koreańskiego wona. Również najwyżej od 2020 roku był dziś kurs amerykańskiego dolara względem malezyjskiego ringgita. W Europie dolar wspiął się na najwyższy poziom od 1,5 roku względem brytyjskiego funta. Złoty minimalnie słabł (EUR/PLN +0,1 proc., USD/PLN +0,34 proc.).Kurs BTC/USD niewiele się dziś rano zmieniał w stosunku do wczorajszych poziomów (-0,08 proc.).