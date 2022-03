BoJ wspiera rynek obligacji kosztem kursu jena

Bank centralny Japonii stanął przed koniecznością dokonania wyboru: czy pozwolić rentownościom japońskich obligacji skarbowych wzrosnąć w ślad za rentownościami obligacji rządu USA czy krajów strefy euro i w ten sposób umocnić jena, czy też skupując na masową skalę obligacje japońskiego rządu z rynku narzucić rynkowi limit wzrostu rentowności tych papierów. Dziś BoJ się zdecydował.

W poniedziałek bank centralny Japonii złożył ofertę zakupu nieograniczonej ilości japońskich obligacji skarbowych o terminach wykupu od 5 do 10 lat. W rezultacie kurs japońskiego jena względem amerykańskiego dolara spadł dziś rano o prawie 1 proc. osiągając najniższy poziom od grudnia 2015 (123,59 po godz. 9-tej rano naszego czasu).Pozostając w Azji należy wspomnieć o wprowadzeniu przez władze Chin kwarantanny w Szanghaju. To największe miasto w Chinach (26 milionów mieszkańców) i finansowa stolica tego kraju. W pierwszym etapie ścisłą kwarantanną objęta zostanie dzielnica finansowa Szanghaju Pudong.Opisane powyżej wydarzenia nie wywarły jakiegoś większego wrażenia na azjatyckich rynkach akcji. Nikkei 225 stracił dziś 0,73 proc., a wartość Shanghai Composite Index praktycznie nie uległa zmianie (+0,07 proc.).Europejskie giełdy otwierały się generalnie na plusach (ok. 9:30 DAX +1,12 proc., CAC 40 +0,77 proc.). Portugalski PSI 20 – chyba ciesząc się ze swej dużej odległości od Rosji – osiągnął dziś najwyższy poziom od 2014 roku. Rosyjski RTS tracił 0,63 proc. Wszystkie główne polskie indeksy polskiego rynku akcji były dziś przed 10-tą na plusach (WIG-20 +0,9 proc.).Na rynkach obligacji skarbowych w Azji i Oceanii nowe cykliczne maksima ustawiały dziś rentowności 10-letnich obligacji skarbowych rządów Południowej Korei, Singapuru, Malezji oraz Australii. Rentowność amerykańskich 10-latek osiągnęła dziś po raz pierwszy poziom 2,5 proc. (najwyżej od prawie 3 lat). Nowe cykliczne maksima ustanawiały dziś rano również rentowności 10-latek wielu krajów strefy euro.Na rynkach towarowych taniała dziś rano ropa (WTI -3,85 proc., Brent -6,03 proc.). W piątek ok. 10 proc. straciły ceny kontraktów na gaz ziemny w zachodniej Europie. Tego dnia ceny kontraktów na węgieł kamienny w Rotterdamie spadły o 4,54 proc. Nowe cykliczne rekordy osiągnęły w piątek ceny kontraktów m.in. na śrutę sojową („soybean meal”) i biały cukier. Dziś rano najwyżej od 2011 roku była cena kontraktów na bawełnę.Najsłabszy od końca 2020 roku względem amerykańskiego dolara był dziś rano tajwański dolar. Na drugim biegunie był brazylijski real, który w piątek był najsilniejszy względem amerykańskiego dolara od 2 lat. Kurs EUR/USD lekko dziś spadał (-0,22 proc.). Za euro podążał zwyczajowo złoty (EUR/PLN +0,57 proc., USD/PLN +0,8 proc.).Kurs BTC/USD wybił się w niedzielę do najwyższego poziomu od początku stycznia, a dziś rano zwyżkował o +0,9 proc.