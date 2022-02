Konto firmowe, które zarabia

Artykuł sponsorowany Polskiemu przedsiębiorcy konto firmowe kojarzy się z wydatkami. Jednostkowo wydają się one niezbyt duże, ale w skali roku ich suma może wynieść nawet tysiące złotych. W ofercie banku Pekao S.A. jest jednak konto nie tylko darmowe, ale też takie, które... pozwoli zarobić! Polskiemu przedsiębiorcy konto firmowe kojarzy się z wydatkami. Jednostkowo wydają się one niezbyt duże, ale w skali roku ich suma może wynieść nawet tysiące złotych. W ofercie banku Pekao S.A. jest jednak konto nie tylko darmowe, ale też takie, które... pozwoli zarobić!

Firmowa bankowość za 0 zł

Konto Przekorzystne Biznes

Niech bank zapłaci Tobie

Bankowe konta dla firm „od zawsze” kosztowały więcej niż osobiste. Opłaty za prowadzenie rachunku, opłaty za karty, opłaty za przelewy. Podczas gdy rynek bankowości konsumenckiej ma narzucone pewne ograniczenia (jak chociażby konieczność posiadania w ofercie „podstawowego” bezpłatnego konta), w przypadku przedsiębiorców sytuacja przedstawia się zgoła inaczej – wszystko kosztuje. I choć zazwyczaj w budżecie przedsiębiorstwa pojedyncze opłaty wydają się niewielkie, zsumowane potrafią w znaczący sposób podnieść koszty utrzymania firmy – zwłaszcza gdy wykonujemy np. dużo przelewów.Okazuje się jednak, że płatne konto firmowe nie musi być „bankowym dogmatem”. Bank Pekao S.A. posiada w swojej ofercie , które – zgodnie ze swoją nazwą - oferuje klientowi wiele interesujących rozwiązań. To między innymi, a także karta debetowa bez opłat. Jeśli dodamy do tego bezterminowew bankowości mobilnej, okazuje się że koszty obsługi bankowej spadają nam do 0 zł.Co jeszcze bardziej zachęcające –. Wystarczy, że po upływie tego czasu spełnisz niezbyt wygórowane warunki. Aby konto pozostało bezpłatne należy wykonać z niego przynajmniej jeden przelew miesięcznie do ZUS czy do Urzędu Skarbowego (lub inny podatkowy) lub zapewnić wpływ na rachunek w wysokości min. 2000 zł w miesiącu kalendarzowym. Przeciętna firma warunki te spełnia bez problemu, więc konto będzie darmowe niejako „przy okazji”, bez specjalnych starań.Równie bezproblemowe jest– wystarczy wykonać nią w miesiącu transakcje bezgotówkowe na 500 zł.Okazuje się zatem, że w dobie drożejących wciąż bankowych usług możemy nadal korzystać z nich za darmo. Ale oferta banku Pekao S.A. jest jeszcze atrakcyjniejsza.Prowadzenie własnej firmy to nie tylko oszczędzanie, ale przede wszystkim szukanie zysków. może Ci je zapewnić, poprzez atrakcyjny system premii za korzystanie z samego rachunku, jak też z innych produktów bankowych.i to nie wstając z fotela! Tak – bank Pekao SA premiuje na przykład samo założenie konta firmowego online (kwotą 50 zł) albo aktywne korzystanie z konta, z użyciem aplikacji mobilnej i karty debetowej (na 300 zł). 50 zł otrzymasz za regularne wpływy na konto w wysokości 5000 zł przez kolejne 3 m-ce. Jeśli zaś myślisz o założeniu firmy – zrób to także online, za pośrednictwem wniosku w Pekao S.A., zakładając przy okazji konto –Co więcej, zarobić możesz także na produktach kredytowych - za pierwszy kredyt lub pożyczkę z gwarancją albo za zamówienie karty kredytowej otrzymasz aż 300 zł, a kolejne 100 zł za 3 miesiące płacenia rat na Pekao Leasing w minimalnej wysokości 1000 zł.Bank wynagrodzi Cię także za podpisanie umowy na terminal płatniczy i transakcje na min. 1000 zł miesięcznie przez kolejne 3 miesiące oraz za transakcje wymiany walut FX, jeśli w ciągu kwartału wymienisz 20 000 zł. Za te aktywności możesz otrzymać 200 zł za POS i 100 zł za FX.Klient, który skorzysta ze wszystkich dostępnych premii może więc nie tylko mieć darmowe konto firmowe, ale także zyskać aż 1200 zł. To wyjątkowo atrakcyjna oferta na rynku produktów bankowych oferowanych przedsiębiorcom.Minęły już czasy, gdy z różnych względów trzymaliśmy się stale jednego konta w jednym banku. Mobilność w tym zakresie rośnie także wśród przedsiębiorców. Ze zmianą numeru rachunku nie wiążą się też duże komplikacje, większość formalności można także załatwić online, dlatego warto skorzystać z najlepszych dostępnych na rynku ofert. Wśród nich znajduje się niewątpliwie Konto Przekorzystne Biznes –i – co ważniejsze - rachunek, za który to Tobie płaci bank.