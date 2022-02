Wyższe stopy procentowe to wyższe odsetki ustawowe. Zobacz, ile zapłacisz

Wyższe stopy to wyższe odsetki ustawowe © fot. mat. prasowe

2,75 proc. Do takiego poziomu, już piąty raz z rzędu, RPP podniosła stopy procentowe. Gros ekonomistów prognozuje, że Narodowy Bank Polski nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w tej kwestii - ich zdaniem wysoki poziom inflacji zmusi do kolejnych podwyżek. Z punktu widzenia statystycznego Kowalskiego nie są to najlepsze wieści chociażby dlatego, że stawka referencyjna wywiera bezpośredni wpływ na odsetki ustawowe.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Na co wywierają wpływ stopy referencyjne?

Czym są odsetki ustawowe i jak je obliczyć?

Jak wysoki procent karnych odsetek ustawowych od należności mogą naliczać wierzyciele w skali roku?



Stopy referencyjne w górę, a wraz z nimi odsetki ustawowe za opóźnienie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wyższe stopy to wyższe odsetki ustawowe Podniesienie stóp procentowych oznacza wzrost odsetek od niespłacanych zobowiązań.

Stopa referencyjna to bardzo ważny wskaźnik, z którym – często nawet o tym nie wiedząc – mamy styczność w codziennym życiu. Świadomość jej wpływu na budżety domowe mają przede wszystkim kredytobiorcy. To od stopy referencyjnej uzależniona jest bowiem wysokość oprocentowania kredytu, a co za tym idzie – miesięcznej raty. Jednak to nie koniec. Na jej podstawie obliczane są również odsetki ustawowe za opóźnienie, czyli wysokość zadośćuczynienia dla wierzyciela za niedotrzymanie terminu płatności. Wraz ze styczniową decyzją Rady Polityki Pieniężnej zwiększy się więc całkowita kwota zadłużenia wielu Polaków – mówi dr Artur Trzebiński, Doradca ds. ekonomicznych Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Czym są odsetki ustawowe i jak je obliczyć?

Odsetki ustawowe za opóźnienie – obowiązują, gdy strony nie określiły w umowie wysokości odsetek w razie opóźnień w płatnościach. Są naliczane już od pierwszego dnia przekroczenia terminu. Ich wysokość to suma stopy referencyjnej i 5,5 pkt. procentowych, czyli obecnie 8,25 proc. w skali roku.

– obowiązują, gdy strony nie określiły w umowie wysokości odsetek w razie opóźnień w płatnościach. Są naliczane już od pierwszego dnia przekroczenia terminu. Ich wysokość to suma stopy referencyjnej i 5,5 pkt. procentowych, czyli obecnie 8,25 proc. w skali roku. Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych dotyczą wyłącznie umów zawartych między przedsiębiorcami. Wynoszą obecnie 9,75 proc. (dla państwowych podmiotów leczniczych) lub 11,75 proc. w skali roku (dla wszystkich pozostałych przedsiębiorców).

dotyczą wyłącznie umów zawartych między przedsiębiorcami. Wynoszą obecnie 9,75 proc. (dla państwowych podmiotów leczniczych) lub 11,75 proc. w skali roku (dla wszystkich pozostałych przedsiębiorców). Odsetki wynikające z czynności prawnych (kapitałowe) – stanowią formę wynagrodzenia za sam fakt umożliwienia korzystania z czyjegoś kapitału. Dotyczą przede wszystkim kredytów i pożyczek. Równają się sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych, aktualnie jest to 6,25 proc. w skali roku.

Jak wynika z powyższego wzoru, czas nigdy nie jest sprzymierzeńcem osób zadłużonych. Dla przykładu, jeśli mamy zadłużenie w wysokości 10 tys. zł powstałe 9 lutego 2022 r. i spłacimy je dopiero po roku, to całkowita suma do uregulowania wzrośnie aż o 825 zł. Zdaniem analityków, to nie koniec podwyżek stopy referencyjnej, dlatego nie należy zwlekać ze spłatą długów. Już teraz skontaktujmy się z wierzycielem lub firmą windykacyjną, by ustalić warunki zwrotu należnych środków – dodaje Artur Trzebiński.