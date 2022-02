Stopy procentowe w górę. Co to oznacza dla złotego?

2,75 proc. - tyle będzie wynosić stopa referencyjna NBP. Rada Polityki Pieniężnej podniosła ją na piątym kolejnym posiedzeniu. Podobnie jak w styczniu i grudniu stopy procentowe zostały podwyższone o 50 punktów bazowych. Co to oznacza dla kredytobiorców, a co dla złotego?

Zapowiedź Adama Glapińskiego, prezesa NBP, że skala podwyżek będzie większa, niż zakładają rynki finansowe, odnosi się raczej do docelowego poziomu stóp procentowych. Oznacza to, że te w najbliższych miesiącach powinny zostać podniesione do ok. 5 proc. – wyjaśnia Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

Rata kredytu o 80 proc. większa

Dla przykładu: we wrześniu 2021 r., czyli zanim RPP zaczęła podnosić stopy procentowe, rata przeciętnego kredytu hipotecznego zaciągniętego na 30 lat dla kwoty 300 tys. zł wynosiła ok. 1150 zł. Gdy NBP dobrnie do końca cyklu podwyżek stóp procentowych, ta sama rata będzie nawet o 80. proc. wyższa i może przekroczyć 2 tys. zł – obrazuje analityk Cinkciarz.pl.

Cel: wzmocnić złotego

Po pierwsze, jest to panaceum, które przekłada się na ceny szybciej niż rekalibracja stóp procentowych. Po drugie, tzw. kanał kursowy wpływa na dobra pozostające poza orbitą oddziaływania polityki pieniężnej, chociażby zbija ceny paliw kształtowane przez tendencje na światowych rynkach finansowych – wylicza Bartosz Sawicki.