Nowe maksima rentowności amerykańskich 10-latek

Amerykański rynek akcji wydawał się nieco zdezorientowany po publikacji piątkowych danych na temat rynku pracy w USA w styczniu. Ze względu na rekordowo silną styczniową falę zarażeń COVID-19 w styczniu oczekiwania ekonomistów wobec danych na temat zatrudnienia w tym miesiącu były raczej stonowane. I co prawda stopa bezrobocia lekko podbiła do 4 proc., ale styczniowy wzrost liczby zatrudnionych w sektorze pozarolniczym o 467 tysięcy osób oraz bardzo znaczące rewizje danych za listopad (z +199 tys. do +510 tys.) oraz grudzień (z+249 tys. do +647 tys.) jednoznacznie pokazywały siłę tamtejszego rynku pracy.

Do przedcovidowego poziomu zatrudnienia z lutego 2000 (152,5 mln osób) brakowało w styczniu jeszcze 2,9 mln (149,6 mln osób). Te „dobre” dane miały oczywiście dwuznaczną wymowę – silny rynek pracy to sygnał zdrowia gospodarki, ale równocześnie presja na FED by pospieszyć się z zaostrzaniem polityki pieniężnej – więc wyniki piątkowej sesji były na Wall Stret dwuznaczne: Nasdaq Composite wzrósł o 1,58 proc., a S&P 500 o +0,52 proc., ale średnia przemysłowa Dow Jonesa spadła o 0,6 proc.Z interpretacją tych danych nie miał natomiast problemów amerykański rynek obligacji skarbowych. Piątkowy wzrost rentowności tamtejszych 10-latek wyniósł ją na najwyższy poziom od stycznia 2020. Dziś rano rentowności lekko spadały (1,907 proc.). Tamtejsze 2-latki po raz pierwszy od 2 lat przekroczyły 1,3 proc. W Azji dziś rano na najwyższy poziom od 3,5 roku wyszła rentowność 10-latek w Korei Południowej.W Chinach zakończyły się obchody tamtejszego nowego roku w kalendarzu księżycowym i Shanghai Composite odbił w górę o +2,03 proc. Na drugim biegunie były akcje w Indiach, gdzie SENSEX 30 stracił dziś 1,93 proc. Swe nowe, przynajmniej roczne maksima ustanowiły dziś indeksy giełd w Singapurze i Indonezji, przy czy w tym ostatnim przypadku był to historyczne rekord.Cena ropy naftowej oscylowała w okolicach najwyższych od 2014 roku poziomów. W piątek nowe historyczne rekordy ustanowiła cena kontraktów na prawa do emisji dwutlenku węgla w UE. Kurs tych kontraktów jest obecnie 20-krotnie wyższy niż jeszcze 5 lat temu.Kurs EUR/USD lekko korygował bardzo silny wzrost z okresu poprzednich 6 sesji.Kurs BTC/USD rósł po raz kolejny (+2,4 proc.) dziś rano.