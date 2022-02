Artykuł sponsorowany Masz firmę i chcesz założyć konto firmowe? Albo dopiero planujesz założenie działalności? W każdym z tych przypadków możesz z powodzeniem skorzystać z oferty Banku Pekao S.A. Zarówno własna firma jak i konto firmowe są dostępne "na jeden klik"! Masz firmę i chcesz założyć konto firmowe? Albo dopiero planujesz założenie działalności? W każdym z tych przypadków możesz z powodzeniem skorzystać z oferty Banku Pekao S.A. Zarówno własna firma jak i konto firmowe są dostępne "na jeden klik"!

Firma i konto w jednym

Konto firmowe – za darmo i bez komplikacji

Kliknij, aby powiekszyć fot. Kaspars Grinvalds - Fotolia.com Firma i konto firmowe na jeden klik Założenie własnej działalności i przy okazji skorzystanie z atrakcyjnej oferty konta firmowego w Banku Pekao S.A. to kwestia kilku minut. Podczas aktualnie obowiązującej promocji bank zapewnia roczne bezpłatne prowadzenie konta firmowego i karty wydanej do tego konta oraz możliwość otrzymania do 1200 premii za aktywne korzystanie z niego. Dodatkowo na przedsiębiorców czeka atrakcyjna oferta dzierżawy terminala płatniczego i niska prowizję od przyjmowanych transakcji kartowych.

Przekorzystne warunki dla starych i nowych firm

Zakładanie własnej działalności gospodarczej wielu osobom kojarzy się ze żmudnym i skomplikowanym procesem, wymagającym odwiedzenia kilku urzędów i oczywiście banku. Wszystko to trzeba zaś zrobić w odpowiedniej kolejności. Na szczęście czasy, kiedy tak to wyglądało są już dawno za nami. Obecnie do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej wystarczy własny komputer. A firmę można założyć także z pomocą… swojego banku.Jeśli planujesz założenie działalności gospodarczej i jesteś już klientem Banku Pekao S.A. (a konkretnie korzystasz z systemu z Pekao24/PeoPay),. Wystarczy bowiem zalogować się do Pekao24/PeoPay, wybrać z dostępnych wniosków „Założenie firmy z kontem”, a potem wypełnić dane rejestracyjne takie jak nazwa firmy czy rodzaj prowadzonej działalności, wybrać produkty bankowe z których chcesz korzystać. Nie trzeba nawet przypominać sobie czy szukać swoich danych takich jak numer dowodu osobistego – bank wypełni tę część wniosku za Ciebie. Teraz wystarczy wysłać wniosek, podpisując go profilem zaufanym. Nie martw się, jeśli nie posiadasz jeszcze profilu zaufanego - utworzysz go podczas wypełniania wniosku.To wszystko –. Nie trzeba też nigdzie dowiadywać się czy działalność jest już założona. Informacje kolejnych etapach - zarejestrowaniu firmy w CEIDG, o aktywacji produktów bankowych, nadaniu firmie NIP, REGON oraz o zmianie statusu firmy na „aktywny“ w CEIDG przyjdą do Ciebie mailem. Ty możesz zająć się prowadzeniem działalności, nie tracąc czasu na sprawy urzędowe.Jeśli już prowadzisz swoją firmę, także nie zajmie Ci wiele czasu. Podajesz dane we wniosku online (możesz wpisać tylko NIP i podstawowe informacje kontaktowe – pozostałe dane we wniosku zostaną uzupełnione automatycznie danymi z CEIDG), wybierasz sposób weryfikacji tożsamości, a po weryfikacji wybierasz z oferty potrzebne Ci produkty, wysyłasz wniosek i już. Masz nowe konto,Podczas aktualnie obowiązującej promocji bank zapewnia roczne. Jednak po upływie 12 miesięcy konto i karta nadal mogą być darmowe. Wystarczy że wykonasz bezgotówkowe transakcje kartą na kwotę przynajmniej 500 złotych miesięcznie. Konto zaś pozostanie darmowe przy wpływach min. 2000 zł w miesiącu kalendarzowym lub gdy wykonasz z niego minimum jeden miesięcznie przelew do ZUS czy do Urzędu Skarbowego (lub inny podatkowy). Bezpłatne są też wszystkie przelewy dokonywane w aplikacji mobilnej.Ale to nie wszystkie . Można też zyskać nawetz niego i z innych produktów bankowych.Bank wspiera także swoich klientów bardzo. Warto szybko podjąć decyzję - do 1 marca 2022 roku można otrzymać go na(gdy dopiero zaczynamy przyjmować płatności kartą w naszej działalności) lub za złotówkę miesięcznie przez rok.Bank proponuje także atrakcyjną,. Dodatkowo dzięki terminalowi Pekao można oferować klientom usługę– wypłatę gotówki przy okazji płatności za zakupy w Twojej firmie kartami Mastercard, bez prowizji i bez konieczności szukania dostępnego bankomatu.Atrakcyjna oferta a także wiele dodatkowych produktów i usług bankowych, z których możesz skorzystać, czynią bardzo atrakcyjną propozycją zarówno dla dopiero startujących firm, jak i dla doświadczonych przedsiębiorców. Nic dziwnego, że zwycięża ono w licznych rankingach i należy do ścisłej czołówki najczęściej wybieranych firmowych rachunków. Nie dziwi też jego nazwa – Przekorzystne.