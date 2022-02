5 najciekawszych sposobów oszczędzania na emeryturę

Pandemia w wielu przypadkach wstrzymała proces oszczędzania na przyszłą emeryturę i inwestowania długookresowego – ocenia ekspert Gold Finance. Wydłużenie czasu życia oraz zmiany demograficzne mogą sprawić, że emerytura wypłacana z ZUS będzie niewystarczająca. Warto więc wdrożyć plan oszczędzania. Możliwości jest wiele – PPK, IKE, nieruchomości albo … Lego.

Przeczytaj także: Światowy Dzień Oszczędzania. Zadbaj o swoją emeryturę

1. PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe

Pamiętajmy, że w 1997 wprowadzono OFE, które miały być „na zawsze” i ustabilizować system przechodzenia przez nas na emeryturę. Okazało się, że przez te wszystkie lata OFE udało się zebrać ponad 300 mld złotych, które stały się atrakcyjną kwotą dla kolejnych polskich rządów. Co jeśli podobny los spotka za kilka lat PPK? Może się kiedyś okazać, że nieważne jak dobrego wyboru PPK dokonamy to i tak kiedyś te pieniądze zostaną przetransferowane do ZUS. – zauważa Andrzej Łukaszewski, ekspert kredytowy Gold Finance.

2. Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak oszczędzać na emeryturę? Możliwości jest wiele – PPK, IKE, nieruchomości.

3. Rentier nieruchomości

4. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), ubezpieczenia unit-linked, konta oszczędnościowe

5. Inwestycje alternatywne

Nieważne jak budować swoje oszczędności, ważne żeby zacząć to robić. Istotne, aby powrócić do myślenia o naszej przyszłości finansowej na emeryturze i inwestowaniu długookresowym. Jeśli mamy możliwość, to warto skonsultować nasze pomysły z ekspertem finansowym, który będzie miał szersze spojrzenie. Pomoże on zbudować portfel inwestycyjny zabezpieczający naszą przyszłość – reasumuje ekspert Gold Finance.

Przeczytaj także: PPK na ostatniej i najdłuższej prostej

Sposobów na oszczędzanie długoterminowe jest bardzo dużo. Dlatego też warto przemyśleć swoją strategię budowania trzeciego filaru dostosowaną do indywidualnej sytuacji. Sprawdzamy, jakie są najciekawsze sposoby inwestowania na emeryturę Od 1 lipca 2019 wszedł kolejny element systemu emerytalnego, który w założeniu miał wesprzeć emerytów. Powołano Pracownicze Plany Kapitałowe. Patrząc z perspektywy czasu, był to trochę niefortunny moment. Parę miesięcy później wszystko zostało zdominowane przez pandemię COVID-19 i nikt nie myślał o wyborze PPK.Obecnie ofertę zarządzania PPK oferuje 19 instytucji finansowych. Są to głównie firmy ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne. Środki gromadzone w ramach systemu PPK są przekazywane na indywidualne rachunki pracowników. Istotny jest więc wybór odpowiedniej firmy zarządzającej PPK. Mimo, że rynek PPK nie działa zbyt długo to już można porównać sobie wyniki, jakie osiągnęły poszczególne firmy w dłużej perspektywie czasowej.PPK w swoim założeniach jest mimo wszystko bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ oprócz naszych wpłat otrzymujemy dodatkowe środki od pracodawcy i państwa. Warto zastanowić się jednak jakie mamy aktualnie inne możliwości zabezpieczenia naszej przyszłej emerytury.IKE i IKZE oprócz PPK to dwa kolejne systemowe formy oszczędzania na emeryturę. Historia IKE rozpoczęła się w 1997 roku wraz z reformą emerytalną. IKZE jest trochę młodszym rozwiązaniem powstałym w 2012. Różnica pomiędzy nimi polega głównie na sposobie wyliczania podatku oraz limitów wpłat. Ważne jest to, że środki są gromadzone na indywidualnych kontach i podlegają tak samo jak PPK ich dziedziczeniu.Bardzo popularnym w ostatnich latach zwrotem w kontekście emerytury jest tzw. rentier, a w szczególności rentier nieruchomości. Jest to osoba, która posiada dochód pasywny płynący z wynajmu posiadanych przez niego nieruchomości. Wiele osób już na początku swojej aktywności zawodowej kupuje nieruchomości z myślą o czerpaniu z niej zysków aktualnie i na emeryturze.Często są to transakcje wsparte kredytem hipotecznym i mimo tego nadal są opłacalne. Przy założeniu, że kredyt bierze się na 30 lat to jego spłata zakończy się pewnie w momencie przejścia na emeryturę. Istotą takiej strategii jest odpowiednie dobranie nieruchomości i kredytu hipotecznego tak, żeby wszystko bilansowało się, a w przyszłości stało się dochodem pasywnym.Wszystkie te sposoby inwestowania możemy określić jako tzw. trzeci filar czyli nasz indywidualny sposób na oszczędzanie pieniędzy. To od nas zależy jakiego instrumentu finansowego do tego użyjemy – może być to nawet zwykłe konto oszczędnościowe w banku. W połowie lat 90-tych, kiedy na rynek polski wchodziły największe towarzystwa ubezpieczeniowe, bardzo popularnym rozwiązaniem było budowanie kapitału na przyszłość w ramach ubezpieczenia na życie. Po kilku latach okazywało się, że niestety zyski z inwestycji były w dużej mierze pożerane przez opłaty ubezpieczeniowe. Następnie pojawiły się tzw. ubezpieczenia unit-linked, które były formalnie ubezpieczeniem w celu uzyskania efektywności podatkowej, a w rzeczywistości były to platformy funduszy inwestycyjnych. Trudno znaleźć w tym momencie tego typu rozwiązania, ale przy odpowiedniej strategii inwestycyjnej jest to bardzo ciekawy sposób na budowanie III filaru.Wszystkie sposoby gromadzenia kapitału, który ma nam posłużyć na emeryturę są warte rozważenia. Istnieje ogromna część rynki finansowego, którego nie da się zakwalifikować do powszechnie znanych nam instrumentów finansowych. Inwestycje alternatywne coraz częściej stają się częścią naszego portfela inwestycyjnego, z racji potencjalnych zysków oraz dywersyfikacji portfela. Są to z reguły inwestycje obarczone znacznie wyższym ryzykiem i nie powinniśmy lokować wszystkich naszych środków przewidzianych na emeryturę.Taką inwestycją mogą być krypowaluty, których popularność cały czas rośnie. Jest to instrument wymagający większej wiedzy inwestycyjnej i poświęcenia czasu. Z drugiej strony kusi jednak nieograniczonymi zyskami przy wysokim ryzyku utraty wartości portfela.Inną nietypową formą oszczędzania jest inwestycja w beczkę whisky. Rynek whisky rok do roku rośnie, a brakuje na nim dobrych i starych beczek. Gdy teraz kupi się świeżo zalaną beczkę whisky, to za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat jej wartość będzie znacząca. Nie wymaga to dużego zaangażowania, ponieważ pieczę nad beczką sprawuje destylarnia, a cała inwestycja dodatkowo jest ubezpieczona, gdyby beczce coś się stało.Można także spróbować czegoś bardziej oryginalnego i zainwestować w klocki Lego. Wydaje się to nowatorskie, ale jest to już ogromny rynek inwestorów. Oczywiście nie każdy zestaw kloców ma potencjał inwestycyjny. Z reguły najwyższe zwroty uzyskuje się z zestawów unikatowych, w krótkich seriach i wycofanych już z dystrybucji. Można to chociażby zobaczyć po zestawach z lat 90-tych, które w tej chwili są bardzo wartościowe.