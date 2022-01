Dlaczego sprzedaję off market?

Artykuł sponsorowany Nieruchomości można sprzedawać na rozmaite sposoby. Niektórzy klienci wolą ich szukać samodzielnie, inni natomiast korzystają z pomocy profesjonalistów. Ja preferuję metodę off market. Polega ona na tym, iż rezygnuje się z publicznej prezentacji oferty na rzecz przedstawienia jej niewielkiej liczbie kupujących. Dlaczego wybieram akurat ten, niezbyt popularny w Polsce sposób sprzedaży? Nieruchomości można sprzedawać na rozmaite sposoby. Niektórzy klienci wolą ich szukać samodzielnie, inni natomiast korzystają z pomocy profesjonalistów. Ja preferuję metodę off market. Polega ona na tym, iż rezygnuje się z publicznej prezentacji oferty na rzecz przedstawienia jej niewielkiej liczbie kupujących. Dlaczego wybieram akurat ten, niezbyt popularny w Polsce sposób sprzedaży?

Prywatność przede wszystkim

skomplikowana sytuacja życiowa,

konieczność podziału majątku,

potrzeba szybkiego przeprowadzenia transakcji,

chęć zachowania spokoju, możliwego przy niewielu oglądających,

intencja przeprowadzenia sprzedaży w tajemnicy.

Wyjątkowe traktowanie

Brak konieczności tłumaczenia się

Jest wiele osób, którym zależy na dyskrecji w procesie sprzedawania nieruchomości. Ja,, zajmuję się właśnie takimi przypadkami. Mowa tu chociażby o ludziach wyjątkowo zamożnych lub znanych, na przykład aktorach, celebrytach, czy też piosenkarzach. Niektórzy cenią sobie prywatność także z innych względów, takich jak:Z ofertami off market można zapoznać się za pośrednictwem agentów nieruchomości, w tym oczywiście mnie. Doświadczenie oraz szerokie kontakty w branży to cechy, które wyróżniają moją ofertę i sprawiają, że transakcje przebiegają w szybki i nieskomplikowany sposób.Zwykłe oferty sprzedaży są przeważnie widoczne dla wszystkich i każdy może umówić się na obejrzenie nieruchomości. Natomiast lokale sprzedawane off market wyróżnia dostępność jedynie dla nielicznych. Dzięki temu klient czuje się wyróżniony. Niewielu oglądających to także mniejsza konkurencja wśród kupujących. Czasem konkretna oferta jest przedstawiana tylko jednej osobie.Kiedy wystawia się dom, mieszkanie lub lokal na sprzedaż, to natychmiast uruchamia się dyskusję na ten temat. Mowa tu zwłaszcza o małych miejscowościach. Rodzina, znajomi i sąsiedzi zaczynają pytać: dlaczego, dokąd przeprowadzka, skąd cena i czy nie da się taniej. Nie każdy ma ochotę uczestniczyć w tego typu rozmowach. Czasem mogą one wywołać negatywne emocje, na przykład w trakcie dzielenia majątku podczas rozwodu. Sprzedaż nieruchomości off market sprawia, iż łatwo uniknąć takich pytań, bo ogłoszenie nie będzie widoczne dla każdego. Przeważnie też skutkuje bardzo szybką transakcją, gdyż kupujący to zazwyczaj pewne swoich decyzji, słowne osoby, cieszące się zaufaniem agentów. Warto więc skorzystać z tego typu usługi. Dodatkowo niewiele osób dowie się o tym, za ile sprzedało się nieruchomość, co zminimalizuje prawdopodobieństwo rabunku i pytań o pożyczenie pieniędzy.