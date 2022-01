Finansowanie firmy. Przekorzystne możliwości

Artykuł sponsorowany Problemy ze sfinansowaniem niezbędnych inwestycji są jedną z najpoważniejszych barier rozwojowych firm - czy to mikroprzedsiębiorstw, czy małych lub średnich firm. Zakup sprzętu, maszyn, technologii czy oprogramowania może pchnąć przedsiębiorstwo na nowe tory i stać się kamieniem milowym w rozwoju firmy. Bardzo ciekawą ofertę finansowania działalności firmy przygotował Bank Pekao, jeden z największych polskich banków. Problemy ze sfinansowaniem niezbędnych inwestycji są jedną z najpoważniejszych barier rozwojowych firm - czy to mikroprzedsiębiorstw, czy małych lub średnich firm. Zakup sprzętu, maszyn, technologii czy oprogramowania może pchnąć przedsiębiorstwo na nowe tory i stać się kamieniem milowym w rozwoju firmy. Bardzo ciekawą ofertę finansowania działalności firmy przygotował Bank Pekao, jeden z największych polskich banków.

Brak finansowania - mur dla firm

Zburzyć ten mur!

Biznes Limit - gdy konto świeci pustkami

Sięgnij po najlepsze rozwiązania

Brak środków finansowych już od lat jest jedną z największych bolączek polskich firm. Z tego powodu nawet bardzo ciekawe i potencjalnie dochodowe pomysły na biznes lub poszerzenie zakresu i skali działalności giną niemal w zarodku. Właściciele firm z sektora MSP (małych i średnich przedsiębiorstw) właśnie problemy z finansowaniem wymieniają jako jedną z głównych barier rozwojowych, wymieniając je częstokroć nawet przed nadmiernie rozbudowaną biurokracją, skomplikowaniem i niejasnością przepisów prawa i systemu podatkowego czy problemami ze znalezieniem pracowników.Brak środków na rozwój, inwestycje czy ekspansję jest „murem”, o który rozbija się wiele biznesów, bez względu na branżę, w której działają.Co szczególnie warte podkreślenia, wymienione tutaj najważniejsze bariery stanowią większy problem dla mikroprzedsiębiorstw, niż dla firm zatrudniających więcej pracowników.Tę bolączkę bardzo wielu polskich przedsiębiorców zauważył Bank Pekao S.A. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzimych firm, zaproponował system kompleksowego finansowania działalności przedsiębiorstw, dostosowany do specyficznych potrzeb mikroprzedsiębiorców oraz małych firm. to propozycja „uszyta” specjalnie dla mikrofirm.Pożyczka jest maksymalnie prosta, nie potrzeba gromadzić stosu dokumentów. Pieniądze trafiają na konto bez dokumentów potwierdzających wydatkowanie pożyczki. Bank za udzielenie kredytu, a decyzja o przyznaniu kredytu jest podejmowana praktycznie błyskawicznie – nawet w ciągu 45 minut.Maksymalna kwota takiego kredytu to– co, przyznajmy, jest sumą wystarczającą już na inwestycje. Bank jednak nie ogranicza szczegółowo sposobu wydatkowania środków z kredytu, zastrzegając jedynie, by zostały przeznaczone na cel związany z bieżącą działalnością firmy. To kolejny ukłon w kierunku mikroprzedsiębiorców, którzy są grupą szczególnie licznie wskazującą biurokrację jako barierę w ich działalności. Cóż, czas przeznaczany na gromadzenie dokumentów nie może być przeznaczony na budowanie i rozwój firmy… Bank Pekao to rozumie i dlatego całą „papierologię” ograniczył do absolutnego minimum.Jedną z największych bolączek praktycznego funkcjonowania na rynku są zatory płatnicze. O ile w przypadku niektórych branż problem ten występuje w znikomej skali, o tyle firmy opierające swą działalność na współpracy z innymi przedsiębiorcami są już nim poważnie zagrożone. Efekt ten działa na zasadzie domina – wystarczy, że jednej firmie jej kluczowy kontrahent nie zapłaci w terminie, to kolejne opóźnienia ruszają jak padające kostki domina.Problem ten dotyczy głównie mikrofirm, które nie dysponują dużymi środkami własnymi, pozwalającymi na zachowanie płynności finansowej nawet przy większych opóźnieniach. Czasami więc staje się przed sytuacją, gdy konto świeci pustkami, a trzeba dokonać obowiązkowych płatności – składek, podatków lub opłat niezbędnych do zapewnienia działania firmy. Wtedy na pomoc przychodzi . Celem kredytu jestw sytuacji, gdy na koncie chwilowo brakuje środków.Kredyt ten spłacany jest w bardzo elastyczny sposób, ponieważ każdy wpływ środków na rachunek powoduje odnowienie limitu kredytowego w rachunku. W ramach kredytu Biznes Limit pieniądze można mieć na koncie jeszcze. Przedsiębiorca może liczyć na maksimumw ramach kredytu Biznes Limit.Inwestycje, rozwój, płynność finansowa – bez względu na to, do czego w firmie potrzebne są pieniądze, warto sięgać po ofertę finansową stworzoną ze znajomością problemów i wyzwań jakie stoją przed polskimi przedsiębiorcami, ofertę dostępną, nowoczesną i przyjazną. Jednym słowem – przekorzystną.