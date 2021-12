IPO: 2021 r. przyniósł najlepsze wyniki od lat, Polska w czołówce

O tym, że 2021 rok będzie dla rynku IPO rekordowy mówiło się już po pierwszych trzech kwartałach tego roku. Najnowsza odsłona EY Global IPO Trends stanowi zatem wyłącznie potwierdzenie tego, o czym już było wiadomo - tegoroczna aktywność pod wpływem liczby transakcji i wysokości wpływów znacznie przekroczyła wyniki uzyskane w minionym roku. Oto szczegóły.

Rok 2021 był najbardziej aktywnym rokiem dla debiutantów giełdowych w ciągu ostatnich 20 lat

Rok 2021 był najbardziej aktywnym rokiem dla debiutantów giełdowych w ciągu ostatnich 20 lat. Na początku roku impulsem do IPO był optymizm wynikający z odbicia gospodarczego, wprowadzenie szczepionek na koronawirusa i zwiększona płynność wynikająca z rządowych programów wsparcia realizowanych na światowych rynkach.

Rynek IPO odnotował wyjątkowe dwanaście miesięcy, bijąc rekordy pod względem wolumenu i wpływów z tego typu transakcji.

W czwartym kwartale rynek debiutów giełdowych uległ spowolnieniu w obliczu rosnącej zmienności rynku, co z kolei jest pokłosiem rozprzestrzeniania się wariantu Omikron i rosnących napięć geopolitycznych. Spodziewam się, że to spowolnienie będzie odczuwane również w pierwszym kwartale 2022 roku – mówi Anna Zaremba, Partnerka EY Polska, CFO Consulting, odpowiedzialna za rynek IPO.

Rekordowa dynamika debiutów giełdowych w regionie EMEIA

Na giełdach w regionie EMEIA zadebiutowało w mijającym roku najwięcej spółek od 2007 roku. Wysokie wyceny i stosunkowo mała zmienność na rynkach dały przedsiębiorcom proporcjonalnie wysokie zwroty przy mniejszym ryzyku. Spodziewam się dalszego zainteresowania spółek debiutami giełdowymi w 2022 roku, jednak pojawiające się w regionie kolejne warianty koronawirusa i zerwane łańcuchy dostaw stanowią czynniki ryzyka, które powinni brać pod uwagę inwestorzy zainteresowani IPO – mówi Bartłomiej Smolarek, Lider Zespołu ds. Fuzji i Przejęć, Partner EY Polska.

Polska spółka w światowej czołówce debiutantów

Na giełdach w regionie EMEIA zadebiutowało w mijającym roku najwięcej spółek od 2007 roku

Ostrożny optymizm w Polsce

Po latach marazmu, warszawska giełda wróciła do łask inwestorów, instytucjonalnych i indywidualnych. Spółki korzystały z ożywienia na giełdzie, korzystnych wycen i mieliśmy do czynienia z szeregiem udanych debiutów już drugi rok z rzędu. Cieszy mnie, że na IPO decydują się duże spółki, bo zwiększa to prestiż giełdy i jest czynnikiem zachęcającym kolejnych debiutantów. Pod koniec roku zwiększyła się zmienność na rynkach, co odbiło się na wycenach spółek już po debiucie. Jestem ostrożnym optymistą odnośnie perspektyw na debiuty giełdowe na warszawskim parkiecie w 2022 roku. Spodziewam się dalszego zainteresowania przedsiębiorców tą formą pozyskania kapitału, jednak firmy będą musiały udowodnić, że potrafią przynieść wartość dla inwestorów w długim terminie – mówi Anna Zaremba.

Działający w Polsce InPost (IPO o wartości 3,9 mld USD) był szóstym co do wielkości debiutem giełdowym na świecie

Technologia wciąż oczkiem w głowie inwestorów

Sektor technologiczny odnotował po raz szósty z rzędu największą liczbę transakcji IPO

Niepewne perspektywy w 2022 r.

Napięcia geopolityczne, ryzyko inflacji oraz nowe fale i warianty pandemii COVID-19 hamują powrót do pełnego ożywienia gospodarczego. Pomimo tych czynników, stosunkowo wysokie wyceny i płynność rynku sprawiają, że spółki przymierzające się do debiutu giełdowego mogą z optymizmem patrzyć w przyszłość. Większa zmienność rynku sprawia, że kandydaci będą musieli odznaczać się stosunkowo wysoką elastycznością i posiadać alternatywne metody finansowania, by zaspokoić potrzeby finansowe w przypadku opóźnienia debiutu giełdowego – mówi Magdalena Warpas, Associate Partner, Doradztwo Strategiczne i Transakcyjne, EY Polska.

147,5 mld USD wygenerowanych przez sektor technologiczny, co stanowiło jedną trzecią wartości wszystkich ubiegłorocznych IPO

Pomimo niepewnego otoczenia gospodarczego, globalny rynek debiutów giełdowych (Initial Public Offering, IPO) odnotował wyjątkowe dwanaście miesięcy, bijąc rekordy pod względem wolumenu i wpływów z tego typu transakcji. W czwartym kwartale 2021 r. na rynkach światowych zadebiutowało 621 spółek, a wartość tych transakcji wyniosła 112,2 mld USD, co oznacza 16% wzrost liczby debiutów i 9% wzrost ich wartości w porównaniu do czwartego kwartału 2020 r. – wynika z najnowszej edycji badania EY Global IPO Trends.Łącznie w 2021 r. przeprowadzono 2 388 transakcji, które przyniosły 453,3 mld USD wpływów. Oznacza to wzrost odpowiednio o 64% i 67% rok do roku. To najlepszy od dwóch dekad wynik na światowym rynku debiutów giełdowych.Wzmożone zainteresowanie debiutami giełdowymi zanotowano na wszystkich światowych rynkach. Szczególnie wyróżnił się region EMEIA (Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka), który w skali całego 2021 roku zanotował rekordowe napływy na rynek IPO. Liczba debiutów giełdowych sięgnęła 724, co oznacza wzrost o 158%, a ich wartość – 109,4 mld USD, po wzroście o 214%.Działający w Polsce InPost (IPO o wartości 3,9 mld USD) był szóstym co do wielkości debiutem giełdowym na świecie w ub. roku. Poza InPostem i amerykańskim Rivian Automotive, największym ubiegłorocznym IPO na świecie o wartości 13,7 mld USD, światowe zestawienie zostało zdominowane przez spółki azjatyckie - 6 z 10 debiutów wywodzi się z Chin, dwa – z Korei Południowej.Na warszawskim parkiecie zadebiutowało 12 spółek o wartości 2 346,6 mln USD w ciągu 12 miesięcy 2021 r. (dane te nie uwzględniają spółek przechodzących z NewConnect). W czwartym kwartale 2021 r. mieliśmy do czynienia z czterema debiutami na GPW o wartości 520,6 mln USD.Na poziomie globalnym zwiększonym zainteresowaniem inwestorów cieszą się sektory, które są największymi beneficjentami pandemii koronawirusa. Sektor technologiczny odnotował po raz szósty z rzędu największą liczbę transakcji IPO (611), od II kw. 2020 r., Po raz siódmy z rzędu uzyskał także najwyższe wpływy z tego tytułu – 147,5 mld USD, co stanowiło jedną trzecią wartości wszystkich ubiegłorocznych IPO. Kolejne miejsce pod względem wolumenu i uzyskanych wpływów zajął segment opieki zdrowotnej, w którym 376 transakcji IPO przyniosło 65,4 mld USD wpływów. Niewiele ustępują im pod tym względem spółki przemysłowe, które przeprowadziły 310 transakcji tego typu o łącznej wartości 63,1 mld USD.Nadchodzący, 2022 rok będzie się odznaczał większą zmiennością niż mijające miesiące, co będzie miało wpływ na aktywność związaną z IPO.