Jak są realizowane przelewy w Boże Narodzenie i Sylwestra?

W Boże Narodzenie i Sylwestra banki będą pracować w ograniczonym zakresie czasowym. Musimy to uwzględnić, planując przelewy i różnego rodzaju terminowe płatności. KIR przypomina, jak w okresie świąteczno-noworocznym są realizowane sesje Elixir i Euro Elixir.

Standardowo rozliczenia transakcji w systemie Elixir są realizowane w dni robocze podczas jednej z trzech sesji, przeprowadzanych po stronie KIR, kolejno o 9:30, 13:30 i 16:00. Natomiast w dni ustawowo wolne od pracy i weekendy transakcje w systemach sesyjnych nie są przetwarzane. Stąd, w okresie Bożego Narodzenia system Elixir będzie funkcjonować w ograniczonym zakresie. W, 24 grudnia (piątek) zgodnie z regulaminem usługi odbędą się dwie sesje rozliczeniowe, a wnie będą rozliczane żadne transakcje. Warto zatem wiedzieć, że przelewy zlecone w Wigilię po godz. 13.30 zostaną rozliczone w trakcie porannej sesji w poniedziałek, 27 grudnia. Z analogiczną sytuacją będziemy mieli do czynienia tydzień później, w. Transakcje zlecone 31 grudnia (piątek) po godzinie 13.30 zostaną zrealizowane w poniedziałek, 3 stycznia 2022 r.W przypadku Euro Elixir – systemu rozliczającego przelewy w unijnej walucie (krajowe i transgraniczne) w dniach 24 i 31 grudnia obędą się wszystkie sesje rozliczeniowe. Dla tego systemu, kolejne dni rozliczeniowe w okresie przerw świątecznych, to odpowiednio 27 grudnia br. oraz 3 stycznia 2022 r.Niezależnie od dostępności prowadzonych przez KIR sesyjnych systemów rozliczeniowych, do dyspozycji klientów banków pozostaje system płatności natychmiastowych Express Elixir . System obsługuje przelewy w złotych w trybie ciągłym – 24/7/365, także w weekendy i święta. Umożliwia przesyłanie środków pomiędzy rachunkami w różnych bankach. Realizacja przelewu natychmiastowego uwarunkowana jest jednak dostępnością w danym momencie banku nadawcy i banku odbiorcy, a ta – np. ze względu na przerwy konserwacyjne – może być ograniczona. Aktualne informacje o dostępności poszczególnych banków można sprawdzić na stronie: https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/