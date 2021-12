Na Boże Narodzenie 2021 wydamy więcej niż przed rokiem?

Ceny rosną jak szalone, co powinno nas skłaniać do bardziej przemyślanych zakupów. Tymczasem z badania "Świąteczne wydatki Polaków 2021" przeprowadzonego przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie KRUK S.A. wynika, że 34% Polaków wyda na świąteczne zakupy więcej niż przed rokiem, taki sam odsetek - tyle samo co rok temu.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile Polacy wydadzą w tym roku na zakupy świąteczne?

Jak sfinansujemy świąteczne zakupy?

Ile na Boże Narodzenie wydadzą Polacy w poszczególnych województwach?



Gwałtowny wzrost cen żywności i wielu innych towarów może sprawiać wielu osobom trudności w oszacowaniu tegorocznego budżetu świątecznego. Aż 13% Polaków nie potrafi jeszcze odpowiedzieć na pytanie, ile pieniędzy przeznaczy na tegoroczne zakupy – komentuje Agnieszka Salach, rzeczniczka prasowa KRUK S.A. – Najważniejsze jednak, aby przejrzeć swoje domowe zapasy i zgodnie z faktycznymi potrzebami, przygotować dokładną listę zakupów, mając na uwadze przede wszystkim swoje możliwości finansowe. Później wystarczy już trzymać się swoich założeń.

Ile wydamy w tym roku na świąteczne prezenty?

Jak sfinansujemy świąteczne zakupy?

Co ciekawe, ze swoich oszczędności przede wszystkim planują skorzystać te osoby, które chcą wydać większą sumę pieniędzy na świąteczne prezenty – komentuje Agnieszka Salach, rzeczniczka prasowa KRUK S.A. – Co prawda są osoby, które kilka miesięcy wcześniej starają się zaplanować i odłożyć pieniądze na zakup świątecznych upominków, ale warto też mieć na uwadze, że w naszym świątecznym budżecie to właśnie koszty prezentów, a także dekoracji świątecznych można zminimalizować, aby nie wydać więcej niż powinniśmy.

Wydatki świąteczne mieszkańców poszczególnych województw

Z badania „Świąteczne wydatki Polaków 2021” wynika, że więcej niż przed rokiem na organizację świąt wyda 34% Polaków. Najczęściej odpowiadali tak mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego (41%), śląskiego (40%) i lubuskiego (38%).Również 34% badanych zadeklarowało, że wyda tyle samo co rok temu. Najczęściej takich odpowiedzi udzielali mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego (42%), łódzkiego (41%) i lubuskiego (41%).Z badania wynika, że 26% ankietowanych, przeznaczy na świąteczne zakupy od 500 do 1000 zł. Co piąty ankietowany chce zmieścić się z wydatkami w przedziale od 300 do 500 złotych. Co dziesiąty szacuje, że jego świąteczny kosztorys wyniesie między 1 tys. zł a 1,5 tys. zł. Z kolei aż 14% uważa, że jego budżet na święta wyniesie powyżej 1500 zł. Tylko 4% uważa, że zmieści się w wydatkach nieprzekraczających 300 zł.Spory odsetek Polaków (24%) deklaruje, że Gwiazdor, Aniołek czy Mikołaj zostawi pod choinką prezenty, których wartość przekroczy 500 zł. Co piąty ankietowany zadeklarował, że pod jego drzewkiem świątecznym znajdą się upominki o łącznej wartości nie mniejszej niż 301 i nie większej niż 500 zł. Z kolei 14% Polaków zamierza kupić świąteczne prezenty za 100 do 200 zł. Podobny odsetek rodaków, bo 13%, planuje zainwestować w prezenty nie mniej niż 200 zł i nie więcej niż 300 zł. Warto też zaznaczyć, że 5% ankietowanych nie planuje kupować żadnych prezentów pod choinkę – tak najczęściej odpowiadały osoby, które są na emeryturze (8%), a także bezrobotni (6%) oraz studenci (6%).Zdecydowana większość Polaków (76%) zrobi świąteczne zakupy ze swoich bieżących, comiesięcznych dochodów, tj. wynagrodzenia za pracę, emeryturę, rentę. Natomiast 32% ankietowanych sięgnie po oszczędności.Niewielki odsetek Polaków planuje zapożyczyć się na święta. Jedynie 3% ankietowanych planuje pożyczyć pieniądze na organizację świąt od najbliższych lub rodziny – tak najczęściej odpowiadały osoby pracujące w oparciu o umowę o dzieło (11%). Z kolei tylko 2% badanych deklaruje, że zamierza wziąć pożyczkę, z czego najczęściej były to osoby bezrobotne i prowadzące działalność gospodarczą.Dane te pokazują, że pomimo wzrostu cen w sklepach wielu Polaków rozsądnie podejdzie do zaplanowania świątecznych zakupów i nieliczni będą zamierzali się na nie zapożyczyć.21% badanych planuje wydać mniej niż przed rokiem. 38% chce wydać tyle samo pieniędzy, co rok temu. 29% uważa, że wyda więcej pieniędzy na organizację świąt niż w 2020 roku. 12% ankietowanych jeszcze nie potrafi powiedzieć, ile pieniędzy wyda na zakup jedzenia, prezentów i dekoracji świątecznych. Najwięcej, bo aż 34% mieszkańców Dolnego Śląska chce wydać na organizację świąt nie mniej niż 500 i nie więcej niż 1000 zł.20% badanych planuje wydać mniej niż przed rokiem. 42% chce wydać tyle samo pieniędzy, co rok temu. 28% uważa, że wyda więcej pieniędzy na organizację świąt niż w 2020 roku. 10% ankietowanych jeszcze nie potrafi powiedzieć, ile pieniędzy wyda na zakup jedzenia, prezentów i dekoracji świątecznych. Najwięcej, bo 27% mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego chce wydać na organizację świąt nie mniej niż 500 i nie więcej niż 1000 zł.13% badanych planuje wydać mniej niż przed rokiem. 34% chce wydać tyle samo pieniędzy, co rok temu. 34% uważa, że wyda więcej pieniędzy na organizację świąt niż w 2020 roku. 18% ankietowanych jeszcze nie potrafi powiedzieć, ile pieniędzy wyda na zakup jedzenia, prezentów i dekoracji świątecznych. Najwięcej, bo aż 26% mieszkańców województwa lubelskiego chce wydać na organizację świąt nie mniej niż 300 i nie więcej niż 500 zł.17% badanych planuje wydać mniej niż przed rokiem. 41% chce wydać tyle samo pieniędzy, co rok temu. 38% uważa, że wyda więcej pieniędzy na organizację świąt niż w 2020 roku. 3% ankietowanych jeszcze nie potrafi powiedzieć, ile pieniędzy wyda na zakup jedzenia, prezentów i dekoracji świątecznych. Najwięcej, bo 35% mieszkańców województwa lubuskiego chce wydać na organizację świąt nie mniej niż 500 i nie więcej niż 1000 zł.18% badanych planuje wydać mniej niż przed rokiem. 41% chce wydać tyle samo pieniędzy, co rok temu. 34% uważa, że wyda więcej pieniędzy na organizację świąt niż w 2020 roku. 7% ankietowanych jeszcze nie potrafi powiedzieć, ile pieniędzy wyda na zakup jedzenia, prezentów i dekoracji świątecznych. Najwięcej, bo 27% mieszkańców województwa łódzkiego chce wydać na organizację świąt nie mniej niż 500 i nie więcej niż 1000 zł.21% badanych planuje wydać mniej niż przed rokiem. 37% chce wydać tyle samo pieniędzy, co rok temu. 29% uważa, że wyda więcej pieniędzy na organizację świąt niż w 2020 roku. 13% ankietowanych jeszcze nie potrafi powiedzieć, ile pieniędzy wyda na zakup jedzenia, prezentów i dekoracji świątecznych. Najwięcej, bo 27% mieszkańców województwa małopolskiego chce wydać na organizację świąt nie mniej niż 500 i nie więcej niż 1000 zł.17% badanych planuje wydać mniej niż przed rokiem. 33% chce wydać tyle samo pieniędzy, co rok temu. 35% uważa, że wyda więcej pieniędzy na organizację świąt niż w 2020 roku. 15% ankietowanych jeszcze nie potrafi powiedzieć, ile pieniędzy wyda na zakup jedzenia, prezentów i dekoracji świątecznych. Najwięcej, bo 27% mieszkańców województwa mazowieckiego chce wydać na organizację świąt nie mniej niż 500 i nie więcej niż 1000 zł.12% badanych planuje wydać mniej niż przed rokiem. 35% chce wydać tyle samo pieniędzy, co rok temu. 35% uważa, że wyda więcej pieniędzy na organizację świąt niż w 2020 roku. 19% ankietowanych jeszcze nie potrafi powiedzieć, ile pieniędzy wyda na zakup jedzenia, prezentów i dekoracji świątecznych. Najwięcej, bo 28% mieszkańców województwa opolskiego chce wydać na organizację świąt nie mniej niż 1000 i nie więcej niż 1500 zł.13% badanych planuje wydać mniej niż przed rokiem. 36% chce wydać tyle samo pieniędzy, co rok temu. 36% uważa, że wyda więcej pieniędzy na organizację świąt niż w 2020 roku. 15% ankietowanych jeszcze nie potrafi powiedzieć, ile pieniędzy wyda na zakup jedzenia, prezentów i dekoracji świątecznych. Najwięcej, bo 36% mieszkańców województwa podlaskiego chce wydać na organizację świąt nie mniej niż 500 i nie więcej niż 1000 zł.13% badanych planuje wydać mniej niż przed rokiem. 33% chce wydać tyle samo pieniędzy, co rok temu. 35% uważa, że wyda więcej pieniędzy na organizację świąt niż w 2020 roku. 18% ankietowanych jeszcze nie potrafi powiedzieć, ile pieniędzy wyda na zakup jedzenia, prezentów i dekoracji świątecznych. Najwięcej, bo 25% mieszkańców województwa podkarpackiego chce wydać na organizację świąt nie mniej niż 300 i nie więcej niż 500 zł.20% badanych planuje wydać mniej niż przed rokiem. 30% chce wydać tyle samo pieniędzy, co rok temu. 37% uważa, że wyda więcej pieniędzy na organizację świąt niż w 2020 roku. 13% ankietowanych jeszcze nie potrafi powiedzieć, ile pieniędzy wyda na zakup jedzenia, prezentów i dekoracji świątecznych. Najwięcej, bo 24% mieszkańców województwa pomorskiego chce wydać na organizację świąt nie mniej niż 500 i nie więcej niż 1000 zł.23% badanych planuje wydać mniej niż przed rokiem. 26% chce wydać tyle samo pieniędzy, co rok temu. 40% uważa, że wyda więcej pieniędzy na organizację świąt niż w 2020 roku. 11% ankietowanych jeszcze nie potrafi powiedzieć, ile pieniędzy wyda na zakup jedzenia, prezentów i dekoracji świątecznych. Najwięcej, bo 27% mieszkańców województwa śląskiego chce wydać na organizację świąt nie mniej niż 500 i nie więcej niż 1000 zł.20% badanych planuje wydać mniej niż przed rokiem. 29% chce wydać tyle samo pieniędzy, co rok temu. 32% uważa, że wyda więcej pieniędzy na organizację świąt niż w 2020 roku. 20% ankietowanych jeszcze nie potrafi powiedzieć, ile pieniędzy wyda na zakup jedzenia, prezentów i dekoracji świątecznych. Najwięcej, bo 32% mieszkańców województwa świętokrzyskiego chce wydać na organizację świąt nie mniej niż 500 i nie więcej niż 1000 zł.W województwie31% badanych planuje wydać mniej niż przed rokiem. 29% chce wydać tyle samo pieniędzy, co rok temu. 26% uważa, że wyda więcej pieniędzy na organizację świąt niż w 2020 roku. 14% ankietowanych jeszcze nie potrafi powiedzieć, ile pieniędzy wyda na zakup jedzenia, prezentów i dekoracji świątecznych. Najwięcej, bo 25% mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego chce wydać na organizację świąt nie mniej niż 500 i nie więcej niż 1000 zł.23% badanych planuje wydać mniej niż przed rokiem. 37% chce wydać tyle samo pieniędzy, co rok temu. 29% uważa, że wyda więcej pieniędzy na organizację świąt niż w 2020 roku. 11% ankietowanych jeszcze nie potrafi powiedzieć, ile pieniędzy wyda na zakup jedzenia, prezentów i dekoracji świątecznych. Najwięcej, bo 22% mieszkańców województwa wielkopolskiego chce wydać na organizację świąt nie mniej niż 300 i nie więcej niż 500 zł.23% badanych planuje wydać mniej niż przed rokiem. Również 23% chce wydać tyle samo pieniędzy, co rok temu. 41% uważa, że wyda więcej pieniędzy na organizację świąt niż w 2020 roku. 13% ankietowanych jeszcze nie potrafi powiedzieć, ile pieniędzy wyda na zakup jedzenia, prezentów i dekoracji świątecznych. Najwięcej, bo 24% mieszkańców województwa zachodniopomorskiego chce wydać na organizację świąt nie mniej niż 300 i nie więcej niż 500 zł.