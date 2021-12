Handel i inwestowanie na rynku Forex

Artykuł sponsorowany Forex to międzynarodowy rynek finansowy, na którym wymieniane są waluty (od "foreign exchange"). Taki rynek nie mógł jednak istnieć przed 1971 rokiem, najpierw z powodu standardu złota, a następnie z powodu systemu z Bretton Woods. Wraz z pojawieniem się jamajskiego systemu monetarnego i uwolnieniem kursu walutowego możliwe stały się duże wahania kursów walutowych. Zyski na nich można osiągnąć poprzez wykorzystanie "giełdy" forex do handlu. Właściwa nazwa Forex to międzynarodowy rynek pozagiełdowy, a ze względu na brak jasnego miejsca transakcji, mogą w nim uczestniczyć inwestorzy z różnych krajów. Forex to międzynarodowy rynek finansowy, na którym wymieniane są waluty (od "foreign exchange"). Taki rynek nie mógł jednak istnieć przed 1971 rokiem, najpierw z powodu standardu złota, a następnie z powodu systemu z Bretton Woods. Wraz z pojawieniem się jamajskiego systemu monetarnego i uwolnieniem kursu walutowego możliwe stały się duże wahania kursów walutowych. Zyski na nich można osiągnąć poprzez wykorzystanie "giełdy" forex do handlu. Właściwa nazwa Forex to międzynarodowy rynek pozagiełdowy, a ze względu na brak jasnego miejsca transakcji, mogą w nim uczestniczyć inwestorzy z różnych krajów.

Godziny handlu na giełdzie

Gra na Forex

W celu uzyskania dostępu do handlu musisz wybrać wiarygodnego brokera, który da Ci dostęp do handlu, jak również łatwą w użyciu platformę (oprogramowanie) do handlu online. Aby móc zarabiać pieniądze, trzeba mieć również "dźwignię", która może wynosić od 100 do 2000 i więcej. W rezultacie, jeśli wpłacisz na swoje konto tylko $1000 i będziesz miał dźwignię 1 do 100, będziesz w stanie dokonać transakcji o wartości $100 000. Kupując i sprzedając różne waluty, możesz zarabiać lub tracić pieniądze na różnicach kursowych. Jednocześnie dobre platformy posiadają wiele zautomatyzowanych wskaźników do analizy rynku, zarówno technicznych jak i graficznych (do pięćdziesięciu), które ułatwiają śledzenie procesu.Godziny handlu na giełdzie Forex są ściśle ograniczone - wszelkie transakcje rozpoczynają się o godzinie 2.00 w poniedziałek, a kończą o 2.00 w sobotę. Wydaje się to być rozsądnym ograniczeniem dla szczególnie zagorzałych graczy, którzy byliby w stanie analizować sytuację i sprzedawać lub kupować walutę praktycznie 24 godziny na dobę. Przez cały ten czas nie tylko spekulanci i inwestorzy, ale także banki osiągają zyski lub ponoszą straty.Praca może być również ograniczona przez popularnych brokerów forex .W chwili obecnej działalność takich organizacji w Polsce podlega regulacji i kontroli ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.Aby grać na rynku Forex, należy przestudiować "informacje podstawowe" - rodzaje kont, wymagania brokera dotyczące marży, dokumenty klienta. Konta różnią się wielkością minimalnego depozytu (100 USD/EUR lub więcej), dostępnymi instrumentami handlowymi (nie tylko klasyczne pary walutowe, ale również CFD na metale, energię, indeksy i akcje. Dźwignia finansowa (1 do 100) i wiele innych parametrów różni się w zależności od brokera. Analizując dane i oceniając tendencje, można kupić zyskującą na wartości parę walutową lub jakikolwiek inny instrument, jak również sprzedać niedowartościowane waluty.