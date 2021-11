Andrzeje i ich historia kredytowa. Czy mają się czym przejmować?

Z okazji przypadających dziś Andrzejek, BIK przeanalizował zgromadzone przez siebie dane na temat historii kredytowej osób noszących to, jedno z najpopularniejszych w Polsce, imion. Ile kredytów zaciągają osoby noszące imię Andrzej i jak je spłacają?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Czy z imienia można wywróżyć historię kredytową? Właściwe podejście do zbilansowania domowego budżetu to nie lanie wosku i niezależnie od imienia historię kredytową łatwo sobie zepsuć.

Andrzej to trzecie najpopularniejsze imię męskie noszone w Polsce, zaraz po Piotrze i Krzysztofie. Jak wynika z bazy PESEL ze stycznia tego roku, Andrzejów jest w naszym kraju 563,6 tys.BIK sprawdził, czy historie kredytowe osób noszących imię Andrzej mają jakieś cechy wspólne.W ostatnich latach systematycznie zmniejsza się liczba kredytów zaciąganych co roku przez Andrzejów. W przypadku kredytów gotówkowych ten spadek był niemal dwukrotny: od 73,5 tys. w 2016 r., do 37,2 tys. do września br. W sumie w ciągu pięciu lat w bazie BIK znalazły się dane o 362 tys. kredytach zaciągniętych przez osoby o tym imieniu i jest to piąty wynik spośród wszystkich imion. Przoduje Anna (568,8 tys. kredytów), a za nią Piotr (438,1 tys.), Krzysztof (430,3 tys.) i Tomasz (360 tys.).W przypadku kredytów mieszkaniowych Andrzeje osiągnęli 26. rezultat. W sumie zaciągnęli 14,5 tys. kredytów i od 2016 r. widać sukcesywne spadki liczby nowych kredytów: od 2,6 tys. do 2 tys.Analiza danych na temat imienia Andrzej, dostępnych w bazach BIK, pokazuje, że najwięcej osób o tym imieniu można znaleźć w przedziale wiekowym 55-64 lata oraz wśród osób 65 plus – w sumie te dwie kategorie składają się na ponad połowę z blisko 280 tys. osób o tym imieniu widocznych w BIK.Pod względem udziału złych kredytów (opóźnionych w spłacie) starsze osoby wypadają nie najgorzej – w przedziałach powyżej 35. roku życia jest to odsetek zbliżony do średniej wynoszącej dla tego imienia 8,1 proc.Znacznie gorzej wygląda sytuacja młodych Andrzejów, których jest zdecydowanie mniej – w grupie poniżej 24. roku życia zaledwie 1,4 tys., ale wśród których odsetek złych kredytów jest najwyższy. Dla osób do 24 lat wynosi 13,9 proc., a między 25. a 34. rokiem życia 10,6 proc.Porównanie Andrzeja do Jakuba – najpopularniejszego imienia męskiego wśród urodzonych w ostatnich 20 latach – pokazuje, że tu także odsetek złych kredytów jest największy w najmłodszej grupie, ale wynosi wyraźnie mniej – niespełna 10 proc.Demografia i moda na imiona są bezlitosne. Bezsprzecznie imion tracących na popularności jest więcej w starszych rocznikach. Na całe szczęście dla niektórych z nich, częstotliwość występowania w danej populacji czy pokoleniu nie jest jednak wyznacznikiem kredytowej wiarygodności i nie jest brana przez analityków pod uwagę przy rozpatrywaniu czynników ryzyka kredytowego. Dlatego, niezależnie od nadanego imienia i wiary w jego znaczenie, musimy pamiętać, że o historię kredytową należy dbać przez całe życie.